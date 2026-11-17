Wann greift der Spritpreisdeckel?

Laut Entwurf erst, wenn Benzin und Diesel in Deutschland drei Wochen in Folge um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im EU-Durchschnitt – und dann höchstens drei Monate.

Wie hoch wäre der Höchstpreis?

Das ist offen. Formel und Höhe sollen in einer späteren Rechtsverordnung festgelegt werden; das Ministerium verspricht laut ADAC keine konkrete Entlastung in Cent.

Wird der Tankrabatt verlängert?

Nach bisherigem Stand nicht. Der Rabatt von rund 17 Cent je Liter endet am 31. Dezember 2026.

Welche Aktien betrifft der Spritpreisdeckel?

Vor allem Mineralöl- und Raffineriewerte wie OMV, Shell, BP und TotalEnergies, indirekt über Inflation und Kaufkraft auch Konsum- und Autoaktien.