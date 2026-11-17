Stellantis entstand Anfang 2021 aus der Fusion von PSA (Peugeot, Citroën, Opel) und Fiat Chrysler. Unter dem Dach stecken 14 Automarken von Fiat über Jeep und Ram bis Maserati. Das Geld wurde lange vor allem in Nordamerika verdient – mit großen Pick-ups und SUVs von Ram und Jeep. Genau dort brachen ab 2024 Absatz und Margen ein: zu hohe Preise, volle Händlerhöfe, Modelllücken. In Europa kämpft der Konzern mit Überkapazitäten, teurem Umstieg auf Elektroautos und wachsender chinesischer Konkurrenz.

Die Folge war ein Neustart: Im Februar kündigte Stellantis eine Neuausrichtung mit Belastungen von rund 22 Milliarden Euro an, vor allem durch Abschreibungen auf Elektroauto-Programme, und strich die Dividende für 2026. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete der Konzern den ersten Jahresverlust seiner Geschichte. Seit Mitte 2025 führt Antonio Filosa das Unternehmen; sein Strategieprogramm „FaSTLAne 2030“ soll über ein Effizienzprogramm jährlich rund 6 Milliarden Euro an Verbesserungen bringen.