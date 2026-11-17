Die Stellantis-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagmorgen hat das französisch-deutsche Analysehaus Oddo BHF die Aktie des Autokonzerns von „Neutral“ auf „Underperform“ abgestuft und das Kursziel von 4,50 auf 3,00 Euro gesenkt. Das berichteten der französische Finanzdienst Zonebourse und die Research-Übersicht der ICF Bank übereinstimmend. Mit 3,00 Euro sieht Oddo BHF für die Stellantis-Aktie rund 9,4 Prozent Abwärtspotenzial gegenüber dem Kurs von 3,31 Euro an der Borsa Italiana (17.11.2026, 09:17 Uhr).