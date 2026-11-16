Operativ lieferte SPX Technologies zuletzt kräftiges Wachstum. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 20,5 Prozent auf 714,5 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 20,1 Prozent auf 2,21 Dollar. Das HVAC-Segment, zu dem die Kühltechnik gehört, legte um 35,5 Prozent auf 525 Millionen Dollar zu, organisch um 22,3 Prozent. Die Segmentmarge sank allerdings um 140 Basispunkte auf 23,0 Prozent – belastet von Arbeits-, Lieferketten- und Materialkosten.

Für 2026 hob das Management die Umsatzprognose auf 2,745 bis 2,805 Milliarden Dollar an. Die Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie liegt bei 8,20 bis 8,50 Dollar; das obere Ende wurde von 8,60 Dollar zurückgenommen.