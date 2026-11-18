aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 16:34 13 Min.

Oddo BHF senkt Kursziel

Die Stellantis-Aktie (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) steckt tief in der Krise! Während Anleger auf eine Trendwende beim internationalen Autokonzern hoffen, verschärft Oddo BHF seine Warnung vor anhaltendem Margendruck, steigenden Kosten und milliardenschweren Mittelabflüssen. In seiner Aktienanalyse vom 17. November 2026 senkt Analyst Michael Foundoukidis das Kursziel für Stellantis drastisch von 4,50 auf 3 Euro und stuft die Aktie gleichzeitig von "neutral" auf "underperform" ab. Das entspricht einer Kurszielreduzierung um 33,3 Prozent. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 3,25 Euro, einem Tagesverlust von 2,3 Prozent, liegt die neue Zielmarke weitere 7,7 Prozent unter dem Börsenkurs. Besonders alarmierend: Oddo BHF erwartet für 2027 zusätzliche Kostenbelastungen von rund 2,2 Milliarden Euro. Damit könnte ein erheblicher Teil der geplanten Einsparungen aufgezehrt werden. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist Stellantis nach dem massiven Kursverfall bereits günstig bewertet, oder unterschätzen Anleger die Risiken einer langwierigen Sanierung?

Oddo BHF: Michael Foundoukidis stuft Stellantis auf "underperform" ab

Die aktuelle Aktienanalyse von Oddo BHF enthält eine klare Verschärfung der bisherigen Einschätzung. Analyst Michael Foundoukidis reduziert das Kursziel für Stellantis von 4,50 auf 3 Euro und senkt das Rating von "neutral" auf "underperform". Im Mittelpunkt stehen die Erwartungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028. Michael Foundoukidis hält die bisherigen Marktschätzungen für eine Erholung der operativen Margen für zu optimistisch. Besonders die steigenden Kosten für Rohstoffe und elektronische Komponenten könnten die angestrebte Verbesserung der Profitabilität erheblich erschweren. Bemerkenswert ist, dass die Abstufung nicht auf einer neuen Verschlechterung der Absatzmengen beruht. Vielmehr sieht Oddo BHF das Problem auf der Kostenseite. Selbst wenn Stellantis seine geplanten Effizienzmaßnahmen umsetzt, könnten höhere Einkaufspreise einen beträchtlichen Teil der Einsparungen zunichtemachen. Damit stellt Michael Foundoukidis die Geschwindigkeit der erwarteten Erholung infrage.

2,2 Milliarden Euro zusätzliche Kosten: Die große Gefahr für Stellantis

Die zentrale Warnung der Aktienanalyse betrifft die Entwicklung der Produktionskosten. Oddo BHF kalkuliert für 2027 mit zusätzlichen Bruttokostenbelastungen von rund 2,2 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür sind vor allem steigende Rohstoffpreise und höhere Kosten für elektronische Komponenten, insbesondere Speicherchips. Für einen international tätigen Automobilhersteller können solche Veränderungen erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität haben. Moderne Fahrzeuge benötigen immer mehr elektronische Bauteile, wodurch sich die Abhängigkeit von Halbleitern und Speicherkomponenten erhöht. Wenn deren Preise steigen, während der Wettbewerb Preiserhöhungen bei Fahrzeugen erschwert, geraten die Margen unter Druck. Michael Foundoukidis befürchtet deshalb, dass ein erheblicher Teil der geplanten Einsparungen nicht zu zusätzlichen Gewinnen führt, sondern lediglich höhere Kosten ausgleicht. Für die Stellantis-Aktie ist dies ein entscheidender Belastungsfaktor.

Oddo BHF erwartet nur 1,6 Prozent operative Marge im Jahr 2027

Besonders deutlich wird die Skepsis von Michael Foundoukidis beim Blick auf die Gewinnprognosen. Oddo BHF erwartet für 2027 lediglich eine bereinigte operative Marge von 1,6 Prozent. Der Visible-Alpha-Marktkonsens liegt dagegen bei 2,3 Prozent. Diese Differenz von 0,7 Prozentpunkten erscheint zunächst überschaubar, kann bei einem Milliardenkonzern jedoch erhebliche Auswirkungen auf das operative Ergebnis haben. Für Anleger ist entscheidend, dass Oddo BHF die Erwartungen an die Ertragswende deutlich niedriger ansetzt als der Markt. Michael Foundoukidis betrachtet 2027 weiterhin als Übergangsjahr. Eine stärkere operative Verbesserung erwartet die Investmentbank erst ab 2028. Damit könnte die Sanierung wesentlich länger dauern als von optimistischeren Marktteilnehmern angenommen.

