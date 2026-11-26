Die Stellantis-Aktie hat ein außergewöhnlich schwaches Jahr hinter sich. Nach Angaben von Milano Finanza schloss sie am 18. November die achte Sitzung in Folge im Minus und markierte in Mailand bei 3,18 Euro ein Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat der Titel danach rund 65 Prozent verloren, der Börsenwert lag bei etwa 9,5 Milliarden Euro. Auslöser der Misere waren unter anderem Belastungen von rund 22,2 Milliarden Euro im zweiten Halbjahr 2025, die der Konzern im Februar wegen der gekürzten Elektroauto-Pläne meldete.