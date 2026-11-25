Die Stellantis Aktie kennt derzeit nur eine Richtung. Mitte November fiel der Autokonzern acht Handelstage in Folge und markierte mit 3,18 Euro ein Rekordtief. Am 24. November rutschte das Papier nach Angaben aus dem CMS weiter auf rund 3,12 Euro. Damit ist der Konzern hinter Marken wie Opel, Peugeot, Fiat, Citroën und Jeep an der Börse weniger als 9,5 Milliarden Euro wert.
Stellantis Aktie: Achtmal in Folge im Minus, Rekordtief bei gut 3 Euro – wie viel Opel, Fiat und Jeep steckt noch im Kurs?
Der Autokonzern hinter Opel, Peugeot, Fiat und Jeep ist an der Börse weniger als zehn Milliarden Euro wert. Was den Absturz der Stellantis Aktie treibt und woran Konzernchef Antonio Filosa jetzt gemessen wird.
Die Vorgeschichte
Milliardenabschreibungen und gestrichene Dividende
Der Absturz hat eine lange Vorgeschichte. Im Februar 2026 schockierte Stellantis mit Milliardenabschreibungen, vor allem nach der Kehrtwende bei Elektroautos in den USA, und strich die Dividende. Der Verlust summierte sich auf rund 22 Milliarden Euro. Ende Oktober übertraf der Konzern zwar mit seinen Quartalszahlen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis die Schätzungen und bestätigte seine Jahresziele. Eine nachhaltige Erholung der Stellantis Aktie blieb jedoch aus.
Die Kernfrage
Kann Stellantis wieder Geld verdienen?
Anleger treibt vor allem eine Frage um: Gelingt es Stellantis wie von Konzernchef Antonio Filosa mehrfach versprochen, 2027 wieder Geld zu verdienen und freien Cashflow zu erzeugen? Filosa hatte im September die Ziele bekräftigt und setzt auf Kostensenkungen und Marktanteilsgewinne in den USA. Die Großaktionärin Exor, die Holding der Agnelli-Familie, hat mit ihrer Beteiligung seit Jahresbeginn bereits rund drei Milliarden Euro an Wert verloren.
Die Stellantis Aktie spiegelt einen massiven Vertrauensverlust. Der Kurs wird erst dann nachhaltig drehen, wenn Filosa belegen kann, dass Einsparungen in echte Barmittel münden.
Häufige Fragen zur Stellantis Aktie
Warum fällt die Stellantis Aktie?
Wegen eines massiven Vertrauensverlusts nach Milliardenabschreibungen, gestrichener Dividende und Zweifeln an der Rückkehr zu positivem Cashflow.
Wie tief ist die Aktie gefallen?
Am 19. November markierte sie ein Rekordtief bei 3,18 Euro, danach ging es weiter abwärts.
Zahlt Stellantis eine Dividende?
Nein, die Dividende wurde im Februar 2026 gestrichen.
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