Negativer Free Cashflow von 2,2 Milliarden Euro: Wann endet der Geldabfluss?

Neben der schwachen Profitabilität belastet die erwartete Entwicklung des freien Cashflows die Aktienanalyse von Oddo BHF. Michael Foundoukidis rechnet für 2027 mit einem negativen Free Cashflow von rund 2,2 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass der Konzern nach dieser Prognose weiterhin erhebliche Mittel verbrauchen würde. Besonders brisant ist die Abweichung zur Unternehmensplanung: Stellantis selbst erwartet für 2027 einen positiven industriellen Free Cashflow. Die unterschiedlichen Prognosen verdeutlichen, wie unsicher die Geschwindigkeit der finanziellen Erholung derzeit eingeschätzt wird. Sollte die pessimistischere Erwartung von Oddo BHF eintreten, könnte die finanzielle Flexibilität des Unternehmens länger eingeschränkt bleiben. Für Anleger wäre dies ein erhebliches Risiko, weil hohe Mittelabflüsse die Möglichkeiten für Investitionen, Schuldenabbau und Ausschüttungen begrenzen können.

Stellantis-Sparprogramm: Warum sechs Milliarden Euro Effizienzpotenzial nicht ausreichen könnten

Das Management versucht, die Profitabilität mit einem umfangreichen Wertschöpfungsprogramm zu verbessern. Das sogenannte Value Creation Program sieht Einsparungen und Effizienzsteigerungen mit einem jährlichen Potenzial von insgesamt sechs Milliarden Euro vor. Nach Angaben des Unternehmens sollen bis Ende 2026 mindestens 40 Prozent dieser geplanten jährlichen Effekte umgesetzt sein. Oddo BHF berücksichtigt in seinen Prognosen weiterhin erhebliche positive Beiträge aus dem Programm. Doch Michael Foundoukidis warnt davor, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu überschätzen. Denn höhere Rohstoffpreise und steigende Kosten elektronischer Bauteile könnten einen großen Teil der zusätzlichen Einsparungen wieder aufzehren. Genau darin liegt das Problem: Ein erfolgreiches Sparprogramm muss nicht zwangsläufig zu steigenden Gewinnen führen, wenn gleichzeitig die Produktionskosten kräftig zunehmen.

Quartalszahlen zeigen erste Fortschritte – aber die Ertragskraft bleibt schwach

Die jüngsten Geschäftszahlen verdeutlichen, warum die Einschätzungen zu Stellantis auseinandergehen. Im dritten Quartal 2026 steigerte der Konzern seinen Umsatz um ein Prozent auf 37,6 Milliarden Euro. Der Nettoverlust verringerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich auf rund 453 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 256 Millionen Euro, nach 90 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auch die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 0,2 auf 0,7 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen erste Fortschritte erzielt. Allerdings bleibt die Profitabilität auf einem niedrigen Niveau. Besonders problematisch ist, dass der industrielle Free Cashflow im dritten Quartal weiterhin bei minus vier Milliarden Euro lag. Die Zahlen liefern damit sowohl Argumente für eine mögliche Erholung als auch für die vorsichtige Bewertung von Oddo BHF.

Nordamerika bleibt entscheidend für die Stellantis-Sanierung

Für Stellantis ist die Entwicklung des nordamerikanischen Geschäfts von zentraler Bedeutung. Marken wie Jeep, Ram, Dodge und Chrysler spielen eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Stärke des Konzerns. Allerdings stehen die Hersteller vor Herausforderungen durch intensiven Wettbewerb, hohe Vertriebskosten und Veränderungen der Verbrauchernachfrage. Im dritten Quartal 2026 gingen die Umsätze in Nordamerika um drei Prozent zurück. Für eine nachhaltige Verbesserung der Konzernprofitabilität wird entscheidend sein, ob Stellantis seine Modellpalette attraktiver gestalten, die Lagerbestände kontrollieren und die operative Effizienz erhöhen kann. Gleichzeitig könnten höhere Materialkosten die erwarteten Verbesserungen teilweise neutralisieren. Genau dieses Spannungsverhältnis prägt die skeptische Aktienanalyse von Michael Foundoukidis.

