Nach einem Absturz um 41 Prozent in sechs Monaten bekommt die Sprouts-Farmers-Market-Aktie eine neue, nüchterne Stimme: Das US-Investmenthaus Stifel hat die Aktie des Bio-Supermarktbetreibers mit „Hold“ und einem Kursziel von 50 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das berichten übereinstimmend Investing.com und TradingView (Daten von Benzinga). Einen Analystennamen nennen die vorliegenden Berichte nicht.

Gemessen am Schlusskurs der Sprouts-Farmers-Market-Aktie von 50,17 Dollar vom 16. November liegt das Stifel-Kursziel damit rund 0,3 Prozent unter dem aktuellen Niveau – Stifel sieht rechnerisch also kaum Kurspotenzial, aber auch kein großes Abwärtsrisiko mehr. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 47,35 Dollar.