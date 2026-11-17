Die Stellantis-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagmorgen hat das französisch-deutsche Analysehaus Oddo BHF die Aktie des Autokonzerns von „Neutral“ auf „Underperform“ abgestuft und das Kursziel von 4,50 auf 3,00 Euro gesenkt. Das berichteten der französische Finanzdienst Zonebourse und die Research-Übersicht der ICF Bank übereinstimmend. Mit 3,00 Euro sieht Oddo BHF für die Stellantis-Aktie rund 9,4 Prozent Abwärtspotenzial gegenüber dem Kurs von 3,31 Euro an der Borsa Italiana (17.11.2026, 09:17 Uhr).
Stellantis-Aktie: Oddo BHF stuft auf „Underperform“ ab – Kursziel sinkt auf 3 Euro
Doppelter Rückschlag für die Stellantis-Aktie: Oddo BHF senkt das Votum von „Neutral“ auf „Underperform“ und kappt das Kursziel von 4,50 auf 3,00 Euro. Das liegt rund 9 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 3,31 Euro – und auch die LBBW ist von Bord gegangen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V.
- Handelssymbol
- STLAM (Mailand), STLAP (Paris), STLA (NYSE)
- ISIN
- NL00150001Q9
- Analyst
- nicht öffentlich genannt
- Bank
- Oddo BHF
- Rating
- Underperform (zuvor Neutral)
- Kursziel
- 3,00 € (zuvor 4,50 €)
Stand: 17.11.2026, Kurs Borsa Italiana, 17.11.2026, 09:17 Uhr
Den Namen des zuständigen Oddo-BHF-Analysten und eine ausführliche Begründung nennen die bislang vorliegenden Meldungen nicht. Klar ist: Die Abstufung ist die zweite Herabsetzung binnen drei Wochen. Bereits am 29. Oktober hatte Oddo BHF nach dem Quartalsverlust das Kursziel für die Stellantis-Aktie von 5,50 auf 4,50 Euro reduziert und das Rating damals noch bei „Neutral“ belassen.
Rating-Update
Oddo BHF: Von „Neutral“ auf „Underperform“
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Neutral
|Underperform
|Kursziel
|4,50 €
|3,00 €
|Abstand zum Kurs (3,31 €)
|+36,0 %
|−9,4 %
Quelle: Zonebourse/Boursorama, ICF Bank (boerse-social.com), 17.11.2026
Ein „Underperform“ bedeutet bei Oddo BHF, dass die Analysten erwarten, dass sich die Stellantis-Aktie schlechter entwickelt als der Markt. Das Kursziel von 3,00 Euro liegt sogar unter dem historischen Tief, das die Aktie am Montag markiert hatte.
Warum die Stellantis-Aktie unter Druck steht
Die Analysten von Oddo BHF hatten sich schon im Frühjahr skeptisch geäußert: Nach dem ersten Quartal hieß es, der Umbau „prendra du temps“ (werde Zeit brauchen), und das Management müsse noch „des preuves tangibles d'une bonne exécution“ (greifbare Belege einer guten Umsetzung) liefern (laut abcbourse, 30.04.2026). Nach dem zweiten Quartal erwartete Oddo die Erholung später als erhofft. Die Zahlen und Nachrichten seither liefern den Skeptikern Argumente:
Schwaches drittes Quartal
Umsatz 37,6 Mrd. Euro (+1 %), bereinigtes EBIT nur 256 Mio. Euro (Marge 0,7 %), Nettoverlust 453 Mio. Euro (Milano Finanza, 28.10.2026).
Hoher Mittelabfluss
Der Industrial Free Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 4,0 Mrd. Euro. Ein positiver Wert wird erst für 2027 in Aussicht gestellt.
Kostendruck voraus
CEO Antonio Filosa warnte vor Kosteninflation bei Rohstoffen und Chips in Milliardenhöhe für 2027/28 (Milano Finanza, 13.11.2026).
Leerverkäufer in Stellung
Netto-Leerverkaufspositionen summierten sich laut Consob-Daten (Stand 12.11.) auf 9,6 Prozent des Kapitals.
Konflikt in Kanada
Hinzu kommt der Streit mit Kanada um das Werk Brampton.
Kursreaktion: Neues Rekordtief
Die Stellantis-Aktie war schon am Montag in Mailand um 3,92 Prozent auf 3,38 Euro gefallen – der tiefste Schlusskurs seit der Fusion von PSA und Fiat Chrysler 2021, der sechste Verlusttag in Folge, und ein Börsenwert unter 10 Milliarden Euro (askanews, 16.11.2026). Am Dienstagmorgen notierte die Stellantis-Aktie nach der Abstufung durch Oddo BHF bei 3,31 Euro (−2,1 Prozent).
Auch die LBBW wird vorsichtiger
Oddo BHF steht nicht allein. Die LBBW hatte die Stellantis-Aktie bereits am Montag von „Kaufen“ auf „Halten“ abgestuft und das Kursziel von 6,40 auf 3,50 Euro gesenkt. Die Bank of America blieb Mitte November bei „Sell“ und senkte ihr Ziel für die US-Notiz von 6,14 auf 3,91 US-Dollar; Bernstein führt den Titel mit „Underperform“. Positiver sind Jefferies („Buy“) sowie RBC („Sector Perform“) und JPMorgan („Neutral“).
Im Schnitt sehen die 21 von MarketScreener erfassten Analysten die Stellantis-Aktie bei „Hold“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,13 Euro – Oddo BHF liegt mit 3,00 Euro nun deutlich am unteren Ende.
Als nächster Termin steht am 10. Dezember der Maserati Day in Modena an. Ein Datum für die Jahreszahlen 2026 hat Stellantis noch nicht genannt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Oddo BHF, Analyst nicht öffentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; früheste belegte Veröffentlichung: 17.11.2026, 08:25 Uhr MEZ (Zonebourse). Die Einstufung „Underperform“ und das Kursziel von 3,00 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: oddo-bhf.com/conflict-of-interest. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Stellantis N.V. (STLAM): Verkaufen, Kursziel 3,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Oddo BHF (Analyst nicht öffentlich genannt) vom 17.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oddo BHF (Analyst nicht öffentlich genannt).
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