Stabilus Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – erste Erholung nach 22 Prozent Kursverlust

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:50 2 Min.

Die Stabilus Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,21 Prozent auf 12,96 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Absturz auf ein Rekordtief nutzt der Zulieferer die Markterholung für eine Gegenbewegung.

Ein Lichtblick in Koblenz: Die Stabilus Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,21 Prozent auf 12,96 Euro und ist sechzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch war der Gasfederspezialist noch auf ein neues Tief gefallen. Kurs der Stabilus Aktie am Morgen 12,96 € Tagesgewinn, Platz 16 der SDAX Gewinner +2,21 % Umsatzziel für 2030 (zuvor rund 2,0 Mrd. €) 1,5 Mrd. € Termin für den Geschäftsbericht 7. Dezember Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Stabilus SE, Mitteilung vom 5. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Stabilus Aktie heute? Eine Meldung des Unternehmens gibt es nicht. Die Stabilus Aktie profitiert von der breiten Erholung nach der Kehrtwende an den US-Börsen. Nach einem Kursverlust von rund 22 Prozent seit Anfang November ist der Titel stark überverkauft, schon kleine Käufe reichen für eine Gegenbewegung. Mehr ist es bislang nicht. Der SDAX Gewinner notiert weiter unter 13 Euro und damit unter dem Niveau, auf das er am 18. November mit einem Tagesverlust von 6,1 Prozent gefallen war. Der Hintergrund Vertrauen muss neu wachsen Am 5. November hatte Stabilus das Umsatzziel für 2030 von rund 2,0 auf 1,5 Milliarden Euro gesenkt und die Dividende fast halbiert. Als Grund nannte der Vorstand schwächere Aussichten in der Automobilindustrie. Die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde erfüllt, gestützt vom Industriegeschäft. Die bereinigte EBIT-Marge soll 2030 bei 12 bis 15 Prozent liegen. Am 7. Dezember folgen der Geschäftsbericht und eine Investorenkonferenz. Was für die Stabilus Aktie spricht Stark überverkaufte Ausgangslage

Industriegeschäft läuft besser als das Autogeschäft

Investorenkonferenz am 7. Dezember als Chance Was Anleger bedenken sollten Mittelfristziele deutlich gesenkt

Dividende fast halbiert

Abwärtstrend noch nicht gebrochen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Stabilus Aktie Warum ist die Stabilus Aktie SDAX Gewinner?

Nach dem Absturz auf ein Rekordtief kommt es im freundlichen Markt zu einer Gegenbewegung. Wann gibt es neue Informationen?

Am 7. Dezember mit dem Geschäftsbericht und einer Investorenkonferenz. Stabilus Aktie: ISIN DE000STAB1L8, WKN STAB1L, Börsenkürzel STM. Fazit zur Stabilus Aktie Zwei Prozent Plus ändern am Bild wenig. Die Stabilus Aktie braucht den 7. Dezember, um die neuen Ziele glaubhaft zu machen. Bis dahin ist der SDAX Gewinner ein Erholungskandidat ohne Bestätigung.

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