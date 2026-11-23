Was Druckenmiller kaufte, passt zu einem vorsichtigen Investor. Er stieg bei gleich drei Goldminen ein: Newmont, Barrick und Agnico Eagle, jeweils mit gut 40 Millionen Dollar. Die Position beim Festplattenhersteller Seagate hat er fast verdreifacht und mit Kaufoptionen ergänzt, neu im Depot ist auch Western Digital. Dazu kommen Palantir, AppLovin und eine erste Position in der SpaceX Aktie: 202.125 Stück im Wert von rund 30,5 Millionen Dollar. Zur Begründung sagte Druckenmiller, er sehe eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent, dass in den nächsten zehn Jahren Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Aufgestockt wurden außerdem Amazon, der Spieleentwickler Unity und der südostasiatische Internetkonzern Sea.