Stahl ist Vorprodukt für Autos, Bau, Maschinenbau und Rüstung. Lies verwies auf wachsenden Bedarf durch Investitionen in Infrastruktur und Rüstung. Gleichzeitig läuft die Tarifrunde: Die IG Metall fordert laut ZDFheute 5 Prozent mehr Lohn für Stahlwerker, die Unternehmen halten das für illusorisch. Salzgitter betreibt laut ZDFheute einen Turm zur Eisenerzreduktion mit grünem Wasserstoff, der für den Massenmarkt bislang zu teuer sei.

Einschätzung der Redaktion: Hohe Energiekosten, die Verteuerung grünen Stahls und globale Überkapazitäten dürften Salzgitter und thyssenkrupp ähnlich treffen. Die Kursrelevanz hängt weniger vom Gipfel als von drei Entscheidungen ab: dem tatsächlichen Strompreis für die Branche, der Wirkung der neuen EU-Stahlregeln gegen Importe und der Nachfrage aus Auto- und Bauindustrie. Alle drei sind nach dem Gipfel unverändert offen.