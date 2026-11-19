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Stabilus Aktienanalyse: Rekordtief nahe 13 Euro, Dividende fast halbiert, Mittelfristziele gesenkt – wie viel Pessimismus steckt jetzt in der Aktie?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 06:46 8 Min.

Die Stabilus Aktie (STM, ISIN DE000STAB1L8) fällt am 18. November zum Xetra-Schluss um gut 6 Prozent auf rund 13 Euro. Die Stabilus Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Stabilus Aktienprognose der Analysten nach gesenkten Mittelfristzielen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Tagesminus der Stabilus Aktie zum Xetra-Schluss am 18.11.2026 (rund 13 Euro, Rekordtief) -6,1 % Seit Jahresbeginn (goldesel.de, 18.11. intraday) ca. -36 % Marktkapitalisierung (Eigenrechnung: rund 13 Euro x 25 Mio. Aktien) ca. 325 Mio. € Trailing-KGV (Eigenrechnung: Kurs / Gewinn je Aktie 0,93 € im GJ 2025) ca. 15 Durchschnittliches Kursziel von vier Häusern (finanzen.ch, Eigenrechnung) 28,50 € Quelle : finanzen.net (SDAX-Schlussbericht 18.11.2026), Stabilus-Ad-hoc vom 05.11.2026 via onvista/EQS, boerse.de, finanzen.ch Die Stabilus Aktie (Ticker STM, ISIN DE000STAB1L8) hat am Mittwoch, 18. November 2026, zum Xetra-Schluss um 6,1 Prozent nachgegeben und notiert mit rund 13 Euro auf einem Rekordtief. Auslöser ist kein neuer Zahlenbericht, sondern die Summe aus schwachem Newsflow seit dem 5. November, einem Abwärtstrend und Streikmeldungen der IG Metall. Der Hersteller von Gasfedern und Antrieben hatte am 5. November vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt, die Dividende fast halbiert und die Mittelfristziele für 2030 gesenkt. Seitdem kennt die Stabilus Aktie vor allem eine Richtung. Diese Stabilus Aktienanalyse ordnet ein, was belegt ist, wie die Stabilus Aktie bewertet ist und was Analysten zur Stabilus Aktienprognose sagen – ohne eigenes Kursziel von aktiencheck.de. 01 Rekordtief und Abwärtstrend Die Aktie liegt unter der 50-Tage-Linie (15,79 Euro) und der 200-Tage-Linie (16,68 Euro, boerse.de, 17.11.) und notiert rund 38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von etwa 21 Euro. 02 Zahlen unter Vorjahr Umsatz 2026: 1.197,6 Mio. Euro (Vorjahr 1.296,1 Mio.), bereinigte EBIT-Marge 10,4 Prozent (Vorjahr 11,0 Prozent). 03 Dividende und Ziele gekappt Dividendenvorschlag 0,22 Euro statt 0,35 Euro; Umsatzziel 2030 von rund 2,0 auf rund 1,5 Milliarden Euro gesenkt. 04 Analysten bleiben positiv Die vier von finanzen.ch erfassten Häuser sagen Kaufen, im Schnitt mit 28,50 Euro Kursziel – mehr als doppelt so viel wie der Kurs. Was ist bei der Stabilus Aktie passiert? Zum Xetra-Schluss am 18. November verlor die Stabilus Aktie laut dem SDAX-Schlussbericht von finanzen.net 6,10 Prozent; der SDAX selbst gab nur um 0,65 Prozent nach. Boerse-express und goldesel.de nennen als Anlass Warnstreiks der IG Metall in Nord-Rheinland-Pfalz und einen Sternmarsch mit Stabilus-Beschäftigten am 20. November in Koblenz. Beide Quellen betonen aber ausdrücklich, dass sich der Kursrückgang nicht eindeutig darauf zurückführen lässt. Plausibler ist ein Zusammenspiel: Nach der Ad-hoc-Meldung vom 5. November ist das Vertrauen der Anleger angeschlagen, charttechnisch gibt es keine Unterstützung, und jede Nachricht trifft auf eine nervöse Aktie. Eine abschließende Erklärung für den Tagesverlust gibt es nicht; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Wie sehen die Stabilus Zahlen aus? Laut Ad-hoc-Mitteilung vom 5. November 2026 (Geschäftsjahr bis 30. September, vorläufig) sank