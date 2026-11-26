Die Stellantis-Aktie meldet sich am Donnerstagmorgen mit einem deutlichen Plus zurück. Um 09:31 Uhr notierte das Papier an der Euronext Paris 3,77 Prozent höher bei 3,359 Euro, nach einem Vortagesschluss von 3,239 Euro. Als CAC40 Gewinner profitiert der Autokonzern von der breiten Marktberuhigung.
Stellantis-Aktie als CAC40 Gewinner: Erholung nach dem Rekordtief
Die Stellantis-Aktie springt am Donnerstagmorgen um 3,77 % auf 3,359 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Nach einer langen Verlustserie ist das zunächst eine Gegenbewegung.
CAC40 Gewinner
Warum die Stellantis-Aktie heute steigt
Einen konkreten Auslöser aus dem Unternehmen gab es am Morgen nicht. Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem die US-Börsen ihre Mittwochsverluste größtenteils aufgeholt und asiatische Techwerte sich erholt hatten. Zudem gelten die neuen US-Zollpläne als weniger schädlich als befürchtet, was für exportabhängige Industriewerte wie Autohersteller zählt. Bei einer Aktie, die zuvor lange unter Druck stand, fällt die Gegenbewegung besonders kräftig aus.
Der Hintergrund: Eine Aktie am Boden
Die Stellantis-Aktie hat ein außergewöhnlich schwaches Jahr hinter sich. Nach Angaben von Milano Finanza schloss sie am 18. November die achte Sitzung in Folge im Minus und markierte in Mailand bei 3,18 Euro ein Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat der Titel danach rund 65 Prozent verloren, der Börsenwert lag bei etwa 9,5 Milliarden Euro. Auslöser der Misere waren unter anderem Belastungen von rund 22,2 Milliarden Euro im zweiten Halbjahr 2025, die der Konzern im Februar wegen der gekürzten Elektroauto-Pläne meldete.
Dazu kommt ein neuer Problemherd: In Frankreich geraten Händler wegen Leasingverträgen unter Druck, wie Milano Finanza berichtet. Die Erholung vom Morgen ändert an diesen Belastungen nichts.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V.
- ISIN
- NL00150001Q9
- WKN
- A2QL01
- Handelssymbol
- STLAP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STLA (NYSE)
- Kurs
- 3,359 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie ein CAC40 Gewinner? Die Aktie profitiert von der Marktbelebung und einer Gegenbewegung nach einer Serie von Verlusttagen. Sie stieg um 3,77 Prozent.
Wie tief stand die Stellantis-Aktie zuletzt? In Mailand lag das Rekordtief nach Angaben von Milano Finanza bei 3,18 Euro.
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