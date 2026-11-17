SSR Mining fördert Gold und Silber in den USA, Kanada und Argentinien. Nach dem Verkauf des türkischen Çöpler-Geschäfts konzentriert sich das Unternehmen auf Amerika.

Im dritten Quartal produzierte SSR Mining 103.585 Unzen Goldäquivalent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,64 US-Dollar.