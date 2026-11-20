Der Nationale Stahlgipfel am Montag, 16. November 2026, auf dem Gelände der Salzgitter AG hat der Branche viele Forderungen, aber keine konkreten Zusagen gebracht. IG Metall, zehn Stahlländer und die Wirtschaftsvereinigung Stahl übergaben Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein Positionspapier: Strom soll inklusive aller Abgaben und Steuern höchstens 5 Cent je Kilowattstunde kosten, die EU soll Leitmärkte für emissionsarmen Stahl schaffen, und die Branche verlangt Schutz vor unfairen Handelspraktiken. Für die Salzgitter Aktie und die thyssenkrupp Aktie bleibt damit offen, ob Strompreis, Zölle und Nachfrage die Margen stützen. Eine belegte Kursreaktion auf den Gipfel liegt der Redaktion nicht vor.
Stahlgipfel-Bilanz: 5 Cent je Kilowattstunde gefordert, keine Zusagen aus Berlin - Was bleibt für die Salzgitter Aktie und Stahlaktien offen?
Vier Tage nach dem Nationalen Stahlgipfel in Salzgitter liegen die Forderungen auf dem Tisch, konkrete Zusagen fehlen: IG Metall und Stahlländer verlangen höchstens 5 Cent je Kilowattstunde, die Wirtschaftsministerin nennt Überkapazitäten. Was das für Salzgitter, thyssenkrupp und den Stahlsektor bedeutet.
Die Forderungen
Was fordern IG Metall, Länder und Stahlindustrie von der Bundesregierung?
|Forderung
|Inhalt
|Energiepreise
|höchstens 5 Cent je Kilowattstunde inklusive aller Abgaben und Steuern
|Leitmärkte
|emissionsarmer Stahl „Made in EU“ über öffentliche Beschaffung und Infrastruktur; Anrechnung im EU-Automotive-Paket spätestens ab 2030
|Handelsschutz
|Schutz vor globalen Überkapazitäten und unfairen Handelspraktiken sowie Carbon-Leakage-Schutz
|Wasserstoff
|mehr Wasserstoff für die Transformation (ZDFheute)
Zusammenfassung nach IG Metall und ZDFheute (jeweils 16.11.2026). Konkrete Zollsätze oder Zusagen der Politik nennen beide Quellen nicht.
Quelle: IG Metall, ZDFheute
Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, sagte dort: „Die deutsche Stahlindustrie hat kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“ Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sagte: „Deutschland muss Stahlland bleiben.“ Reiche beklagte laut ZDFheute „heftige Überkapazitäten weltweit“; auf den Dank für den in Brüssel durchgesetzten Industriestrompreis antwortete sie mit dem Wunsch nach mehr Anerkennung. Die IG Metall wirft der Ministerin dagegen vor, sich dem Austausch nicht zu stellen; Kerner kündigte an, bei weiterem Zögern wiederzukommen.
Das große Bild
Was bedeutet der Stahlgipfel für Salzgitter, thyssenkrupp und die Konjunktur?
Stahl ist Vorprodukt für Autos, Bau, Maschinenbau und Rüstung. Lies verwies auf wachsenden Bedarf durch Investitionen in Infrastruktur und Rüstung. Gleichzeitig läuft die Tarifrunde: Die IG Metall fordert laut ZDFheute 5 Prozent mehr Lohn für Stahlwerker, die Unternehmen halten das für illusorisch. Salzgitter betreibt laut ZDFheute einen Turm zur Eisenerzreduktion mit grünem Wasserstoff, der für den Massenmarkt bislang zu teuer sei.
Einschätzung der Redaktion: Hohe Energiekosten, die Verteuerung grünen Stahls und globale Überkapazitäten dürften Salzgitter und thyssenkrupp ähnlich treffen. Die Kursrelevanz hängt weniger vom Gipfel als von drei Entscheidungen ab: dem tatsächlichen Strompreis für die Branche, der Wirkung der neuen EU-Stahlregeln gegen Importe und der Nachfrage aus Auto- und Bauindustrie. Alle drei sind nach dem Gipfel unverändert offen.
Ausblick
Welche Entscheidungen sind für Stahlaktien jetzt wichtig?
Strompreis: Ob und wie die geforderten 5 Cent je Kilowattstunde erreicht werden, ist offen.
EU-Handelsschutz: Die Wirkung der neuen Stahlverordnung gegen Überkapazitäten.
Tarifrunde: Die Forderung von 5 Prozent in der Stahlbranche.
Nachfrage: Aufträge aus Bau, Infrastruktur, Rüstung und Automobil.
FAQ
Häufige Fragen zum Stahlgipfel
Was wurde auf dem Stahlgipfel in Salzgitter beschlossen? Nach den vorliegenden Berichten wurden keine konkreten Zusagen gemacht; die Branche übergab ein Positionspapier mit Forderungen zu Strompreis, Leitmärkten und Handelsschutz.
Was fordert die Stahlindustrie beim Strompreis? Höchstens 5 Cent je Kilowattstunde inklusive aller Abgaben und Steuern (IG Metall).
Wie wirkt sich das auf die Salzgitter Aktie aus? Eine unmittelbare Reaktion ist nicht belegt; entscheidend sind Strompreis, EU-Handelsschutz und Nachfrage.
Welche Stahlaktien sind betroffen? Vor allem Salzgitter und thyssenkrupp als deutsche Stahlproduzenten sowie Zulieferer und Abnehmer in Auto- und Bauindustrie.
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