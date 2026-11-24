Für Europas Stahlbranche rücken zwei Stichtage näher: Bis zum 1. Dezember 2026 muss die EU-Kommission Parlament und Rat berichten, wie die USA Stahl- und Aluminium-Derivate verzollen. Bleibt der US-Zoll am 31. Dezember über 15 Prozent, darf die EU ihre Zollzugeständnisse an die USA aussetzen. Das geht aus einer Analyse von cash. (16.11.2026, 18:38 Uhr) zur EU-Verordnung hervor, die das Turnberry-Abkommen umsetzt. Für Stahlaktien wie die Salzgitter Aktie, die thyssenkrupp Aktie und die ArcelorMittal Aktie ist das ein Termin-Thema, kein Kurstreiber für heute: Konkrete Kursreaktionen auf die Fristen sind nicht belegt.
Stahlzölle: EU-Kommission muss bis 1. Dezember Bericht zu US-Zöllen liefern – droht Salzgitter & Co. ein Handelsstreit zum Jahresende?
Die USA erheben weiter 50 Prozent Zoll auf Stahl, Aluminium und viele Produkte daraus. Für die EU laufen Fristen: Bericht bis 1. Dezember, mögliche Aussetzung der Zugeständnisse ab 31. Dezember. Was das für Stahlaktien wie Salzgitter, thyssenkrupp und ArcelorMittal bedeutet.
Was steht im Turnberry-Abkommen zu Stahlzöllen?
Das Rahmenabkommen zwischen der EU und den USA wurde am 27. Juli 2025 geschlossen, eine gemeinsame Erklärung folgte am 21. August 2025. Für die meisten EU-Waren gilt ein US-Basiszoll von 15 Prozent; auf Stahl, Aluminium und Derivate bleibt der US-Zoll laut gemeinsamer Erklärung bei 50 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbands Eurofer erhöhten die USA bei mehr als 400 Erzeugnissen mit Stahl- oder Aluminiumanteil, etwa Maschinen und Landtechnik, die Abgaben von 15 auf 50 Prozent.
Die EU-Verordnung zur Umsetzung des Abkommens billigte das Europäische Parlament am 16. Juni 2026 mit 440 zu 151 Stimmen bei 50 Enthaltungen. Sie enthält eine Verfallsklausel zum 31. Dezember 2029.
|Termin / Größe
|Inhalt
|27.07.2025
|Turnberry-Rahmenabkommen EU-USA
|21.08.2025
|Gemeinsame Erklärung: US-Zoll auf Stahl, Aluminium, Derivate bleibt bei 50 %
|16.06.2026
|EU-Parlament billigt Umsetzungsverordnung (440:151, 50 Enthaltungen)
|01.12.2026
|Kommission berichtet an Parlament und Rat zur US-Verzollung von Derivaten
|31.12.2026
|Bleibt der US-Zoll über 15 %, darf die EU Zugeständnisse aussetzen
|31.12.2029
|Verfallsklausel der Verordnung
Angaben nach cash.-Analyse vom 16.11.2026; Primärtexte der Verordnung wurden nicht gesondert geprüft.
Quelle: cash. (Axel Zimmermann, 16.11.2026)
Was schützt die EU-Stahlindustrie – und wie ausgelastet ist sie?
Die EU hat zusätzlich eine eigene Schutzmaßnahme (Verordnung (EU) 2026/1384) gültig ab 1. Juli 2026: Die zollfreie Quote sinkt auf rund 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr, ein Minus von 47 Prozent gegenüber 2024; über der Quote steigt der Zoll von 25 auf 50 Prozent. Ab dem 1. Oktober 2026 gilt eine Nachweispflicht für Schmelz- und Gussort. Die Stahlauslastung in der EU liegt laut cash. bei etwa 67 Prozent, angestrebt werden rund 80 Prozent. Die deutsche Stahlindustrie beschäftigt laut Wirtschaftsvereinigung Stahl rund 80.000 Menschen direkt und etwa 4 Millionen in stahlintensiven Branchen.
Warum bringen die US-Midterms kaum Entlastung?
Bei den Midterms am 3. November 2026 übernehmen die Demokraten ab Januar 2027 laut cash. beide Kongresskammern. Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) warnt dennoch: „Insgesamt sollte sich die EU nicht zu viel Hoffnung machen.“ Der Grund: Zollpolitik liegt in den USA weitgehend im Zuständigkeitsbereich des Präsidenten. Der BDI warnt vor einer erneuten Ausweitung der US-Maßnahmen bei Stahl und Aluminium.
Was bedeuten die Stahlzölle für Salzgitter Aktie, thyssenkrupp Aktie und ArcelorMittal Aktie?
Für Anleger ist die Lage differenziert. Europäische Stahlaktien hängen an EU-Schutzmaßnahmen, Energiepreisen und der Nachfrage aus Bau und Autoindustrie, weniger direkt an US-Exporten. Direkt betroffen sind vor allem Hersteller von Maschinen, Landtechnik und anderen Derivaten mit Stahl- oder Aluminiumanteil. Zu Konzernen: ArcelorMittal senkte am 31. Juli 2025 die Prognose für den Stahlverbrauch ohne China auf 1,5 bis 2,5 Prozent (zuvor 2,5 bis 3,5 Prozent), die Aktie verlor damals rund 4 Prozent. thyssenkrupp und Jindal setzten im Mai 2026 Gespräche aus. Einschätzung der Redaktion: Konkrete Gewinneffekte der Zollfristen auf einzelne Unternehmen lassen sich aus den vorliegenden Daten nicht beziffern.
Häufige Fragen zu den Stahlzöllen
Wie hoch sind die US-Zölle auf EU-Stahl? Auf Stahl, Aluminium und Derivate erheben die USA laut gemeinsamer Erklärung vom 21. August 2025 weiter 50 Prozent; für die meisten anderen EU-Waren gilt ein Basiszoll von 15 Prozent.
Was passiert am 1. Dezember 2026? Bis dahin muss die EU-Kommission Parlament und Rat berichten, wie die USA Stahl- und Aluminium-Derivate verzollen.
Kann die EU ihre Zugeständnisse zurücknehmen? Ja: Bleibt der US-Zoll zum 31. Dezember 2026 über 15 Prozent, darf die EU ihre Zugeständnisse laut Verordnung aussetzen.
Welche Stahlaktien sind betroffen? Betroffen sind europäische Stahlwerte wie Salzgitter, thyssenkrupp und ArcelorMittal; wie stark, hängt vom Geschäftsmix ab.
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