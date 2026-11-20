Die Stellantis-Aktienanalyse von RBC vom 19. November 2026 ist ein deutliches Warnsignal für Anleger. Analyst Tom Narayan senkt das Kursziel von 4 auf 3 Euro und bestätigt das Rating "sector perform". Damit reduziert die kanadische Investmentbank ihre Zielmarke um 25 Prozent. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 3,14 Euro ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 4,5 Prozent. Die Gründe für die vorsichtige Einschätzung sind klar: Eine schwächere Nachfrage in China, zunehmende Konkurrenz chinesischer Hersteller in Europa und der beschleunigte Übergang zur Elektromobilität belasten die Profitabilität. Für RBC bleiben Kostensenkungen der entscheidende Hebel zur Verbesserung der Ergebnisse. Stellantis verfolgt unter Vorstandschef Antonio Filosa ein umfangreiches Effizienzprogramm und will 2027 wieder einen positiven industriellen freien Cashflow erzielen. Doch diese Ziele müssen erst erreicht werden. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen zwar operative Fortschritte, gleichzeitig bleibt die Profitabilität niedrig. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Kann Stellantis seine Kosten schnell genug reduzieren, um den wachsenden Wettbewerbsdruck auszugleichen? RBC und Tom Narayan bleiben vorsichtig. Mit dem Rating "sector perform" und dem Kursziel von 3 Euro sieht die Investmentbank derzeit keinen überzeugenden Grund für eine optimistischere Bewertung der Stellantis-Aktie.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.