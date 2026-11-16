Ein Analystenurteil mit einem scheinbaren Widerspruch: TD Cowen stuft die SPX-Technologies-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch – und senkt gleichzeitig das Kursziel von 225 auf 200 US-Dollar. Der Grund für den vermeintlichen Widerspruch liegt im Kurs: Die SPX-Technologies-Aktie ist seit Jahresbeginn deutlich gefallen und notiert weit unter dem alten Ziel. Gemessen am letzten Kurs von 147,12 Dollar sieht TD Cowen nun ein Kurspotenzial von rund 36 Prozent.
SPX-Technologies-Aktie: TD Cowen stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel sinkt trotzdem auf 200 Dollar
TD Cowen hebt die SPX-Technologies-Aktie von „Hold“ auf „Buy“, senkt aber das Kursziel von 225 auf 200 US-Dollar. Treiber der Hochstufung ist das Rechenzentrumsgeschäft mit Kühltechnik. Zum letzten Kurs von 147,12 Dollar ergibt sich ein Potenzial von knapp 36 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- SPX Technologies, Inc.
- Handelssymbol
- SPXC (NYSE)
- ISIN
- US78473E1038
- Analyst
- Joe Giordano
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (zuvor Hold)
- Kursziel
- 200 US-Dollar (zuvor 225 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs: NYSE intraday laut Investing.com
Für TD Cowen betreut laut der Analystenliste von SPX Technologies Joe Giordano den Wert. TD Cowen hatte die Aktie im November 2025 mit „Hold“ und einem Kursziel von 225 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Ein Jahr später folgt nun die Hochstufung auf „Buy“.
Die Begründung
Kühltechnik für Rechenzentren als Wachstumsmotor
Im Mittelpunkt der TD-Cowen-Analyse steht das Geschäft mit Kühllösungen für Rechenzentren. Laut dem Bericht von Investing.com baut SPX Technologies seine Kapazitäten aus, um eine Nachfrage von rund 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2029 bedienen zu können. Die Analysten sehen dabei einen steigenden Anteil höherwertiger Produkte.
Wachsender Rechenzentrumsumsatz
TD Cowen rechnet laut Investing.com mit Rechenzentrumserlösen von rund 450 Millionen Dollar in diesem Jahr, etwa 700 Millionen 2027 und rund 900 Millionen Dollar 2028.
Mehr Umsatz je Megawatt
Bei Verdunstungskühlung liegt der Umsatz je Megawatt bei rund 100.000 Dollar, bei Trockenkühlung (OlympusMax) bei rund 200.000 Dollar. TD Cowen erwartet durch den Wechsel zu OlympusMax einen höheren Inhalt je Gigawatt.
Prognosen über dem Markt
Die HVAC-Schätzungen von TD Cowen für 2027 und 2028 liegen laut Investing.com 7 bis 10 Prozent über den Erwartungen der Wall Street.
Kapazitätsausbau
SPX erweitert seine Fertigung, um die erwartete Nachfrage aus dem Rechenzentrumsmarkt bis 2029 bedienen zu können.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Hold
|Buy
|Kursziel
|225 US-Dollar
|200 US-Dollar
|Kurspotenzial
|–
|+35,9 % (Kurs 147,12 USD)
Zahlen im Rücken
Drittes Quartal: HVAC wächst um 35 Prozent
Operativ lieferte SPX Technologies zuletzt kräftiges Wachstum. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 20,5 Prozent auf 714,5 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 20,1 Prozent auf 2,21 Dollar. Das HVAC-Segment, zu dem die Kühltechnik gehört, legte um 35,5 Prozent auf 525 Millionen Dollar zu, organisch um 22,3 Prozent. Die Segmentmarge sank allerdings um 140 Basispunkte auf 23,0 Prozent – belastet von Arbeits-, Lieferketten- und Materialkosten.
Für 2026 hob das Management die Umsatzprognose auf 2,745 bis 2,805 Milliarden Dollar an. Die Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie liegt bei 8,20 bis 8,50 Dollar; das obere Ende wurde von 8,60 Dollar zurückgenommen.
Kursreaktion und Einordnung
Hochstufung an einem Tag mit fast 5 Prozent Minus
Am Montag half die Hochstufung der SPX-Technologies-Aktie nicht: Am Nachmittag (US-Zeit) notierte sie bei 147,12 Dollar und damit rund 5 Prozent unter dem Freitagsschluss von 154,83 Dollar. Schon zum Freitagsschluss lag die Aktie seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus und 38 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 251,08 Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 137,86 Dollar, der Börsenwert bei rund 7,4 Milliarden Dollar.
Mit 200 Dollar liegt TD Cowen nun am unteren Ende der Analystenziele. Vor der Hochstufung lautete der Konsens von 14 Analysten „Strong Buy“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 253 Dollar; die Spanne reichte von 215 bis 310 Dollar. B. Riley empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 250 Dollar zum Kauf, Truist mit 233 Dollar. Die nächsten Quartalszahlen werden für Ende Februar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Cowen (TD Securities), Analyst Joe Giordano. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; die früheste belegte Veröffentlichung ist die Meldung von Investing.com vom 16.11.2026, ca. 07:02 Uhr UTC. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 200 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: tdsecurities.com/ca/en/legal. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SPX Technologies, Inc. (SPXC): Kaufen, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Analyst Joe Giordano) vom 16.11.2026, 08:02 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Analyst Joe Giordano).
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