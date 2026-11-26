Ein Lichtblick in Koblenz: Die Stabilus Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,21 Prozent auf 12,96 Euro und ist sechzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch war der Gasfederspezialist noch auf ein neues Tief gefallen.
Stabilus Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – erste Erholung nach 22 Prozent Kursverlust
Die Stabilus Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,21 Prozent auf 12,96 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Absturz auf ein Rekordtief nutzt der Zulieferer die Markterholung für eine Gegenbewegung.
Der Auslöser
Warum steigt die Stabilus Aktie heute?
Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Stabilus Aktie profitiert von der breiten Erholung nach der Kehrtwende an den US-Börsen. Nach einem Kursverlust von rund 22 Prozent seit Anfang November ist der Titel stark überverkauft, schon kleine Käufe reichen für eine Gegenbewegung.
Mehr ist es bislang nicht. Der SDAX Gewinner notiert weiter unter 13 Euro und damit unter dem Niveau, auf das er am 18. November mit einem Tagesverlust von 6,1 Prozent gefallen war.
Der Hintergrund
Vertrauen muss neu wachsen
Am 5. November hatte Stabilus das Umsatzziel für 2030 von rund 2,0 auf 1,5 Milliarden Euro gesenkt und die Dividende fast halbiert. Als Grund nannte der Vorstand schwächere Aussichten in der Automobilindustrie. Die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde erfüllt, gestützt vom Industriegeschäft. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2030 bei 12 bis 15 Prozent liegen. Am 7. Dezember folgen der Geschäftsbericht und eine Investorenkonferenz.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Stabilus Aktie
Warum ist die Stabilus Aktie SDAX Gewinner?
Nach dem Absturz auf ein Rekordtief kommt es im freundlichen Markt zu einer Gegenbewegung.
Wann gibt es neue Informationen?
Am 7. Dezember mit dem Geschäftsbericht und einer Investorenkonferenz.
Stabilus Aktie: ISIN DE000STAB1L8, WKN STAB1L, Börsenkürzel STM.
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