Stanley Black & Decker stellt Werkzeuge unter Marken wie DeWalt und Craftsman her. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 54 Prozent zugelegt und den S&P 500 damit um gut 44 Prozentpunkte übertroffen.

Laut Mizuho ist nicht die Umsetzung das Problem: Die kommerziellen Initiativen des Konzerns laufen sehr gut.