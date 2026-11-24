Das Rahmenabkommen zwischen der EU und den USA wurde am 27. Juli 2025 geschlossen, eine gemeinsame Erklärung folgte am 21. August 2025. Für die meisten EU-Waren gilt ein US-Basiszoll von 15 Prozent; auf Stahl, Aluminium und Derivate bleibt der US-Zoll laut gemeinsamer Erklärung bei 50 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbands Eurofer erhöhten die USA bei mehr als 400 Erzeugnissen mit Stahl- oder Aluminiumanteil, etwa Maschinen und Landtechnik, die Abgaben von 15 auf 50 Prozent.

Die EU-Verordnung zur Umsetzung des Abkommens billigte das Europäische Parlament am 16. Juni 2026 mit 440 zu 151 Stimmen bei 50 Enthaltungen. Sie enthält eine Verfallsklausel zum 31. Dezember 2029.