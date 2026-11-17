Ein höheres Kursziel und trotzdem eine Abstufung: Mizuho-Analyst Brett Linzey stuft die Stanley-Black-&-Decker-Aktie von „Outperform“ auf „Hold“ (bei Mizuho „Neutral“) ab und hebt das Kursziel von 105 auf 120 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 112,92 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 6 Prozent.
Stanley-Black-&-Decker-Aktie: Plus 54 Prozent seit Jahresbeginn – Mizuho tritt jetzt auf die Bremse
Nach dem kräftigen Kursanstieg stuft Mizuho-Analyst Brett Linzey die Stanley-Black-&-Decker-Aktie auf „Hold“ ab. Das Kursziel hebt er dennoch an – die Bewertung sei nun ausgereizt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stanley Black & Decker, Inc.
- Handelssymbol
- SWK (NYSE)
- Analyst
- Brett Linzey
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Hold (abgestuft)
- Kursziel
- 120 US-Dollar (zuvor 105 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Mizuho zur Stanley-Black-&-Decker-Aktie
Die Bewertung ist ausgereizt – Linzey nimmt Gewinne mit
Brett Linzey sieht nach der starken Kursentwicklung wenig Luft nach oben. An der Arbeit des Managements liegt es nicht.
Stanley Black & Decker stellt Werkzeuge unter Marken wie DeWalt und Craftsman her. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 54 Prozent zugelegt und den S&P 500 damit um gut 44 Prozentpunkte übertroffen.
Laut Mizuho ist nicht die Umsetzung das Problem: Die kommerziellen Initiativen des Konzerns laufen sehr gut.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Mizuho-Analyst Brett Linzey zu lesen ist:
Starker Lauf
Die Aktie liegt rund 82 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.
Höhere Schätzungen
Mizuho hebt die Gewinnschätzung je Aktie für 2026 von 5,56 auf 6,09 US-Dollar.
Langsameres Wachstum
Für 2027 hebt Mizuho die Schätzung nur von 6,22 auf 6,40 US-Dollar je Aktie an.
Schwieriges Umfeld
Das Wachstum dürfte sich in einem schwierigen Marktumfeld abschwächen.
Gute Firma, voller Preis
Die Abstufung ist vor allem eine Bewertungsfrage. Nach dem Kursanstieg ist ein Großteil der erwarteten Verbesserung aus Sicht von Mizuho bereits im Kurs enthalten.
Das neue Kursziel von 120 US-Dollar liegt nur leicht über dem aktuellen Kurs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Brett Linzey. Die Abstufung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 120 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK): Halten, Kursziel 120,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brett Linzey, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brett Linzey, Aktienanalyst, Mizuho Securities USA LLC.
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