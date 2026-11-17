Viel Geld, keine Schulden, Fokus auf Nordamerika: RBC-Analyst Harrison Reynolds bestätigt für die SSR-Mining-Aktie das Rating „Buy“ (bei RBC „Outperform“) und das Kursziel von 43 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 26,17 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 64 Prozent.
SSR-Mining-Aktie: 1,6 Milliarden Dollar auf dem Konto – RBC sieht über 60 Prozent Luft nach oben
Nach dem Ausstieg aus der Türkei sitzt SSR Mining auf viel Geld und kauft eigene Aktien zurück. RBC-Analyst Harrison Reynolds bleibt bei „Buy“ für die SSR-Mining-Aktie, die Kosten bleiben aber ein Thema.
Steckbrief
- Unternehmen
- SSR Mining Inc.
- Handelssymbol
- SSRM (Nasdaq)
- Analyst
- Harrison Reynolds
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 43 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
RBC Capital Markets zur SSR-Mining-Aktie
Kasse voll, Türkei-Risiko weg – Reynolds bleibt beim Kauf
RBC setzt auf den neu ausgerichteten Goldproduzenten. Das Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kurs.
SSR Mining fördert Gold und Silber in den USA, Kanada und Argentinien. Nach dem Verkauf des türkischen Çöpler-Geschäfts konzentriert sich das Unternehmen auf Amerika.
Im dritten Quartal produzierte SSR Mining 103.585 Unzen Goldäquivalent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,64 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Harrison Reynolds zu lesen ist:
Volle Kasse
Ende September verfügte SSR Mining über 1,6 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und hatte keine langfristigen Schulden.
Aktienrückkauf
Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen 6,2 Millionen eigene Aktien für 193,6 Millionen US-Dollar zurück.
Lange Lebensdauer
Für die Marigold-Mine weist SSR Mining Reserven für rund 20 Jahre aus.
Prognose bestätigt
Das Produktionsziel von 450.000 bis 535.000 Unzen für 2026 gilt weiter, das vierte Quartal soll stark werden.
Kosten laufen davon
Die Gesamtkosten je Unze (AISC) dürften 2026 rund 10 Prozent über dem oberen Ende der Prognose liegen. Der freie Mittelzufluss betrug im dritten Quartal nur 5,8 Millionen US-Dollar.
Grund waren deutlich höhere Investitionen und Veränderungen im Umlaufvermögen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Harrison Reynolds. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 43 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SSR Mining Inc. (SSRM): Kaufen, Kursziel 43,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Harrison Reynolds, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Harrison Reynolds, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.