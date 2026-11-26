Diese Belastungen würden häufig getrennt betrachtet, doch ihre Auswirkungen würden in den öffentlichen Haushalten zusammenlaufen. Klimaschäden würden die Kosten des Staates erhöhen, geopolitische Schocks würden neue Ausgaben auslösen, und der Kapitalbedarf großer Technologiekonzerne treibe die langfristigen Zinsen. Der knappe Spielraum zwinge Regierungen dann häufig, gerade die Investitionen zu kürzen, die Volkswirtschaften für Anpassung und Wandel bräuchten.