Europa-Geschäft: Wettbewerb und Kosten belasten die Gewinnmargen

Auch in Europa steht Stellantis unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Der Konzern ist mit Marken wie Peugeot, Opel, Citroën, Fiat und Alfa Romeo breit aufgestellt. Diese Markenvielfalt eröffnet unterschiedliche Kundensegmente, führt jedoch zugleich zu komplexen Produktions- und Vertriebsstrukturen. Besonders im europäischen Automobilmarkt erschweren hoher Preisdruck, regulatorische Anforderungen und der Wettbewerb mit neuen Anbietern die Verbesserung der Profitabilität. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz in der Region Enlarged Europe zwar um drei Prozent. Die bereinigte operative Marge blieb dort jedoch negativ. Für Anleger zeigt dies, dass höhere Umsätze allein nicht ausreichen, um eine nachhaltige Erholung zu gewährleisten. Entscheidend sind wettbewerbsfähige Produkte und eine deutlich effizientere Kostenstruktur.

FaSTLAne 2030: Kann die neue Strategie den Konzern wieder auf Kurs bringen?

Mit dem Strategieprogramm FaSTLAne 2030 versucht Stellantis, seine operative Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen neue Produkte, stärkere Partnerschaften, höhere Produktionsqualität und eine bessere Anpassung der Fertigung an die tatsächliche Nachfrage. Vorstandschef Antonio Filosa setzt außerdem auf eine beschleunigte Umsetzung des Wertschöpfungsprogramms. Die Strategie könnte langfristig dazu beitragen, Kosten zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Allerdings ist der Erfolg nicht garantiert. Besonders problematisch wäre es, wenn höhere Materialkosten und zusätzlicher Investitionsbedarf die erwarteten Ergebnisverbesserungen aufzehren. Die aktuelle Aktienanalyse von Oddo BHF macht deutlich, dass Michael Foundoukidis eine langsamere wirtschaftliche Erholung erwartet als der Marktkonsens.

Stellantis-Aktie verliert fast zwei Drittel ihres Wertes

Die Börsenentwicklung verdeutlicht das Ausmaß der Vertrauenskrise. Nach Angaben aus dem Umfeld der aktuellen Analystenberichte hat die Stellantis-Aktie seit Jahresbeginn bereits rund 62 Prozent an Wert verloren. Trotzdem hält Oddo BHF das Chance-Risiko-Verhältnis nicht für ausreichend attraktiv. Michael Foundoukidis argumentiert, dass die Unsicherheit über den zukünftigen Erholungspfad trotz des massiven Kursrückgangs nicht angemessen durch die Bewertung kompensiert werde. Das ist eine besonders bemerkenswerte Einschätzung. Denn ein stark gefallener Aktienkurs bedeutet nicht automatisch, dass eine Aktie günstig ist. Entscheidend bleibt, welche Gewinne und Zahlungsströme das Unternehmen künftig erwirtschaften kann. Sollte die operative Erholung schwächer ausfallen als erwartet, könnte die Bewertung trotz des bereits erheblichen Kursverlustes weiter unter Druck geraten.

Chance Nummer eins: Neue Modelle könnten die Nachfrage wiederbeleben

Trotz der negativen Einschätzung von Oddo BHF besitzt Stellantis langfristige Chancen. Eine wichtige Rolle spielt die Erneuerung der Modellpalette. Neue Fahrzeuge könnten dazu beitragen, die Nachfrage zu stabilisieren und die Marktposition in wichtigen Regionen zu verbessern. Besonders interessant wäre eine Entwicklung, bei der Stellantis höhere Verkaufszahlen erzielt, ohne zusätzliche Preisnachlässe gewähren zu müssen. Dies könnte die Profitabilität unterstützen. Allerdings sind neue Modelle mit erheblichen Entwicklungs-, Produktions- und Marketingkosten verbunden. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob die Modelloffensive tatsächlich zu nachhaltig höheren Ergebnisbeiträgen führt.

Chance Nummer zwei: Das Sparprogramm könnte langfristig Wirkung zeigen

Das Value Creation Program bleibt ein wichtiger möglicher Kurstreiber. Sollte Stellantis die geplanten Effizienzsteigerungen von insgesamt sechs Milliarden Euro jährlich erfolgreich umsetzen, könnte dies die operative Kostenstruktur erheblich verbessern. Besonders interessant wäre es, wenn gleichzeitig der Inflationsdruck bei Rohstoffen und elektronischen Komponenten nachlässt. Dann könnten größere Teile der Einsparungen tatsächlich in zusätzliche Gewinne umgewandelt werden. Allerdings erwartet Oddo BHF derzeit genau das Gegenteil: Michael Foundoukidis kalkuliert mit erheblichen zusätzlichen Kostenbelastungen für 2027. Die erfolgreiche Umsetzung des Sparprogramms bleibt damit eine Chance, deren wirtschaftlicher Nutzen stark von der weiteren Kostenentwicklung abhängt.

