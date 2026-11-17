Die Stellantis Aktie (Ticker: STLAM, ISIN: NL00150001Q9) markiert am Dienstag ein neues Allzeittief: An der Borsa Italiana fiel das Papier am Vormittag um 2,1 Prozent auf 3,31 Euro (09:17 Uhr). Auslöser ist die Abstufung durch Oddo BHF auf „Underperform“ – doch dahinter steckt eine viel größere Frage. In dieser Stellantis Aktienanalyse zeigen wir, warum der Konzern hinter Jeep, Peugeot und Opel an der Börse inzwischen weniger wert ist als ein Viertel seiner Liquiditätsreserve – und was die Stellantis Aktienprognose der Analysten hergibt.
Stellantis Aktienanalyse: Allzeittief, Börsenwert unter 10 Milliarden, Leerverkäufer in Lauerstellung – ist der Autoriese schon zu billig?
Die Stellantis Aktie fällt nach einer weiteren Abstufung auf ein neues Rekordtief und hat seit Jahresbeginn rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Unsere Stellantis Aktienanalyse ordnet Cashflow, Liquidität, Bewertung und Analystenstimmen ein und zeigt, woran sich die Stellantis Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V., Amsterdam
- ISIN
- NL00150001Q9
- WKN
- A2QL01
- Ticker
- STLAM (Mailand), STLAP (Paris), STLA (NYSE)
- Marken
- u. a. Jeep, Ram, Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, Maserati
- Liquidität
- 42,7 Mrd. € (Ende Q3 2026)
- Dividende
- für 2026 ausgesetzt
- Nächster Termin
- Maserati Day, 10.12.2026
Stand: 17.11.2026, Kurs Borsa Italiana 09:17 Uhr laut MarketScreener
Rekordtief
Tiefster Kurs seit der Fusion von PSA und Fiat Chrysler 2021, Börsenwert unter 10 Milliarden Euro.
Cash-Abfluss
Industrial Free Cashflow im dritten Quartal minus 4,0 Milliarden Euro, nach neun Monaten minus 4,9 Milliarden.
Puffer
42,7 Milliarden Euro verfügbare industrielle Liquidität – rund das Vierfache des Börsenwerts.
Gegenwind
Analysten kappen Ziele, Leerverkäufer halten fast ein Zehntel des Kapitals, die Dividende ist gestrichen.
Der Auslöser
Warum fällt die Stellantis Aktie heute – und warum hört es nicht auf?
Die Abstufung durch Oddo BHF ist nur der jüngste Tropfen. Die Stellantis Aktie verliert seit Tagen ohne Pause – und mit jedem neuen Tief wächst der Druck.
Am Dienstagmorgen senkte das französisch-deutsche Analysehaus Oddo BHF sein Votum für Stellantis von „Neutral“ auf „Underperform“ und das Kursziel von 4,50 auf 3,00 Euro. Bereits am Montag war die Aktie in Mailand um 3,92 Prozent auf 3,38 Euro gefallen – der sechste Verlusttag in Folge und der tiefste Schlusskurs seit der Fusion 2021. Der Börsenwert rutschte damit erstmals unter 10 Milliarden Euro, berichtete die Nachrichtenagentur askanews.
Die Dimension des Absturzes ist für einen der größten Autobauer der Welt außergewöhnlich: Seit Jahresbeginn hat die Stellantis Aktie italienischen Finanzmedien zufolge rund 63 bis 64 Prozent verloren. Gleichzeitig wetten Profis gegen den Konzern: Netto-Leerverkaufspositionen summierten sich laut Daten der italienischen Börsenaufsicht Consob (Stand 12. November) auf 9,6 Prozent des Kapitals. Spiegelbildlich halten drei große US-Banken laut Milano Finanza zusammen fast 17 Prozent der Anteile, Morgan Stanley allein 6,9 Prozent – solche Positionen dienen häufig auch der Absicherung von Kundengeschäften und sind nicht automatisch als Kaufvotum zu lesen.
Das Geschäftsmodell
Was macht Stellantis – und wo liegt das Problem?
Stellantis entstand Anfang 2021 aus der Fusion von PSA (Peugeot, Citroën, Opel) und Fiat Chrysler. Unter dem Dach stecken 14 Automarken von Fiat über Jeep und Ram bis Maserati. Das Geld wurde lange vor allem in Nordamerika verdient – mit großen Pick-ups und SUVs von Ram und Jeep. Genau dort brachen ab 2024 Absatz und Margen ein: zu hohe Preise, volle Händlerhöfe, Modelllücken. In Europa kämpft der Konzern mit Überkapazitäten, teurem Umstieg auf Elektroautos und wachsender chinesischer Konkurrenz.
