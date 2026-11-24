Das Gericht des Abu Dhabi Global Market hat auf Antrag von Binance eine weltweite Einfrierungsanordnung über bis zu 6,5 Milliarden Dollar gegen die unbekannten Täter des Hacks vom 29. Oktober erlassen. Besonders brisant für den Stablecoin-Markt: Mehr als die Hälfte der aufgelisteten Bestände liegt in Dollar-Token wie USDT und USDC, und 18 Unternehmen, darunter der USDC-Herausgeber Circle, sollen bestehende Sperren aufrechterhalten.
Stablecoins: Gericht verpflichtet Circle und BitGo zur Sperre von Binance-Hack-Geldern, der Markt schrumpft auf 280,5 Milliarden Dollar – Wie frei ist der Krypto-Dollar?
Ein Gericht in Abu Dhabi sperrt bis zu 6,5 Milliarden Dollar aus dem Binance-Hack, darunter Stablecoins von Tether und Circle. Gleichzeitig verliert der Stablecoin-Markt Volumen. Was das für die Circle Aktie, den Bitcoin Kurs und die Krypto-Branche bedeutet.
Damit rückt eine Frage in den Vordergrund, die in den Quartalszahlen der Circle Aktie selten auftaucht: Wie weit reicht die Kontrolle der Herausgeber über Token, die als frei übertragbar gelten? Und was bedeutet das in einem Markt, dessen Gesamtwert gerade schrumpft, während der Bitcoin Kurs mit 60.150 Dollar (CoinGecko, 24.11.2026, 09:44 Uhr MEZ) in der Nähe des Zweijahrestiefs liegt?
Der Gerichtsbeschluss
Was hat das Gericht in Abu Dhabi genau angeordnet?
Nach Berichten von The Block und Cointelegraph, zusammengefasst von CryptoTicker am 19. November, wurde die Anordnung am Mittwoch, dem 18. November, bekannt. Die Täter müssen demnach bis zum 30. November unter Eid ihr weltweites Vermögen über 50.000 Dollar offenlegen. Am 1. Dezember verhandelt das Gericht über eine Verlängerung und darüber, ob die 18 benannten Firmen, darunter Circle und BitGo Bank & Trust, gesperrte Bestände an Binance herausgeben müssen. Zugestellt wurde der Beschluss über die Blockchain an rund 26.000 Wallet-Adressen.
Die Gerichtsakte listet laut Cointelegraph 192 Token auf elf Blockchains auf, rund 60 Prozent davon auf Ethereum. Allein in USDT liegen 2,50 Milliarden Dollar, in Bitcoin 1,42 Milliarden, in USDC 826 Millionen und in weiteren Stablecoins 132,4 Millionen Dollar. Binance betont, die 6,5 Milliarden seien nur die Obergrenze der Sperre und keine Summe zurückgeholter Gelder. Das Unternehmen hatte alle betroffenen Kundenbestände nach eigenen Angaben bereits am 12. November ersetzt, laut CryptoTicker mit mehr als 6,34 Milliarden Dollar aus Notfallfonds, Versicherungsfonds und Unternehmenskasse.
|Token
|Wert in Mrd. $
|Einordnung
|USDT
|2,50
|Stablecoin von Tether
|Bitcoin
|1,42
|nicht sperrbar durch Herausgeber
|USDC
|0,826
|Stablecoin von Circle
|Übrige Stablecoins
|0,132
|verschiedene Herausgeber
Nach den Angaben in der Gerichtsakte. Gesamtobergrenze der Anordnung: 6,5 Mrd. $. Gesichert vor der Anordnung laut Berichten: rund 2,7 bis 2,85 Mrd. $.
Quelle: Cointelegraph, The Block, CryptoTicker (19.11.2026)
Der Markt
Warum schrumpft der Stablecoin-Markt?
Der Gesamtwert der Stablecoins lag am 24. November bei rund 280,5 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 1,56 Prozent in sieben Tagen (DefiLlama via KuCoin). Auf 30 Tage hatte CryptoTicker bereits am 14. November einen Rückgang von 14,2 Milliarden Dollar gemeldet. Stablecoins gelten als Pulver im Kryptomarkt: Sie werden gehalten, um Bitcoin und Ether zu kaufen. Schrumpft die Menge, kommt weniger Kaufkraft nach.
Gleichzeitig stützt die Regulierung das Geschäft der Herausgeber. Für die Circle Aktie bedeutet das ein Spannungsfeld: Das Geschäftsmodell lebt von Zinserträgen auf die Reserven, das Volumen sinkt aber, und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember könnte nach Einschätzung von Marktbeobachtern eine Zinserhöhung bringen. Am Montag schloss die Circle Aktie 8,84 Prozent höher bei 51,71 Dollar, die Coinbase Aktie legte 7,9 Prozent auf 109,87 Dollar zu (Yahoo Finance via Crypto Economy). Coinbase verdiente im dritten Quartal 306,9 Millionen Dollar an Stablecoin-Erlösen, das Thema ist also für beide Börsenwerte zentral.
Das große Bild
Was bedeutet die Sperre für die Idee des freien Dollars?
Dass Herausgeber wie Tether und Circle Adressen sperren können, gilt als Schutzfunktion und als Beleg für die Compliance der Branche. Es zeigt aber auch, dass ein Stablecoin kein digitales Bargeld ist: Der Zugriff hängt am Willen und an der Rechtsordnung des Herausgebers. Bitcoin lässt sich auf diesem Weg nicht sperren. Der Bericht von Elliptic, den CryptoTicker zitiert, schätzt rund 3,3 Milliarden Dollar in Bitcoin, Ether und XRP als nicht einfrierbar.
Termine
Welche Daten sind jetzt wichtig?
30. November: Frist für die Täter zur Offenlegung ihres Vermögens.
1. Dezember: Verhandlung in Abu Dhabi über Verlängerung und Herausgabe der gesperrten Bestände.
8. und 9. Dezember: Sitzung der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zu Stablecoins und zum Binance-Hack
Was sind Stablecoins? Kryptowerte, die an eine Währung wie den US-Dollar gekoppelt sind, zum Beispiel USDT von Tether und USDC von Circle.
Wie groß ist der Stablecoin-Markt? Rund 280,5 Milliarden Dollar am 24.11.2026 laut DefiLlama.
Was bedeutet die Sperre für die Circle Aktie? Sie zeigt die Kontrolle der Herausgeber, die Circle Aktie hängt aber vor allem an Volumen und Zinsen.
Bekommt Binance das Geld zurück? Das Gericht verhandelt am 1. Dezember, ein Teil der Mittel wurde laut Berichten bereits gesichert.
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