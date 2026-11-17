Höheres Ziel, gleiche Einstufung: Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba hebt das Kursziel für die Steel-Dynamics-Aktie von 260 auf 270 US-Dollar und bleibt bei „Equal Weight“. Zum Schlusskurs von 225,65 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 20 Prozent.
Steel-Dynamics-Aktie: Morgan Stanley hebt das Kursziel – bleibt aber neutral
Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba hebt das Kursziel für die Steel-Dynamics-Aktie von 260 auf 270 US-Dollar. Die Einstufung bleibt „Equal Weight“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Steel Dynamics, Inc.
- Handelssymbol
- STLD (Nasdaq)
- Analyst
- Carlos De Alba
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal Weight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 270 US-Dollar (zuvor 260 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Morgan Stanley zur Steel-Dynamics-Aktie
US-Stahl unter Zollschutz – De Alba bleibt neutral
Carlos De Alba hat seine Ziele für mehrere US-Stahlkonzerne angepasst.
Steel Dynamics ist einer der größten Stahlhersteller der USA und produziert in Elektrolichtbogenöfen vor allem aus Schrott. Zuletzt baute der Konzern auch ein Aluminiumgeschäft auf.
Die US-Stahlbranche profitiert von hohen Einfuhrzöllen auf Stahl.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Carlos De Alba zu lesen ist:
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 10 auf 270 US-Dollar.
Neutrale Einstufung
Morgan Stanley bleibt bei „Equal Weight“.
Sektorblick
Am selben Tag passte De Alba auch die Ziele für Nucor und Cleveland-Cliffs an.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Nucor bevorzugt
Innerhalb der Branche bevorzugt De Alba Nucor, das er mit „Overweight“ einstuft.
Cleveland-Cliffs bewertet er wie Steel Dynamics mit „Equal Weight“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Carlos De Alba. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 270 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Steel Dynamics, Inc. (STLD): Halten, Kursziel 270,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Carlos De Alba, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Carlos De Alba, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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