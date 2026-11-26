Wenn ein Mann, der die Finanzkrise kommen sah, vor laufender Kamera Ratlosigkeit zugibt, hört die Wall Street zu. Steve Eisman, bekannt aus „The Big Short“, sagte am 24. November im US-Sender CNBC, er habe das Risiko in seinem Depot gesenkt und wolle derzeit keine große Wette eingehen. Einen Tag zuvor hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia die Aktie um mehr als 30 Prozent nach oben getrieben. Eisman traut der Erholung nicht. Seine Begründung reicht weit über Nvidia hinaus.
Steve Eisman gibt zu: „Manchmal ist es in Ordnung zu sagen: Ich weiß es nicht“ – warum der „Big Short“-Star sein Risiko senkt
Steve Eisman wurde mit seiner Wette gegen den US-Häusermarkt berühmt. Jetzt räumt er nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia offen ein, nicht zu wissen, wie er sein Geld anlegen soll. Seine Aussagen im Wortlaut, warum er Aktienauswahl wieder für entscheidend hält, welche Titel er mag, welche er meidet und was über sein Depot bekannt ist.
Die Einschätzung
Wiederbelebt, aber nicht gesund: Eismans Aussagen im Wortlaut
Eisman beschreibt den KI-Markt als Patienten, der knapp überlebt hat. Entwarnung gibt er nicht.
Manchmal ist es in Ordnung zu sagen: Ich weiß es nicht.
Er habe einiges an seinem Depot verändert, sein Risiko sei niedriger als üblich, sagte Eisman. Eine große Investition wolle er nicht tätigen, weil jederzeit wieder etwas passieren könne. Die Gründe für seine Vorsicht hätten sich durch Huangs Rückkehr nicht erledigt: Das Geschäft mit künstlicher Intelligenz sei zu kapitalintensiv, zwischen Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT), OpenAI und frei verfügbaren chinesischen Modellen laufe ein Preiskampf, und große Sprachmodelle hätten keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Huang hält er nicht für unersetzlich. Er rechnet aber damit, dass der Nvidia-Chef die Finanzierung der eigenen Kunden ausweitet und dass sich der US-Kongress damit befassen wird.
Der Patient lag im Sterben, und man hat ihn wiederbelebt.
Die These
„Nicht länger ein einziger Trade“: warum Eisman wieder auf Aktienauswahl setzt
Über Monate hatte Eisman gewarnt, der gesamte Markt hänge an einer einzigen Wette auf KI. In seinem Podcast vom 20. November drehte er das Argument weiter. Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) habe mit Beteiligungen und Krediten an die eigenen Kunden eine Art virtuelle Holding geschaffen, die den Sektor zusammenhielt. Fällt diese Stütze weg, müsse jedes Unternehmen für sich bewertet werden. Die Kurse zeigen diese Spaltung bereits: AMD (ISIN US0079031078, US-Handelssymbol AMD) lag am 23. November seit Jahresbeginn rund 115 Prozent im Plus, Oracle (ISIN US68389X1054, US-Handelssymbol ORCL) rund 41 Prozent im Minus.
Ohne Nvidia als Absicherung der KI-Kette ist KI nicht länger ein einziger Trade.
Deshalb, so Eisman, zählten Aktienauswahl und Bewertung wieder. Am härtesten trifft es aus seiner Sicht die Vermieter von KI-Rechenleistung, die ihre Rechenzentren auf Kredit gebaut haben. Am 17. November sagte er bei CNBC, Firmen wie CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) und Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) hätten am meisten zu verlieren, falls Nvidia die Finanzierung zurückfährt. An diesem Tag verlor der Dow Jones 849 Punkte, der S&P 500 schloss so tief wie seit Juli nicht mehr.
Das Depot
Was Eisman hält, mag und meidet – und was sich nicht nachprüfen lässt
Eine Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht gibt es von Eisman nicht. CNBC führt ihn als früheren Fondsmanager von Neuberger Berman und Gastgeber eines Podcasts. Was über sein Depot bekannt ist, stammt aus seinen eigenen Aussagen und lässt sich nicht überprüfen.
Aber ich bin nirgendwo netto short.
Im Podcast „The Diary of a CEO“ vom 23. November nannte Eisman die Unternehmen, deren Geschäftsmodell ihm gefällt. Ob und in welchem Umfang er sie besitzt, sagte er dem Bericht zufolge nicht.
Was er mag: Ausrüster statt Modellentwickler
Netzwerktechnik von Cisco (ISIN US17275R1023, US-Handelssymbol CSCO) und Arista Networks (US-Handelssymbol ANET), Server von Dell (ISIN US24703L2025, US-Handelssymbol DELL), dazu Anbieter von Stromtechnik. Er bevorzugt Lieferanten unverzichtbarer Technik.
Was er langfristig schätzt
Den Zahlungsabwickler Visa (ISIN US92826C8394, US-Handelssymbol V) und die Ratingagentur Moody's (ISIN US6153691059, US-Handelssymbol MCO).
Was er meidet
Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA) wegen der Bewertung und seiner Zweifel an den Zusagen zum autonomen Fahren, außerdem SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX), hoch verschuldete KI-Firmen wie CoreWeave und die Entwickler der KI-Modelle, denen er einen dauerhaften Burggraben abspricht.
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Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD
Oracle: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS
Cisco Systems: ISIN US17275R1023, WKN 878841, Handelssymbol CIS, US-Handelssymbol CSCO
Arista Networks: US-Handelssymbol ANET
Dell Technologies: ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol 12DA, US-Handelssymbol DELL
Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V
Moody's: ISIN US6153691059, WKN 915246, Handelssymbol DUT, US-Handelssymbol MCO
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Häufige Fragen zu Steve Eisman und seiner Markteinschätzung
Was sagt Steve Eisman aktuell zur Börse?
Er hält die Lage nach den Turbulenzen um Nvidia für unübersichtlich, hat sein Risiko gesenkt und will derzeit keine große Investition tätigen.
Wettet Eisman auf fallende Kurse?
Nach eigener Aussage nicht. Er hat viele Positionen abgesichert, setzt aber unter dem Strich nicht auf fallende Kurse.
Welche Aktien mag Eisman?
Er nennt Ausrüster wie Cisco, Arista Networks und Dell sowie Visa und Moody's. Ob er sie besitzt, ist nicht belegt.
Welche Aktien meidet er?
Tesla, SpaceX, hoch verschuldete KI-Firmen wie CoreWeave und die Entwickler von KI-Modellen.
Wer ist Steve Eisman?
Ein US-Investor, der vor 2008 gegen zweitklassige Hypothekenpapiere wettete. Im Film „The Big Short“ diente er als Vorbild für die Figur Mark Baum.
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