Stanley Druckenmiller steigt aus: „Wir sind nicht long, wir sind nicht short“ – warum die Trader-Legende jetzt gegen Kupfer wettet

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 12:29 6 Min.

Stanley Druckenmiller hat in fünf Jahrzehnten kaum je so wenig Durchblick gehabt wie heute. Der Starinvestor hat seine Aktienwetten fast auf null gestellt, setzt auf fallende Kupferpreise und spricht von einem Regimewechsel bei der US-Notenbank. Seine Aussagen im Wortlaut, die Gründe für die Pause und die Aktien, die sein Family Office zuletzt trotzdem gekauft hat: Goldminen, Datenspeicher und SpaceX.

Wenn einer der erfolgreichsten Makro-Investoren der Geschichte sagt, dass er nicht mitspielt, hört die Wall Street zu. Stanley Druckenmiller hat auf einer Konferenz in Texas erklärt, dass sein Family Office Duquesne am Aktienmarkt praktisch neutral steht. Er nennt das eine Pause, die zwei Tage oder sechs Monate dauern könne. In fünf Jahrzehnten habe er kaum je so wenig Klarheit über die nächsten zwölf Monate gehabt. Eine Wette geht er trotzdem ein: gegen Kupfer, das Metall, das als Fieberthermometer der Weltkonjunktur gilt. Aktien im dritten Quartal komplett verkauft 45 gemeldeter Depotwert Ende September nach 5,21 Mrd. 4,47 Mrd. $ Kupferpreis je Pfund am 18. November, minus 5,1 Prozent 5,67 $ Obergrenze des US-Leitzinses seit September 4,00 % Quelle : Duquesne Family Office, Form 13F zum 30. September 2026; CEOWorld; 24/7 Wall St.; Stand 23. November 2026 Die Pause Weder Bulle noch Bär: Druckenmillers Aussagen im Wortlaut Druckenmiller wettet gern auf fallende Kurse. Diesmal tut er weder das eine noch das andere. Neun Monate zuvor war das Bild noch eindeutig. Druckenmiller setzte auf steigende Aktien, fallende Staatsanleihen und steigende Kupferpreise. Die Wirtschaft lief stark, die Geldpolitik war nach seinen Worten viel zu locker. Heute sei alles genau umgekehrt. Am liebsten würde er Aktien leer verkaufen, sagte er. Gegen die Innovationswelle rund um künstliche Intelligenz wage er das aber nicht, zumal Teile der KI-Infrastruktur bereits ausverkauft wirkten. Statt nach Infrastruktur sucht sein Büro nun nach Unternehmen, die KI anwenden. Für das zweite Halbjahr 2027 rechnet er damit, dass die Konjunktur enttäuschen könnte. Eine Rezession sagte er nicht voraus. Die Gründe Regimewechsel bei der Fed: warum Druckenmiller umdenkt Gemeint ist Kevin Warsh, der die US-Notenbank seit Mai führt. Druckenmiller kennt ihn gut: Warsh war Partner bei Duquesne, 15 Jahre lang saßen beide nebeneinander. Warsh störe sich an 15 Jahren billigen Geldes bei wachsendem Staatsdefizit und an fünf Jahren Inflation über dem Ziel, sagte Druckenmiller. Die Folge sei eine straffere Geldpolitik. Die Fed hat den Leitzins im September auf eine Obergrenze von 4,00 Prozent angehoben, für die Sitzung am 8. und 9. Dezember erwartet der Markt den nächsten Schritt. Dazu kommen steigende Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen. In dieses Umfeld passt die Wette gegen Kupfer. Größe und Einstiegszeitpunkt nannte er nicht. Am Tag nach seinem Auftritt fiel der Kupferpreis in New York um 5,1 Prozent auf 5,67 Dollar je Pfund. Geldpolitik Die Fed erhöht die Zinsen, statt sie zu senken. Für Druckenmiller ist das der wichtigste Unterschied zum Jahresanfang.

Kredit Die Risikoaufschläge steigen. Das verteuert Schulden für Unternehmen und bremst mit Verzögerung die Konjunktur.

Künstliche Intelligenz Druckenmiller fragt, ob KI-Anbieter künftig weiter nach Rechenmenge abrechnen oder fertige Aufgaben verkaufen. Davon hängt ab, wer an der Technik verdient.

