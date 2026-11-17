Sprouts-Farmers-Market-Aktie: Stifel startet mit „Hold“ – Kursziel 50 Dollar entspricht dem Kurs
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Stifel nimmt die Sprouts-Farmers-Market-Aktie mit „Hold“ und einem Kursziel von 50 US-Dollar in die Bewertung auf – praktisch auf Höhe des Schlusskurses von 50,17 Dollar. Die Preisoffensive des Bio-Händlers sei richtig, koste aber mehr als 100 Millionen Dollar und drücke die Marge. Positive Vergleichsumsätze erwartet Stifel erst in der zweiten Hälfte 2027.
Steckbrief
Unternehmen
Sprouts Farmers Market, Inc.
Handelssymbol
SFM (Nasdaq)
ISIN
US85208M1027
Analyst
nicht genannt
Bank
Stifel (Stifel, Nicolaus & Company)
Rating
Hold (Erstbewertung)
Kursziel
50 USD
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 16.11.2026
Nach einem Absturz um 41 Prozent in sechs Monaten bekommt die Sprouts-Farmers-Market-Aktie eine neue, nüchterne Stimme: Das US-Investmenthaus Stifel hat die Aktie des Bio-Supermarktbetreibers mit „Hold“ und einem Kursziel von 50 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das berichten übereinstimmend Investing.com und TradingView (Daten von Benzinga). Einen Analystennamen nennen die vorliegenden Berichte nicht.
Gemessen am Schlusskurs der Sprouts-Farmers-Market-Aktie von 50,17 Dollar vom 16. November liegt das Stifel-Kursziel damit rund 0,3 Prozent unter dem aktuellen Niveau – Stifel sieht rechnerisch also kaum Kurspotenzial, aber auch kein großes Abwärtsrisiko mehr. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 47,35 Dollar.
Stifel zur Sprouts-Farmers-Market-Aktie
Angabe
Bisher
Neu
Rating
keine Bewertung
Hold
Kursziel
–
50 USD
Abstand zum Kurs (50,17 USD)
–
–0,3 %
Bewertungsbasis
–
11,5 × EPS GJ 2027e (4,35 USD)
Quelle: Investing.com, TradingView/Benzinga
So begründet Stifel das „Hold“ für Sprouts
Stifel leitet das Kursziel laut Investing.com aus dem 11,5-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns je Aktie von 4,35 Dollar ab. Im Zentrum der Studie steht die Preisoffensive, mit der Sprouts Kundenfrequenz und Marktanteile stabilisieren will. Stifel unterstützt den Schritt grundsätzlich – hält ihn aber für teuer.
01
Preisoffensive kostet über 100 Millionen Dollar
Stifel beziffert die Kosten der Preissenkungen auf mehr als 100 Millionen Dollar – nach Lieferantenzuschüssen und teilweiser Mengenerholung mehr als 0,40 Dollar je Aktie pro Jahr.
02
Marge sinkt in den niedrigen 5-Prozent-Bereich
Trotz Lieferantenunterstützung und Kosteneinsparungen dürfte die EBIT-Marge nach Stifel-Einschätzung in den niedrigen 5-Prozent-Bereich fallen.
03
Weniger Besuche – Whole Foods gewinnt
Eine Frequenzanalyse von Stifel zeigt flächenbereinigt rückläufige Besuche im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in den ersten drei Quartalen 2026, während Whole Foods in überlappenden Märkten im gleichen Umfang zulegte.
04
Probleme gelten als lösbar
Stifel hält die Schwächen für behebbar, verlangt aber schärfere Preise, eine bessere Umsetzung in den Filialen und ein stärkeres Preis-Leistungs-Angebot. Positive Vergleichsumsätze erwartet Stifel in der zweiten Hälfte 2027.
05
Neue Filialen als Lichtblick
Neue Märkte dürften nach Stifel-Analyse binnen zwölf Monaten 70 bis 80 Prozent oder mehr der Besucherzahlen reifer Filialen erreichen.
Direkte Zitate des Stifel-Analysten liegen nicht vor; die Argumente sind nach der Darstellung von Investing.com wiedergegeben.
Einordnung: Stifel zwischen Optimisten und Skeptikern
Seit den Quartalszahlen hat sich das Analystenbild bei der Sprouts-Farmers-Market-Aktie deutlich eingetrübt. Laut Investing.com stufte die BofA die Aktie von „Buy“ auf „Underperform“ ab und senkte ihre Gewinnschätzung für 2027 von 5,90 auf 3,90 Dollar; RBC ging von „Outperform“ auf „Sector Perform“ und sieht die Umsatzschwäche als hausgemacht. Andere Häuser bleiben zuversichtlich: TradingView listet Ende Oktober und Anfang November unter anderem Barclays mit „Overweight“ und 65 Dollar, Jefferies mit „Buy“ und 63 Dollar sowie Goldman Sachs und JPMorgan mit je 58 Dollar.
Zum dritten Quartal hatte Sprouts einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,21 Dollar bei 2,3 Milliarden Dollar Umsatz gemeldet – erwartet waren 1,23 Dollar und 2,34 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent, die Zahl der Transaktionen und die Marge gingen jedoch zurück.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel (Stifel, Nicolaus & Company); der Name des Analysten wird in den vorliegenden Berichten nicht genannt. Die Originalstudie datiert laut Investing.com vom 16.11.2026; früheste belegte Veröffentlichung ist der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 00:58 Uhr US-Ostküstenzeit. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: stifel.com/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM): Halten, Kursziel 50,00 USD.
Quelle
Empfehlung von Stifel (Stifel, Nicolaus & Company; Analyst nicht genannt) vom 17.11.2026, 06:58 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 17:48 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stifel (Stifel, Nicolaus & Company; Analyst nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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