der Umsatz um 7,6 Prozent auf 1.197,6 Millionen Euro. Das berichtete EBIT lag bei 63,7 Millionen Euro und enthält eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Wertminderung von rund 67 Millionen Euro in der Region Americas. Der bereinigte Free Cashflow ging von 119,0 auf 96,1 Millionen Euro zurück. Im vierten Quartal setzte das Unternehmen 302,1 Millionen Euro um, die bereinigte EBIT-Marge lag mit 9,6 Prozent unter dem Jahreswert. Stabilus: Geschäftsjahr 2026 im Überblick (vorläufig) Kennzahl GJ 2026 GJ 2025 Umsatz 1.197,6 Mio. € 1.296,1 Mio. € Bereinigte EBIT-Marge 10,4 % 11,0 % Berichtetes EBIT 63,7 Mio. € – Bereinigter Free Cashflow 96,1 Mio. € 119,0 Mio. € Dividende je Aktie 0,22 € (Vorschlag) 0,35 € Gewinn je Aktie – 0,93 € Geschäftsjahr bis 30.09. Werte laut Ad-hoc vom 05.11.2026. Das GJ-2025-EPS stammt von boerse.de. Quelle : Stabilus SE (EQS-News via onvista, 05.11.2026), boerse.de Die Mittelfristziele 2030 wurden gleichzeitig zurückgenommen: Der Umsatz soll nur noch rund 1,5 statt rund 2,0 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte EBIT-Marge 12 bis 15 Prozent statt bisher 15 Prozent. Eine konkrete Prognose für 2026/27 enthält die Meldung laut Recherche nicht. Wie ist die Stabilus Aktie bewertet? Auf Basis des Vorjahresgewinns von 0,93 Euro je Aktie ergibt sich bei rund 13 Euro ein Trailing-KGV von etwa 15 (Eigenrechnung). Das erwartete KGV konnte die Redaktion nicht belegen. Die Dividende von 0,22 Euro entspricht bei diesem Kurs rechnerisch rund 1,7 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 325 Millionen Euro; zum Jahresanfang war die Aktie nach Angaben von goldesel.de rund 36 Prozent höher bewertet. Was die Stabilus Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern kostet, ließ sich in der Kürze nicht belastbar belegen – ein Peer-Vergleich fehlt deshalb bewusst. Was sagt die Stabilus Aktienprognose der Analysten? Die Stabilus Aktienprognose der Analystenhäuser fällt trotz des Kursrutschs positiv aus. finanzen.ch erfasst vier Häuser mit Kaufen und einem durchschnittlichen Kursziel von 28,50 Euro (Zählung und Durchschnitt eigene Rechnung); boerse.de nennt 17 Empfehlungen ohne Aufschlüsselung. Abstufungen nach der Ad-hoc vom 5. November fand die Redaktion nicht. Einstufungen einzelner Häuser (Wiedergabe externer Analystenmeinungen) Haus Einstufung Kursziel Datum Warburg Research Buy 34 € 06.11.2026 JPMorgan Overweight 30 € 03.08.2026 Bernstein Outperform 28 € 03.08.2026 Berenberg Buy 22 € 09.11.2026 Keine Empfehlung der aktiencheck.de AG. JPMorgan und Bernstein stammen vom 3. August, also vor den Zahlen. Die Zuordnung Warburg/MPCM ist laut boerse.de nicht eindeutig. Quelle : finanzen.ch, finanzen.at, boerse.de Auffällig ist die Spanne von 22 bis 34 Euro: Selbst das niedrigste Ziel liegt rund 70 Prozent über dem aktuellen Kurs. Entweder irren sich die Analysten, oder der Markt preist erhebliche weitere Probleme ein – genau das ist die Debatte um die Stabilus Aktie. Was sagt der Chart zur Stabilus Aktie? Charttechnisch ist das Bild eindeutig: Die Aktie notiert unter der 50- und der 200-Tage-Linie und hat zuletzt neue Tiefs markiert. Als Marken, die Marktteilnehmer beobachten, gelten beschreibend die 13-Euro-Zone (Rekordtief) und darüber die 50-Tage-Linie bei rund 15,8 Euro. Konkrete RSI-Werte konnte die Redaktion nicht belegen. Bull-Case: Was für die Stabilus Aktie spricht Starker Cashflow: 96,1 Millionen Euro bereinigter Free Cashflow bei einem Börsenwert von rund 325 Millionen Euro.

Alle erfassten Analysten sagen Kaufen, die Kursziele liegen deutlich über dem Kurs.

