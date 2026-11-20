Das einseitige Ergebnispapier nennt zwei Punkte. Der Spritpreisdeckel soll ab 1. Januar 2027 den Tankrabatt ablösen, der seit Anfang Oktober 2026 gilt. Das Bundeskabinett soll am 2. Dezember Gesetzentwurf und Rechtsverordnung beschließen. Die Verordnung soll laut ZDF zunächst drei Monate gelten und lässt sich verlängern; wie lange die gesetzliche Grundlage läuft, ist laut dpa unklar, die Börsen-Zeitung nennt zwölf Monate. Eine Vorbedingung der Fraktionschefs: Die Versorgungssicherheit müsse jederzeit gewährleistet sein.

Der bisherige Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sah vor, dass der Deckel greift, wenn Diesel- oder Benzinpreise drei Wochen in Folge mehr als 5 Prozentpunkte über dem Schnitt der übrigen EU-Länder liegen. Die SPD hielt das für wirkungslos und verlangte Nachbesserung; ob der Entwurf geändert wird, ist offen. Reiche warnte laut ZDF vor Folgen für Raffinerien.