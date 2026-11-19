Im Streit um Stahlzölle zwischen der EU und den USA läuft eine Uhr: Bis zum 1. Dezember 2026 muss die EU-Kommission Parlament und Rat berichten, ob die USA ihre Zölle auf Stahl- und Aluminium-Derivate aus der EU gesenkt haben; liegt der US-Satz am 31. Dezember noch über 15 Prozent, darf die EU ihre eigenen Zugeständnisse aussetzen. Die thyssenkrupp Aktie (ISIN: DE0007500001, FSE: TKA) notierte am Donnerstag um 10:51 Uhr MEZ bei 11,39 Euro, ein Plus von 1,02 Prozent auf Xetra (onvista, verzögert).
Stahlzölle: EU-Kommission muss bis 1. Dezember über US-Zölle berichten, Stichtag 31. Dezember - Was heißt das für die thyssenkrupp Aktie und Stahlaktien?
Die EU hat die Zugeständnisse im Zolldeal mit den USA an eine Bedingung geknüpft: Sinken die US-Zölle auf Stahlderivate nicht unter 15 Prozent, kann Brüssel zum Jahresende reagieren. Was das für thyssenkrupp Aktie, Salzgitter Aktie und Stahlaktien bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- thyssenkrupp AG
- Ticker
- TKA
- Börse
- Xetra
- Stichtag EU-Regelung
- 31.12.2026
- Verfall der EU-Regelung
- 31.12.2029, sofern nicht verlängert
Stand: 19.11.2026, thyssenkrupp: Xetra-Kurs 10:51 Uhr MEZ laut onvista (verzögert); Aktiensplit 1:1,0937 am 28.10.2026 auf der Seite vermerkt
Für Stahlaktien wie thyssenkrupp und Salzgitter (ISIN: DE0006202005, FSE: SZG) geht es um zwei Fronten: den Zugang zum US-Markt und den Schutz vor Billigimporten in Europa. Die Redaktion stellt die Fakten dar und bewertet die Handelspolitik nicht.
Die Regeln im Überblick
Welche Zölle gelten für EU-Stahl – und was steht am 1. Dezember an?
Seit dem Joint Statement vom 21. August 2025 gilt für die meisten EU-Exporte in die USA ein Basiszoll von 15 Prozent, für Stahl und Aluminium aber 50 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbands Eurofer wurde der Satz für mehr als 400 Erzeugnisse mit Stahl- oder Aluminiumanteil von 15 auf 50 Prozent angehoben. Die EU-Verordnung zur Umsetzung des Zolldeals hat das Europäische Parlament am 16. Juni 2026 mit 440 zu 151 Stimmen bei 50 Enthaltungen gebilligt. Sie verfällt am 31. Dezember 2029, sofern sie nicht verlängert wird.
Parallel schützt die EU ihre Stahlindustrie: Seit dem 1. Juli 2026 gilt eine neue Schutzmaßnahme. Die zollfreie Einfuhrquote sinkt auf etwa 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr, rund 47 Prozent weniger als 2024; über der Quote steigt der Zoll von 25 auf 50 Prozent. Seit dem 1. Oktober 2026 müssen Importeure den Schmelz- und Gussort nachweisen. Die Kapazitätsauslastung der EU-Stahlindustrie liegt laut Kommission bei rund 67 Prozent, angestrebt sind rund 80 Prozent.
|Punkt
|Stand
|US-Basiszoll auf EU-Waren
|15%
|US-Zoll auf Stahl und Aluminium
|50%
|EU-Schutzmaßnahme seit 01.07.2026
|Quote rund 18,3 Mio. t (-47% gegenüber 2024), Zoll über Quote 50%
|Kommissionsbericht
|bis 01.12.2026
|Stichtag
|31.12.2026: bei US-Zoll über 15% darf die EU Zugeständnisse aussetzen
Stand: Cash.-Bericht vom 16.11.2026. Angaben zu den Erzeugnissen laut Eurofer.
Quelle: Cash. (16.11.2026)
Was bedeutet der Zollstreit für die thyssenkrupp Aktie, die Salzgitter Aktie und die Branche?
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl beziffert die Zahl der Beschäftigten der Branche in Deutschland auf rund 80.000 direkt und rund vier Millionen in stahlintensiven Branchen. Für Unternehmen wirkt die EU-Schutzmaßnahme zunächst als Rückenwind gegen Importe: thyssenkrupp und der indische Konzern Jindal setzten ihre Gespräche über einen Einstieg bei thyssenkrupp Steel Europe im Mai 2026 aus, weil sich nach Angaben des Berichts die Perspektiven durch die EU-Schutzzölle verbessert hatten. Salzgitter hatte im Februar 2026 für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro, ein Ebitda von 500 bis 600 Millionen Euro und ein Vorsteuerergebnis von 75 bis 175 Millionen Euro angekündigt.
Die US-Seite bleibt unsicher. Bei den Zwischenwahlen am 3. November haben die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern erobert; sie übernehmen ab Januar. Handelsökonomen, die Cash. zitiert, erwarten dennoch keine rasche Entschärfung: Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, die EU „sollte sich nicht zu viel Hoffnung machen“. Wie weit all das in den Kursen steckt, lässt sich aus den Berichten nicht ablesen – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was Anleger jetzt beobachten
1. Dezember: Bericht der EU-Kommission an Parlament und Rat zu den US-Zöllen auf Derivate.
31. Dezember: Stichtag: Liegt der US-Zoll über 15 Prozent, darf die EU Zugeständnisse aussetzen.
Januar: Der neue US-Kongress nimmt die Arbeit auf.
Unternehmen: Entwicklung bei thyssenkrupp Steel Europe und Salzgitter.
FAQ
Häufige Fragen zu Stahlzöllen und Stahlaktien
Wie hoch sind die US-Zölle auf EU-Stahl? Laut Joint Statement vom 21.08.2025 liegen sie bei 50 Prozent, der Basiszoll auf EU-Waren bei 15 Prozent.
Was passiert am 1. Dezember? Die EU-Kommission muss berichten, ob die USA die Zölle auf Stahl- und Aluminium-Derivate gesenkt haben.
Was bedeutet das für die thyssenkrupp Aktie? Zölle und Importschutz beeinflussen Absatz und Auslastung der Stahlindustrie; eine Kursprognose folgt daraus nicht. Der Kurs lag um 10:51 Uhr MEZ bei 11,39 Euro (onvista, verzögert).
Wie schützt die EU ihre Stahlindustrie? Seit 1. Juli 2026 mit einer um rund 47 Prozent verkleinerten zollfreien Quote und 50 Prozent Zoll darüber.
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