Die Goodwill-Wertminderung von rund 67 Millionen Euro ist nicht zahlungswirksam.

Ein Trailing-KGV von rund 15 ist für einen Industriewert mit Marktposition nicht extrem. Bear-Case: Was gegen die Stabilus Aktie spricht Umsatz und Marge sinken, die Dividende wird fast halbiert.

Die Mittelfristziele 2030 wurden deutlich gesenkt, was die Wachstumsstory beschädigt.

Streikaktionen können Produktion und Stimmung belasten.

Der Chart zeigt einen intakten Abwärtstrend ohne Unterstützung.

Kursschwankungen bis zum Totalverlust sind bei Einzelaktien möglich; Nebenwerte sind oft weniger liquide. Wie könnte die Stabilus Aktienprognose in Szenarien aussehen? Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Wesentlichen drei Szenarien. Im positiven Fall stabilisiert sich das Geschäft, die Streiks bleiben ohne größere Folgen, und der Kurs nähert sich den Zielen der Häuser zwischen 22 und 34 Euro. Im neutralen Fall bleibt die Aktie nach dem Ausverkauf in einer Seitwärtsphase um das Rekordtief. Im negativen Fall bestätigt sich der Abwärtstrend, etwa weil die Zahlen am 7. Dezember oder ein vorsichtiger Ausblick enttäuschen. Welches Szenario eintritt, ist offen. Was müssen Anleger bei der Stabilus Aktie jetzt beobachten? 20. November 2026Jetzt Sternmarsch in Koblenz Aktion der IG Metall mit Stabilus-Beschäftigten 7. Dezember 2026 Geschäftsbericht Webcast um 10:30 Uhr, voraussichtlich erste Details zum Ausblick 3. Februar 2027 Hauptversammlung Abstimmung über die Dividende von 0,22 Euro Quelle : Stabilus-Ad-hoc 05.11.2026, boerse-express, goldesel.de FAQ zur Stabilus Aktie Warum fällt die Stabilus Aktie? Zum Xetra-Schluss am 18.11. lag das Minus bei 6,1 Prozent. Genannt werden Streikmeldungen, der schwache Newsflow seit dem 5. November und der Abwärtstrend; eine eindeutige Ursache ist nicht belegt. Wie lautet die Stabilus Aktienprognose der Analysten? Vier erfasste Häuser sagen Kaufen, die Kursziele reichen von 22 bis 34 Euro (Durchschnitt 28,50 Euro). Was bedeutet die Stabilus Aktienanalyse für die Dividende? Vorgeschlagen sind 0,22 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr; die Hauptversammlung am 3. Februar 2027 entscheidet. Wann kommen die nächsten Stabilus Zahlen? Der Geschäftsbericht samt Webcast ist für den 7. Dezember 2026 angekündigt. In welchem Index ist die Stabilus Aktie? Laut finanzen.net-Schlussbericht im SDAX. Fazit: Stabilus Aktienanalyse nach dem Kursrutsch Die Stabilus Aktie bündelt aktuell fast alle Warnsignale: Rekordtief, Abwärtstrend, gesenkte Mittelfristziele, halbierte Dividende und Streikmeldungen. Dem stehen ein solider Cashflow und positive Analystenstimmen gegenüber. Die Stabilus Aktienprognose der Häuser ist optimistisch, die Marktbewertung zeigt Skepsis. Ob der Abstand zu den Kurszielen eine Chance oder eine Warnung ist, muss jeder Anleger selbst beurteilen. Diese Analyse stellt weder eine Empfehlung noch eine Kursprognose von aktiencheck.de dar. Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einstufungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Datum der Originalmeldungen siehe Tabelle). Es handelt sich nicht um Empfehlungen der aktiencheck.de AG. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Häuser: Berenberg, Warburg Research/MPCM, JPMorgan, Bernstein.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben Empfehlung Stabilus SE ( STM ): Kaufen , Kursziel 22,00 EUR . Quelle Empfehlung von Berenberg, Warburg Research (MPCM), JPMorgan, Bernstein (laut finanzen.ch, finanzen.at, boerse.de) vom 09.11.2026, 12:00 MEZ . Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle Weitergegeben von Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam . Veröffentlicht 19.11.2026, 06:46 MEZ Interessenkonflikte Stand: 19.11.2026, 06:46 MEZ Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt. Risiken Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Berenberg, Warburg Research (MPCM), JPMorgan, Bernstein (laut finanzen.ch, finanzen.at, boerse.de) . Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

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