Die Koalition hat nach einer nächtlichen Sitzung im Kanzleramt entschieden: Der Spritpreisdeckel und die Senkung der Stromsteuer starten am 1. Januar 2027, der Tankrabatt läuft Ende Dezember aus (Meldungen vom 18. November 2026). Offen ist vor allem, wie der Deckel konkret aussieht: Schwellen und Dauer der gesetzlichen Grundlage sind laut dpa nicht vereinbart. Für Anleger berührt das Raffinerien und Mineralölkonzerne ebenso wie Versorger wie E.ON und RWE und den DAX insgesamt.
Spritpreisdeckel: Start am 1. Januar 2027, Kabinett am 2. Dezember, Schwellen offen – wie viel Druck entsteht für Raffinerien und den DAX?
Die Koalition hat sich auf Spritpreisdeckel und Stromsteuersenkung für 2027 verständigt, doch die Ausgestaltung des Deckels ist offen. Was Spritpreisdeckel, Stromsteuer und Tankrabatt-Ende für Verbraucher, Raffinerien, Versorger und den DAX bedeuten.
Beschluss
Was hat die Koalition zum Spritpreisdeckel beschlossen?
Das einseitige Ergebnispapier nennt zwei Punkte. Der Spritpreisdeckel soll ab 1. Januar 2027 den Tankrabatt ablösen, der seit Anfang Oktober 2026 gilt. Das Bundeskabinett soll am 2. Dezember Gesetzentwurf und Rechtsverordnung beschließen. Die Verordnung soll laut ZDF zunächst drei Monate gelten und lässt sich verlängern; wie lange die gesetzliche Grundlage läuft, ist laut dpa unklar, die Börsen-Zeitung nennt zwölf Monate. Eine Vorbedingung der Fraktionschefs: Die Versorgungssicherheit müsse jederzeit gewährleistet sein.
Der bisherige Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sah vor, dass der Deckel greift, wenn Diesel- oder Benzinpreise drei Wochen in Folge mehr als 5 Prozentpunkte über dem Schnitt der übrigen EU-Länder liegen. Die SPD hielt das für wirkungslos und verlangte Nachbesserung; ob der Entwurf geändert wird, ist offen. Reiche warnte laut ZDF vor Folgen für Raffinerien.
Strom
Wie stark sinkt die Stromsteuer 2027?
Die Stromsteuer soll für alle Verbraucher von 2,05 Cent auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken, zunächst nur für 2027. Die Kosten liegen bei rund 5,4 Milliarden Euro im Jahr (ZDF, dpa; die Börsen-Zeitung nennt rund 5 Milliarden). Nach Verivox-Rechnung spart eine Familie mit 4.000 Kilowattstunden etwa 7,75 Euro im Monat, ein Single mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro. Unternehmen und Rechenzentren profitieren stärker; eine Weitergabe an Verbraucher ist nicht garantiert. Kanzler Friedrich Merz sagte: „Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen – und wir haben Wort gehalten.“
|Thema
|Stand
|Spritpreisdeckel
|Start 1. Januar 2027, Kabinett 2. Dezember
|Schwellen des Deckels
|nicht vereinbart, Reiche-Entwurf offen
|Stromsteuer
|von 2,05 auf 0,1 Cent je kWh, zunächst 2027
|Kosten Stromsteuersenkung
|rund 5,4 Mrd. Euro (Börsen-Zeitung: rund 5 Mrd.)
|Finanzierung 2027
|EEG-Konto, Überschuss laut Quellen zwischen 2 und 4,2 Mrd. Euro
|Kalte Progression
|nicht im Papier
|Bundestag Haushalt 2027
|27. November
Stand der Meldungen: 18.11.2026. Abweichende Zahlen der Quellen sind angegeben.
Quelle: ZDF, dpa/autohaus, Reuters/Börsen-Zeitung
Börse
Was heißt das für Raffinerien, Versorger und den DAX?
Keine der gelesenen Quellen nennt börsennotierte Unternehmen. Nach Einschätzung der Redaktion beobachten Anleger daher vor allem, wie der Deckel ausgestaltet wird, weil davon abhängt, ob Margen von Raffinerien und Tankstellenbetreibern betroffen sind, und wie die Stromsteuersenkung bei den Versorgern, etwa der E.ON Aktie und der RWE Aktie, ankommt. Eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Staat entlastet kurzfristig bei Energiepreisen, was auch Inflationsdaten und die EZB-Debatte berührt.
Termine
Welche Termine entscheiden jetzt?
27. November: Bundestag beschließt den Haushalt 2027.
2. Dezember: Kabinett zu Spritpreisdeckel-Gesetz und Rechtsverordnung.
9. oder 16. Dezember: möglicher Kabinettstermin zur Rentenreform.
1. Januar 2027: Start von Spritpreisdeckel und Stromsteuersenkung.
FAQ zum Spritpreisdeckel
Wann kommt der Spritpreisdeckel? Ab dem 1. Januar 2027, das Kabinett soll am 2. Dezember beschließen.
Wie viel spare ich bei der Stromsteuer? Laut Verivox etwa 7,75 Euro im Monat bei 4.000 Kilowattstunden und etwa 3 Euro bei 1.500 Kilowattstunden.
Was passiert mit dem Tankrabatt? Er läuft Ende Dezember aus.
Gilt die Stromsteuersenkung dauerhaft? Zunächst nur 2027; eine Fortsetzung hängt von der Gegenfinanzierung im Haushalt 2028 ab.
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