Chance Nummer drei: Eine schnellere Cashflow-Erholung könnte Vertrauen schaffen

Ein besonders wichtiger positiver Impuls wäre eine nachhaltige Verbesserung des industriellen Free Cashflows. Das Management erwartet für 2027 wieder einen positiven Wert. Sollte Stellantis dieses Ziel erreichen, könnte dies die Sorgen über die finanzielle Stabilität reduzieren. Ein positiver Cashflow würde zudem zusätzlichen Spielraum für Investitionen und eine Stärkung der Bilanz schaffen. Allerdings steht dieser Unternehmensprognose die deutlich pessimistischere Erwartung von Oddo BHF gegenüber. Michael Foundoukidis rechnet für 2027 weiterhin mit einem negativen Free Cashflow von rund 2,2 Milliarden Euro. Gerade diese Prognosedifferenz zeigt, wie entscheidend die kommenden Quartale für die Bewertung der Stellantis-Aktie werden.

Risiko Nummer eins: Steigende Rohstoffpreise könnten die Sanierung ausbremsen

Das größte Risiko der aktuellen Oddo-BHF-Aktienanalyse ist die Inflation bei Rohstoffen und elektronischen Komponenten. Sollten die Kosten stärker steigen als erwartet, könnten die geplanten Effizienzsteigerungen einen erheblichen Teil ihrer Wirkung verlieren. Besonders kritisch ist, dass sich höhere Produktionskosten nicht immer vollständig an die Kunden weitergeben lassen. Im intensiven Wettbewerb der Automobilbranche können Preiserhöhungen die Nachfrage belasten. Für Stellantis entsteht daraus ein schwieriger Zielkonflikt zwischen Absatzvolumen und Profitabilität. Die von Michael Foundoukidis prognostizierten zusätzlichen Kostenbelastungen von 2,2 Milliarden Euro verdeutlichen das Ausmaß dieses Risikos.

Risiko Nummer zwei: Die operative Marge könnte dauerhaft niedrig bleiben

Oddo BHF erwartet für 2027 lediglich eine bereinigte operative Marge von 1,6 Prozent. Damit liegt Michael Foundoukidis deutlich unter dem Marktkonsens von 2,3 Prozent. Sollte diese Prognose eintreten, würde Stellantis weiterhin nur geringe operative Gewinne im Verhältnis zum Umsatz erzielen. Das wäre besonders problematisch, weil Automobilhersteller kontinuierlich hohe Investitionen in neue Modelle, Technologie und Produktionsanlagen benötigen. Eine dauerhaft niedrige Profitabilität könnte die finanzielle Flexibilität einschränken und die Bewertung der Aktie belasten.

Risiko Nummer drei: Milliardenhoher Mittelabfluss könnte länger anhalten

Der erwartete negative Free Cashflow gehört zu den größten Unsicherheitsfaktoren. Sollte Stellantis auch 2027 erhebliche Mittel verbrauchen, könnte sich die erhoffte finanzielle Stabilisierung verzögern. Besonders kritisch wäre eine Kombination aus schwachen Margen, steigenden Kosten und hohen Investitionen. In diesem Fall müsste das Unternehmen möglicherweise weitere Maßnahmen zur Sicherung seiner finanziellen Flexibilität ergreifen. Für Anleger bleibt deshalb die Entwicklung des Cashflows mindestens ebenso wichtig wie die Umsatzentwicklung. Die skeptische Prognose von Oddo BHF zeigt, dass Michael Foundoukidis erhebliche Zweifel an einer schnellen Normalisierung hat.

Warum Oddo BHF trotz des Kurssturzes weiteres Abwärtspotenzial sieht

Die neue Aktienanalyse von Oddo BHF verdeutlicht, warum ein massiver Kursverlust allein noch kein überzeugendes Kaufargument darstellt. Michael Foundoukidis sieht bei Stellantis weiterhin erhebliche Risiken für die Profitabilität und den Cashflow. Besonders die erwarteten Kostensteigerungen könnten die geplante Erholung deutlich verzögern. Hinzu kommt, dass die Markterwartungen an die Margenentwicklung nach Einschätzung von Oddo BHF weiterhin zu optimistisch sind. Mit dem Kursziel 3 Euro und dem Rating "underperform" signalisiert Michael Foundoukidis deshalb, dass die Aktie trotz ihres bereits starken Rückgangs noch nicht ausreichend attraktiv bewertet erscheint. Entscheidend wird sein, ob Stellantis seine operative Entwicklung schneller stabilisieren kann als von der Investmentbank erwartet.

Fazit: Stellantis-Aktie unter Druck – Oddo BHF sieht bei 3 Euro noch kein Ende der Risiken