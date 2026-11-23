„Wir halten uns im Grunde fern.“ Mit diesem Satz über den Aktienmarkt sorgte Stanley Druckenmiller vergangene Woche auf einer Konferenz in Texas für Aufsehen. Die neue 13F-Meldung seines Family Office Duquesne zeigt, dass der Starinvestor es ernst meint. Im dritten Quartal trennte er sich von 45 Aktien vollständig und nahm nur 16 neue auf. Die Zahl der gemeldeten Positionen sank von 95 auf 65. Unter den Verkäufen sind große Namen des KI-Booms. Unter den Käufen: Gold, Datenspeicher und die SpaceX Aktie.
Stanley Druckenmiller Depot: 45 Aktien rausgeworfen, Gold und SpaceX gekauft – „Wir halten uns vom Aktienmarkt fern“
Er gilt als einer der besten Investoren aller Zeiten, und er räumt auf. Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 45 Aktien komplett verkauft, darunter Alphabet und AMD. Gekauft hat er Goldminen, Festplatten und die SpaceX Aktie. Dann sagte er einen Satz, der die Wall Street aufhorchen lässt. Das neue Depot im Überblick.
Die Verkäufe
Abschied von den KI-Lieblingen
Die Liste der Verkäufe liest sich wie ein Rückzug aus dem KI-Handel. Die Alphabet Aktie flog komplett aus dem Depot, ebenso AMD, Lam Research, Arm und SanDisk. Die Position beim Chipfertiger Taiwan Semiconductor wurde um 94,5 Prozent zusammengestrichen, Palo Alto Networks um gut 74 Prozent. Auch die Fluggesellschaften United und Delta sowie Reddit sind nicht mehr dabei. Druckenmiller, der früh auf Nvidia gesetzt hatte, hat damit einen großen Teil seiner Technologiewetten aufgelöst – Wochen bevor der Ausverkauf bei KI-Aktien begann.
Die Käufe
Gold, Festplatten und Raketen
Was Druckenmiller kaufte, passt zu einem vorsichtigen Investor. Er stieg bei gleich drei Goldminen ein: Newmont, Barrick und Agnico Eagle, jeweils mit gut 40 Millionen Dollar. Die Position beim Festplattenhersteller Seagate hat er fast verdreifacht und mit Kaufoptionen ergänzt, neu im Depot ist auch Western Digital. Dazu kommen Palantir, AppLovin und eine erste Position in der SpaceX Aktie: 202.125 Stück im Wert von rund 30,5 Millionen Dollar. Zur Begründung sagte Druckenmiller, er sehe eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent, dass in den nächsten zehn Jahren Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Aufgestockt wurden außerdem Amazon, der Spieleentwickler Unity und der südostasiatische Internetkonzern Sea.
Einordnung der Redaktion: Druckenmiller ist kein Anleger, der Aktien jahrelang hält. Sein Depot dreht sich schneller als das der meisten Kollegen, und die 13F-Meldung zeigt nur einen Ausschnitt seines Vermögens. Trotzdem ist die Richtung eindeutig: weniger KI-Chips, mehr Gold, weniger Positionen insgesamt. Zusammen mit seiner öffentlichen Aussage ergibt das ein Bild großer Vorsicht. Dass ausgerechnet die SpaceX Aktie neu dazukam, zeigt aber auch: Ganz ohne Zukunftswetten kommt selbst ein skeptischer Druckenmiller nicht aus.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Stanley Druckenmiller
Welche Aktien hat Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2026 verkauft?
Unter anderem Alphabet, AMD, Lam Research, Arm und SanDisk vollständig. Taiwan Semiconductor und Palo Alto Networks wurden stark reduziert.
Welche Aktien hat er neu gekauft?
Unter anderem die Goldminen Newmont, Barrick und Agnico Eagle sowie SpaceX, Palantir, Western Digital und AppLovin.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
SpaceX Aktie: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (Deutschland), US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).
Seagate Aktie: ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU9, Handelssymbol STT (Deutschland), US-Handelssymbol STX (Nasdaq).
Newmont Aktie: ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NMM (Deutschland), US-Handelssymbol NEM (NYSE).
Palantir Aktie: ISIN US69608A1080, WKN A2QA4J, Handelssymbol PTX (Deutschland), US-Handelssymbol PLTR (Nasdaq).
Alphabet Aktie (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA (Deutschland), US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).
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