Seit dem Joint Statement vom 21. August 2025 gilt für die meisten EU-Exporte in die USA ein Basiszoll von 15 Prozent, für Stahl und Aluminium aber 50 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbands Eurofer wurde der Satz für mehr als 400 Erzeugnisse mit Stahl- oder Aluminiumanteil von 15 auf 50 Prozent angehoben. Die EU-Verordnung zur Umsetzung des Zolldeals hat das Europäische Parlament am 16. Juni 2026 mit 440 zu 151 Stimmen bei 50 Enthaltungen gebilligt. Sie verfällt am 31. Dezember 2029, sofern sie nicht verlängert wird.

Parallel schützt die EU ihre Stahlindustrie: Seit dem 1. Juli 2026 gilt eine neue Schutzmaßnahme. Die zollfreie Einfuhrquote sinkt auf etwa 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr, rund 47 Prozent weniger als 2024; über der Quote steigt der Zoll von 25 auf 50 Prozent. Seit dem 1. Oktober 2026 müssen Importeure den Schmelz- und Gussort nachweisen. Die Kapazitätsauslastung der EU-Stahlindustrie liegt laut Kommission bei rund 67 Prozent, angestrebt sind rund 80 Prozent.