Die Folge war ein Neustart: Im Februar kündigte Stellantis eine Neuausrichtung mit Belastungen von rund 22 Milliarden Euro an, vor allem durch Abschreibungen auf Elektroauto-Programme, und strich die Dividende für 2026. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete der Konzern den ersten Jahresverlust seiner Geschichte. Seit Mitte 2025 führt Antonio Filosa das Unternehmen; sein Strategieprogramm „FaSTLAne 2030“ soll über ein Effizienzprogramm jährlich rund 6 Milliarden Euro an Verbesserungen bringen.
Zahlen und Bewertung
Wie schlecht steht es wirklich um die Zahlen hinter der Stellantis Aktie?
Das dritte Quartal 2026 zeigt einen Konzern auf dem Weg der Besserung – aber auf sehr niedrigem Niveau. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 90 auf 256 Millionen Euro, die Marge von 0,2 auf magere 0,7 Prozent. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 453 Millionen Euro. Positiv: In der EU30-Region legte der Absatz batterieelektrischer Pkw um 65 Prozent zu, und die Jahresziele für 2026 wurden bestätigt.
|Region
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|Marge
|Vorjahresmarge
|Nordamerika
|64 Mio. €
|0,4 %
|−3,0 %
|Enlarged Europe
|−311 Mio. €
|−2,2 %
|1,2 %
|Südamerika
|431 Mio. €
|10,5 %
|–
|Konzern
|256 Mio. €
|0,7 %
|0,2 %
Quelle: Stellantis, Q3-Mitteilung vom 28.10.2026 (laut CMS-Artikel 29680)
Die eigentliche Schwachstelle ist der Cashflow. Der Industrial Free Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 4,0 Milliarden Euro, nach neun Monaten bei minus 4,9 Milliarden – immerhin deutlich besser als die rund minus 7,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Einen positiven Wert stellt das Management erst für 2027 in Aussicht. Dazu kommen Belastungen durch US-Zölle von rund einer Milliarde Euro netto in diesem Jahr; Filosa warnte zudem vor milliardenschwerer Kosteninflation bei Rohstoffen und Chips für 2027 und 2028.
Wie teuer ist die Aktie? Nach klassischen Maßstäben extrem billig: Bei einem Börsenwert unter 10 Milliarden Euro und einem Jahresumsatz von grob 150 Milliarden Euro ergibt sich nach unserer Rechnung ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 0,1. Die verfügbare industrielle Liquidität von 42,7 Milliarden Euro entspricht etwa 26 Prozent des Umsatzes und liegt im Zielkorridor von 25 bis 30 Prozent. Ein sinnvolles Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich dagegen kaum berechnen: 2025 stand ein Milliardenverlust, und die Gewinnschätzungen für 2027 liegen weit auseinander. Der Markt preist offenbar ein, dass ein großer Teil der Liquidität in den kommenden Quartalen für Umbau, Investitionen und Verluste aufgezehrt werden könnte. Wichtig: Liquidität umfasst auch ungenutzte Kreditlinien und ist nicht mit Nettoguthaben gleichzusetzen.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Stellantis Aktienprognose?
Die Stimmung unter Analysten hat sich im November spürbar eingetrübt. Oddo BHF sieht nach der Abstufung vom 17. November nur noch 3,00 Euro als fairen Wert. Bereits am 11. November hatte die Bank of America ihr Kursziel von 5,50 auf 3,50 Euro gesenkt und das Votum „Underperform“ bestätigt; die US-Bank erwartet für 2027 ein bereinigtes operatives Ergebnis von nur rund 2,2 Milliarden Euro, deutlich unter dem damaligen Marktkonsens von 3,9 Milliarden. Bernstein führt die Aktie ebenfalls mit „Underperform“. Auf der anderen Seite rät Jefferies weiterhin zum Kauf. Im Schnitt sehen die 21 von MarketScreener erfassten Analysten die Stellantis Aktie bei „Hold“ mit einem mittleren Kursziel von 5,13 Euro – ein Wert, der vielfach noch aus der Zeit vor den jüngsten Senkungen stammt.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Oddo BHF
|Underperform (zuvor Neutral)
|3,00 € (zuvor 4,50 €)
|17.11.2026
|Bank of America
|Underperform
|3,50 € (zuvor 5,50 €)
|11.11.2026
|Bernstein
|Underperform
|–
|laut finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|–
|laut finanzen.net
|Konsens (21 Analysten)
|Hold
|Ø 5,13 €
|MarketScreener, 17.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs zum Vergleich: 3,31 € (Borsa Italiana, 17.11.2026, 09:17 Uhr).