Kapitalerhalt Er hat seine Positionen auf beiden Seiten verkleinert. In unklaren Phasen zähle zuerst, kein Geld zu verlieren. Das Depot Diese Aktien hat Druckenmiller zuletzt gekauft und verkauft Wie ernst es ihm ist, zeigt die Pflichtmeldung von Duquesne an die US-Börsenaufsicht zum 30. September. Der gemeldete Depotwert sank von 5,21 auf 4,47 Milliarden Dollar, 45 Aktien wurden komplett verkauft, nur 16 kamen neu hinzu. Die Meldung erfasst nur in den USA gehandelte Aktien und Optionen. Anleihen, Währungen und die Wette gegen Kupfer stehen dort nicht. Gekauft: Newmont (ISIN US6516391066, US-Handelssymbol NEM), Barrick Mining (ISIN CA06849F1080, US-Handelssymbol B) und Agnico Eagle (ISIN CA0084741085, US-Handelssymbol AEM): drei Goldminen mit jeweils gut 40 Millionen Dollar

Seagate (ISIN IE00BKVD2N49, US-Handelssymbol STX): Position fast verdreifacht, dazu neu Western Digital (ISIN US9581021055, US-Handelssymbol WDC)

SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX): 202.125 Aktien im Wert von rund 30,5 Millionen Dollar

Palantir (ISIN US69608A1080, US-Handelssymbol PLTR) und AppLovin (ISIN US03831W1080, US-Handelssymbol APP): neu im Depot Verkauft: Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL) und AMD (ISIN US0079031078, US-Handelssymbol AMD): komplett

Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM): um 94,5 Prozent reduziert Das Warum hat Druckenmiller nur für einen Wert ausdrücklich genannt. Bei SpaceX sieht er eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent, dass in zehn Jahren Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Die übrigen Käufe passen zu seiner Marktsicht: Goldminen als Schutz, Datenspeicher als Wette auf die Anwendung von KI, dafür weniger Geld in den Chipwerten, die den Boom bisher getragen haben. Was Druckenmillers Pause zeigt Einer der besten Trader sieht derzeit kein klares Bild

Die Geldpolitik hat aus seiner Sicht gedreht

Er meidet Wetten gegen KI trotz Skepsis

Gold und Kapitalerhalt haben Vorrang Was Anleger bedenken sollten Die Pause kann nach seinen Worten in Tagen enden

Druckenmiller handelt schnell und oft

Das 13F zeigt den Stand vom 30. September

Seine Kupferwette ist nicht amtlich belegt Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien Newmont: ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NMM, US-Handelssymbol NEM

Barrick Mining: ISIN CA06849F1080, WKN A417GQ, Handelssymbol ABR0, US-Handelssymbol B

Agnico Eagle: ISIN CA0084741085, WKN 860325, Handelssymbol AE9, US-Handelssymbol AEM

Seagate: ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU9, Handelssymbol STT, US-Handelssymbol STX

Western Digital: ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC, US-Handelssymbol WDC

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX

Palantir: ISIN US69608A1080, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR

AppLovin: ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol 6RV, US-Handelssymbol APP

Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL

AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD

Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM Häufige Fragen zu Stanley Druckenmiller und der Marktlage Was sagt Stanley Druckenmiller zum Aktienmarkt?

Er steht nach eigenen Angaben weder auf der Kauf- noch auf der Verkaufsseite und spricht von einer Pause, die zwei Tage oder sechs Monate dauern kann. Warum ist Druckenmiller so vorsichtig?

Er verweist auf die straffere Geldpolitik der US-Notenbank unter Kevin Warsh, steigende Risikoaufschläge und die Gefahr einer schwächeren Konjunktur im zweiten Halbjahr 2027. Worauf wettet Druckenmiller?

Auf fallende Kupferpreise. Größe und Zeitpunkt der Position hat er nicht genannt. In welche Aktien ist Druckenmiller investiert?

Laut der Pflichtmeldung zum 30. September unter anderem in Newmont, Barrick Mining, Agnico Eagle, Seagate, SpaceX und Palantir. Erwartet Druckenmiller einen Crash?

Nein. Er hat weder einen Crash noch eine Rezession vorhergesagt, sondern fehlende Klarheit als Grund für seine Zurückhaltung genannt. Fazit: Die Kunst, nichts zu tun Stanley Druckenmiller sagt keinen Absturz voraus. Er sagt, dass er es nicht weiß, und zieht daraus die Konsequenz: kleine Positionen, Gold im Depot, eine Wette gegen Kupfer und Geduld. Für Privatanleger steckt darin weniger ein Signal zum Verkaufen als eine Erinnerung. Auch Profis müssen nicht jeden Tag eine Meinung haben. Wer die eigene Lage nicht klar sieht, darf das Risiko senken und abwarten.

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