Warum fällt die Stellantis Aktie?

Wegen eines massiven Vertrauensverlusts nach Milliardenabschreibungen, gestrichener Dividende und Zweifeln an der Rückkehr zu positivem Cashflow.

Wie tief ist die Aktie gefallen?

Am 19. November markierte sie ein Rekordtief bei 3,18 Euro, danach ging es weiter abwärts.

Zahlt Stellantis eine Dividende?

Nein, die Dividende wurde im Februar 2026 gestrichen.