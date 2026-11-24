Nach Berichten von The Block und Cointelegraph, zusammengefasst von CryptoTicker am 19. November, wurde die Anordnung am Mittwoch, dem 18. November, bekannt. Die Täter müssen demnach bis zum 30. November unter Eid ihr weltweites Vermögen über 50.000 Dollar offenlegen. Am 1. Dezember verhandelt das Gericht über eine Verlängerung und darüber, ob die 18 benannten Firmen, darunter Circle und BitGo Bank & Trust, gesperrte Bestände an Binance herausgeben müssen. Zugestellt wurde der Beschluss über die Blockchain an rund 26.000 Wallet-Adressen.

Die Gerichtsakte listet laut Cointelegraph 192 Token auf elf Blockchains auf, rund 60 Prozent davon auf Ethereum. Allein in USDT liegen 2,50 Milliarden Dollar, in Bitcoin 1,42 Milliarden, in USDC 826 Millionen und in weiteren Stablecoins 132,4 Millionen Dollar. Binance betont, die 6,5 Milliarden seien nur die Obergrenze der Sperre und keine Summe zurückgeholter Gelder. Das Unternehmen hatte alle betroffenen Kundenbestände nach eigenen Angaben bereits am 12. November ersetzt, laut CryptoTicker mit mehr als 6,34 Milliarden Dollar aus Notfallfonds, Versicherungsfonds und Unternehmenskasse.