Quelle: Zonebourse, ICF Bank, finanzen.net, MarketScreener; Stand 17.11.2026
Charttechnik
Wie steht die Stellantis Aktie im Chart?
Charttechnisch befindet sich die Stellantis Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Mit dem Fall unter das bisherige Rekordtief fehlen historische Unterstützungen – Marken wie 3,00 Euro, zugleich das neue Oddo-Ziel, dienen nur noch als psychologische Orientierung. Die Aktie notiert deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten, die Serie von sechs Verlusttagen in Folge spricht für einen kurzfristig überverkauften Zustand. Nach oben bildet die Zone um 3,50 Euro, wo die Aktie noch vor einer Woche notierte, die erste Hürde. Die hohe Leerverkaufsquote ist ein zweischneidiges Schwert: Sie verstärkt den Druck, kann bei positiven Nachrichten aber auch eine schnelle Eindeckungsrally auslösen.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Stellantis Aktie?
Szenarien
Stellantis Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Optimistisches Szenario
Der Cashflow dreht 2027 wie versprochen ins Plus, Nordamerika gewinnt Marge zurück. Dann könnte sich der Kurs Richtung Konsensziel von 5,13 Euro bewegen, wie es Häuser wie Jefferies für möglich halten.
Mittleres Szenario
Die Sanierung kommt voran, aber langsamer. Die Aktie bleibt eine Seitwärts-Geschichte um das Niveau des BofA-Ziels von 3,50 Euro.
Vorsichtiges Szenario
Kosteninflation und Europa-Verluste verzögern die Wende. Oddo BHF sieht in diesem Fall nur 3,00 Euro – unter dem aktuellen Kurs.
Wichtig: Diese Szenarien fassen Einschätzungen von Analysten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der Stellantis Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Maserati Day am 10. Dezember in Modena, bei dem Stellantis die Zukunft seiner Luxusmarke skizzieren will. Ein Termin für die Jahreszahlen 2026 ist noch nicht genannt; sie dürften traditionell Ende Februar folgen. Wichtig sind außerdem die monatlichen Zulassungszahlen in Europa und die Quartalsabsätze in den USA, die Entwicklung der Leerverkaufspositionen sowie der Streit mit Kanada um das Werk in Brampton. Entscheidend für die Stellantis Aktienprognose bleibt jedoch eine Kennzahl: der Industrial Free Cashflow im Schlussquartal.
Häufige Fragen zur Stellantis Aktienanalyse
Warum fällt die Stellantis Aktie?
Hoher Mittelabfluss, schwache Margen in Europa und Nordamerika, gestrichene Dividende und eine Serie von Analysten-Abstufungen, zuletzt durch Oddo BHF am 17. November.
Wie viel ist Stellantis an der Börse noch wert?
Weniger als 10 Milliarden Euro – bei einer verfügbaren industriellen Liquidität von 42,7 Milliarden Euro Ende September.
Zahlt Stellantis eine Dividende?
Nein, für 2026 hat der Konzern die Ausschüttung im Zuge seiner Neuausrichtung ausgesetzt.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Stellantis Aktie?
Oddo BHF nennt 3,00 Euro, die Bank of America 3,50 Euro. Der Durchschnitt von 21 Analysten liegt laut MarketScreener bei 5,13 Euro.
Wovon hängt die Stellantis Aktienprognose ab?
Vor allem davon, ob der Konzern 2027 wie angekündigt wieder einen positiven Industrial Free Cashflow erzielt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter (Einstufungen und Kursziele) wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat; sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Hauptquelle ist Oddo BHF (Underperform, Kursziel 3,00 Euro; früheste belegte Veröffentlichung 17.11.2026, 08:25 Uhr, Zonebourse; Analyst nicht öffentlich genannt). Offenlegungen der Häuser: Oddo BHF, BofA Global Research, Bernstein, Jefferies. Erstmals weitergegeben am 17.11.2026; verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Stellantis N.V. (STLAM): Verkaufen, Kursziel 3,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Oddo BHF (Analyst nicht öffentlich genannt), laut Zonebourse/ICF Bank; weitere Einschätzungen: Bank of America, Bernstein, Jefferies vom 17.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oddo BHF (Analyst nicht öffentlich genannt), laut Zonebourse/ICF Bank; weitere Einschätzungen: Bank of America, Bernstein, Jefferies.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.