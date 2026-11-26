Die Sterling Infrastructure Aktie (ISIN: US8592411016, Nasdaq-Symbol: STRL) hat am Mittwochabend nachbörslich 3,45 Prozent auf 269,68 Dollar zugelegt, ein Plus von 8,98 Dollar gegenüber dem Schlusskurs von 260,70 Dollar. Sterling Infrastructure gehört damit zu den nachbörslichen Gewinnern in den USA. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor, gehandelt wurden nachbörslich nur rund 21.000 Aktien. Im Tagesverlauf hatte die Aktie noch ein neues Jahrestief markiert.
Sterling Infrastructure Aktie: Nachbörslicher Gewinner nach Kurssturz – von über 1.000 Dollar auf 260
Die Sterling Infrastructure Aktie steigt nachbörslich um 3,45 Prozent auf 269,68 Dollar. Am selben Tag hatte der Baukonzern ein neues Jahrestief erreicht. Das Unternehmen meldet Rekordgewinne mit dem Bau von Rechenzentren, die Aktie hat trotzdem rund drei Viertel ihres Höchstkurses verloren. Was dahintersteckt.
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Der Widerspruch
Rekordgewinn und Kurssturz zugleich
Auf dem Papier ist Sterling Infrastructure eine Erfolgsgeschichte. Der Baukonzern aus Texas hat Umsatz und Gewinn binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.
Sterling bereitet Grundstücke vor und baut die Infrastruktur für Rechenzentren und Chipfabriken. Dieses Geschäft bringt inzwischen 83 Prozent des Umsatzes. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 127 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 118 Prozent auf 7,58 Dollar. Die Jahresprognose wurde angehoben.
Die Aktie hat das nicht gestützt. Vom Hoch über 1.000 Dollar ist sie auf rund 260 Dollar gefallen. Allein in den vergangenen 30 Tagen verlor sie mehr als ein Drittel.
Die Sorgen
Wo das Geld hängen bleibt
Hinter dem Kursverfall stehen zwei Sorgen. Die erste betrifft die ganze Branche: Anleger zweifeln, ob die Cloudkonzerne ihre Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren durchhalten. Wer fast nur für diese Kunden baut, ist davon direkt abhängig.
Die zweite ist hausgemacht. Sterling wächst so schnell, dass viel Geld in offenen Rechnungen steckt. Die Forderungen stiegen seit Jahresbeginn von 501 Millionen auf 1,23 Milliarden Dollar. Der Barbestand sank von 391 auf 217 Millionen Dollar. Der unterschriebene Auftragsbestand lag mit 4,14 Milliarden Dollar zwar 61 Prozent über dem Vorjahr, ging gegenüber dem Vorquartal aber leicht zurück.
Am Mittwochabend half der Aktie die allgemeine Erholung bei KI-Werten. Auch Rechenzentrumsbetreiber wie Digital Realty und Applied Digital legten nachbörslich zu.
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