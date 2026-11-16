Die deutsche Stahlindustrie hat schon viele Gipfel erlebt. Der heutige soll anders werden – zumindest wenn es nach der IG Metall geht. Ab 11 Uhr beraten Spitzenvertreter aus Politik, Unternehmen und Gewerkschaft im Werk der Salzgitter AG über die Zukunft der Branche. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will eine Rede halten, dazu kommen die Ministerpräsidenten der Stahlländer, Olaf Lies (Niedersachsen, SPD) und Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen, CDU), sowie Jürgen Kerner für die IG Metall. Die Gewerkschaft hat die Latte hoch gelegt: Es dürfe nicht erneut nur um Analyse gehen, es müsse ein „Umsetzungsgipfel“ werden.
Stahlgipfel in Salzgitter: Politik, Konzerne und IG Metall ringen um die deutsche Stahlindustrie – Umsetzungsgipfel oder nächste Runde Gerede?
Heute ab 11 Uhr treffen sich Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, die Ministerpräsidenten Olaf Lies und Hendrik Wüst sowie die IG Metall im Werk der Salzgitter AG. Die Gewerkschaft fordert feste Zusagen bei Energiepreisen und Handelsschutz. Die große Analyse: Wie schlecht es der Branche wirklich geht, was Politik schon beschlossen hat und worauf Anleger von Salzgitter und Thyssenkrupp jetzt achten sollten.
Die Lage
Mehr Produktion, aber keine Wende
Auf den ersten Blick sieht es besser aus. Im ersten Halbjahr 2026 produzierten deutsche Hütten laut Wirtschaftsvereinigung Stahl rund 18,6 Millionen Tonnen Rohstahl, etwa 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Doch das Plus folgt auf ein Krisenjahr: 2025 war die Produktion auf 34,1 Millionen Tonnen eingebrochen. 2024 waren es noch 37 Millionen Tonnen bei knapp 90.000 Beschäftigten – ein Bruchteil der Größe von vor fünfzig Jahren. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel warnt, die steigende Produktion dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Branche weiter in einer schwierigen Lage befinde. Echte Erholung beginne erst, wenn auch die Nachfrage zurückkehre.
Die Beschäftigten erwarten klare Signale und feste Zusagen für wettbewerbsfähige Energiepreise.
Die Forderungen
Drei Hebel für die Hütten
Energiepreise
Die Bundesregierung hat einen Industriestrompreis für energieintensive Branchen auf den Weg gebracht. Branche und Gewerkschaft wollen ihn mit der Strompreiskompensation kombinieren und über 2026 hinaus absichern.
Schutz vor Billigimporten
Seit dem 1. Juli 2026 gilt ein neues EU-Handelsschutzinstrument für Stahl. Die Branche fordert, dass es konsequent durchgesetzt wird.
Investitionssicherheit
Der Umbau zu klimafreundlichem Stahl kostet Milliarden. Projekte wie SALCOS bei Salzgitter brauchen verlässliche Förderung und bezahlbaren Wasserstoff.
Nachfrage aus dem Inland
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl verlangt zusätzliche Impulse, etwa durch die Infrastruktur- und Verteidigungsprogramme des Bundes.
Das große Bild
Stahl ist Standortpolitik
Ohne Stahl gibt es keine Windräder, keine Stromnetze, keine Brücken und keine Panzer. Deshalb ist die Branche für die Politik mehr als ein Industriezweig.
Die Bundesregierung hat mit dem 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur und den steigenden Verteidigungsausgaben selbst große Abnehmer geschaffen. Schon beim Stahldialog im Kanzleramt im November 2025 formulierte sie das Ziel, vorrangig heimischen und europäischen Stahl einzusetzen. Kritiker halten dagegen, die Branche hänge seit Jahren am Tropf von Subventionen und Schutzzöllen, während die strukturellen Probleme – hohe Energiekosten und Überkapazitäten auf dem Weltmarkt – bleiben. Ob Salzgitter ein Wendepunkt wird, entscheidet sich deshalb an konkreten Zusagen, nicht an Absichtserklärungen.
Häufige Fragen zum Stahlgipfel
Wann und wo findet der Stahlgipfel statt?
Am Montag, 16. November 2026, ab 11 Uhr auf dem Werksgelände der Salzgitter AG in Niedersachsen.
Wer nimmt teil?
Unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, die Ministerpräsidenten Olaf Lies und Hendrik Wüst sowie IG-Metall-Vize Jürgen Kerner.
Was fordert die Stahlindustrie?
Wettbewerbsfähige Energiepreise, wirksamen Schutz vor unfairem internationalem Wettbewerb und verlässliche Bedingungen für Investitionen in klimafreundliche Produktion.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.