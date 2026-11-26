Triodos Investment Management (Triodos IM) sieht die Weltwirtschaft 2027 weiter auf Wachstumskurs, warnt aber vor wachsendem Druck unter der Oberfläche, heißt es im aktuellen Wirtschaftsausblick 2027.
Stabilität hat ihren Preis
Wirtschaftsausblick 2027
Klimaschäden, der KI-Wettlauf, geopolitische Spannungen und steigende Staatsverschuldung würden sich gegenseitig verstärken, während immer mehr Menschen die Wirtschaft als stagnierend erleben würden.
Der Triodos IM Ausblick identifiziere vier miteinander verbundene Kräfte, die die Weltwirtschaft 2027 und darüber hinaus prägen dürften:
Klimaschäden seien bereits ein Kostenfaktor. Hitze und Klimafolgen würden Volkswirtschaften und Staatshaushalte belasten, und jede weitere Erwärmung verschärfe den Druck.
KI treibe das Wachstum, ihre Rendite sei offen. Die Milliardeninvestitionen großer Technologiekonzerne hätten sich noch nicht in Produktivitäts- und Umsatzgewinnen gezeigt, während der wachsende Strombedarf der KI Klima und Ressourcen belaste.
Geopolitik folge Macht statt Regeln. Konflikte, Handelsbarrieren und der Kampf um strategische Ressourcen würden die Energie- und Nahrungsmittelversorgung gefährden und die Verteidigungs- und Subventionsausgaben in die Höhe treiben.
Der Staat habe kaum Spielraum. Hohe Schulden und Zinskosten würden den Raum für dringend nötige langfristige Investitionen einengen.
Diese Belastungen würden häufig getrennt betrachtet, doch ihre Auswirkungen würden in den öffentlichen Haushalten zusammenlaufen. Klimaschäden würden die Kosten des Staates erhöhen, geopolitische Schocks würden neue Ausgaben auslösen, und der Kapitalbedarf großer Technologiekonzerne treibe die langfristigen Zinsen. Der knappe Spielraum zwinge Regierungen dann häufig, gerade die Investitionen zu kürzen, die Volkswirtschaften für Anpassung und Wandel bräuchten.
Für die Finanzmärkte würden zwei Zeithorizonte gelten:
Kurzfristig würden Investitionen in KI, Verteidigung und Industriepolitik die Nachfrage und Unternehmensgewinne stützen.
Langfristig würden hohe Bewertungen, steigende Zinsen und Klimarisiken die Märkte anfällig für eine Korrektur machen. Eine deutlichere Marktkorrektur könnte durch enttäuschende Renditen aus KI-Investitionen in Verbindung mit höheren Zinsen oder durch einen Energie- oder Klimaschock bei ohnehin angespannten Bewertungen ausgelöst werden.
Von Widerstandsfähigkeit zu Transformation
Aktuelle Reaktionen wie Anpassungsausgaben, Verteidigungsinvestitionen und die Sicherung von Lieferketten würden helfen, Schocks abzufedern, zugleich aber ein nicht nachhaltiges System verlängern. Dauerhafte Widerstandsfähigkeit erfordere daher einen Richtungswechsel, der sich laut Triodos IM über vier miteinander verbundene Transformationen vollziehe: Energie, Ernährung, Natur und Kreislaufwirtschaft.
Dabei habe jeder Akteur eine Rolle:
Regierungen könnten Regeln und Preise setzen, die Umweltkosten abbilden würden, und gleichzeitig die Grundbedürfnisse der Menschen sichern.
Investoren könnten diversifizieren und geduldiges Kapital bereitstellen.
Unternehmen könnten Geschäftsmodelle entwickeln, die sich anpassen und verändern könnten, statt nur kurzfristig zu überleben.
Hans Stegeman, Chefvolkswirt der Triodos Bank: „Ein großer Teil der heutigen Widerstandskraft ist geborgte Zeit. Klimaschäden, ungewisse KI-Erträge, geopolitische Schocks und wachsende Staatsschulden treffen alle dieselbe Schwachstelle: die öffentliche Bilanz. Aufschub ist keine Vorsicht, er ist die teuerste Entscheidung.“
Jorik van den Bos, Director Impact Equities and Bonds bei Triodos IM: „Aktien bieten 2027 das größte Potenzial, vor allem mit einem selektiven Blick auf attraktiv bewertete Unternehmen. Der Anstieg könnte jedoch nachlassen, wenn der KI-Boom abflaut. Diversifizierung bleibt unverzichtbar, und Anleihen können bei einem Abschwung abfedern. Klimarisiken und angespannte Staatsfinanzen könnten die Zinsen stärker steigen lassen als erwartet.“
Femke Bos, Director Impact Private Debt and Equity bei Triodos IM: „Klimaschäden machen die Energiewende dringlicher, geopolitische Spannungen machen sie zugleich zu einer Frage der Energiesicherheit. Wir erwarten 2027 mehr private Investitionen in die Transformation, getragen vor allem von institutionellen Investoren. Schwellenländer werden dabei ein wichtiger Schwerpunkt. Dort heißt Widerstandsfähigkeit auch, in Finanzdienstleistungen zu investieren, die Haushalte und Kleinunternehmen helfen, Schocks zu überstehen und in ihre Zukunft zu investieren.“
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