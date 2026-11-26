Hinter dem Kursverfall stehen zwei Sorgen. Die erste betrifft die ganze Branche: Anleger zweifeln, ob die Cloudkonzerne ihre Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren durchhalten. Wer fast nur für diese Kunden baut, ist davon direkt abhängig.

Die zweite ist hausgemacht. Sterling wächst so schnell, dass viel Geld in offenen Rechnungen steckt. Die Forderungen stiegen seit Jahresbeginn von 501 Millionen auf 1,23 Milliarden Dollar. Der Barbestand sank von 391 auf 217 Millionen Dollar. Der unterschriebene Auftragsbestand lag mit 4,14 Milliarden Dollar zwar 61 Prozent über dem Vorjahr, ging gegenüber dem Vorquartal aber leicht zurück.

Am Mittwochabend half der Aktie die allgemeine Erholung bei KI-Werten. Auch Rechenzentrumsbetreiber wie Digital Realty und Applied Digital legten nachbörslich zu.