Der Spritpreisdeckel wird zur nächsten Belastungsprobe für die Koalition: Wenn sich Union und SPD heute am frühen Abend im Kanzleramt treffen, will die SPD den Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf den Tisch bringen – denn der Tankrabatt von rund 17 Cent je Liter läuft am 31. Dezember aus. Die Börse reagiert bislang gelassen: Die OMV Aktie (Ticker OMV, ISIN AT0000743059) notierte laut finanzen.net in Wien um 10:58 Uhr bei 72,80 Euro (-0,07 %), Brent kostete um 09:58 Uhr 92,32 US-Dollar je Barrel.
Spritpreisdeckel: Reiches Entwurf spaltet die Koalition, der Tankrabatt läuft aus – was droht Autofahrern und Ölaktien ab Januar?
Der Spritpreisdeckel steht heute Abend im Koalitionsausschuss auf der Tagesordnung. Der Tankrabatt von rund 17 Cent je Liter endet am 31. Dezember, der Entwurf von Wirtschaftsministerin Reiche setzt hohe Hürden – die SPD verlangt echte Höchstpreise. Was das für OMV Aktie, Shell Aktie, Inflation und DAX bedeutet.
Für Autofahrer, Mineralölkonzerne und die Inflationsrechnung der kommenden Monate geht es um viel. Denn ob ab Januar überhaupt eine Preisbremse greift, ist nach dem bisherigen Entwurf offen.
Der Entwurf
Was steht im Spritpreisdeckel-Entwurf von Katherina Reiche?
Mitte September hatten sich Union, SPD und Länder darauf verständigt, dass der Bund spätestens zum 1. Januar 2027 einen Spritpreisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens einführt. Anfang November legte das Wirtschaftsministerium seinen Entwurf vor – mit deutlich engeren Bedingungen.
Der Entwurf schafft laut taz zunächst nur eine Ermächtigung: Die Bundesregierung soll Höchstpreise per Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates festlegen dürfen. Ausgelöst wird der Deckel aber erst, wenn Benzin und Diesel in Deutschland in drei aufeinanderfolgenden Wochen jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im EU-Durchschnitt. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt soll das wöchentlich prüfen. Greift der Deckel, gilt er höchstens drei Monate; bei Gefahr für die Versorgungssicherheit kann er ausgesetzt werden.
|Punkt
|Regelung laut Entwurf
|Rechtsgrundlage
|Höchstpreise per Rechtsverordnung, ohne Zustimmung des Bundesrates
|Auslöser
|Drei Wochen in Folge mehr als 5 Prozentpunkte Anstieg über dem EU-Durchschnitt
|Prüfung
|Wöchentlich durch die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt
|Laufzeit
|Höchstens drei Monate, krisenbedingt
|Ausnahme
|Aussetzung bei Gefahr für die Versorgungssicherheit
|Höhe und Formel
|Offen, soll in einer späteren Verordnung stehen
|Länder
|Dürfen laut ADAC nach oben oder unten abweichen, bis auf Landkreisebene
|Geplanter Start
|1. Januar 2027 – laut ADAC unsicher
Quelle: taz (3.11.2026), ADAC (2.11.2026), dpa-AFX (17.11.2026)
Höhe und Berechnungsformel des Höchstpreises sind noch offen. Das Ministerium erklärte laut ADAC, das Gesetz könne „keine konkrete Entlastung in Cent versprechen“. In Belgien, dem Vorbild, regelt seit 1974 ein Vertrag eine Preisformel aus Rohöl, Verarbeitung, Transport, Steuern und regulierter Marge – eine generelle Obergrenze wie dort sieht der deutsche Entwurf laut taz nicht vor.
Die Schwelle
Warum hätte der Spritpreisdeckel 2026 nie gegriffen?
Der Knackpunkt ist die Vergleichsgröße. Entscheidend ist nicht das absolute Preisniveau an deutschen Tankstellen, sondern der Abstand zum EU-Durchschnitt. Steigen die Preise in ganz Europa, etwa wegen eines Ölpreisschocks, bleibt der deutsche Deckel ausgeschaltet. Nach einer Auswertung von EU-Kommissionsdaten wäre die Schwelle im bisherigen Jahresverlauf nicht erreicht worden – das bestätigte der Energieökonom Manuel Frondel (RWI) laut Merkur/leinetal24 gegenüber Reuters. Die taz schreibt, ein solcher Abstand sei in den vergangenen zehn Jahren nicht vorgekommen.
Die Positionen
Spritpreisdeckel im Koalitionsausschuss: Wer will was?
Wirtschaftsministerium (CDU)
Reiche steht einem harten Deckel laut ADAC skeptisch gegenüber. Sie warnt, er könne die mittelständische Raffineriewirtschaft schwächen und die Versorgungssicherheit gefährden; bei zu niedrigen Höchstpreisen könnten Importe unwirtschaftlich werden.
SPD-Spitze
Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert laut dpa „tatsächliche Höchstpreise und begrenzte Margen“. Die Sozialdemokraten halten den Entwurf für wirkungslos. Vizechefin Anke Rehlinger sagte der taz, das Ministerium habe dem Deckel „alle Zähne gezogen“.
SPD-Fraktion
Fraktionsvize Armand Zorn kritisierte laut dpa die dreiwöchige Wartezeit und die Befristung. Wirtschaftssprecher Sebastian Roloff hält eine Lücke ab 1. Januar für nicht vermittelbar.
Opposition
Grüne (Katharina Dröge) und Linke (Janine Wissler) halten das Konzept laut taz für unzureichend und fordern stattdessen eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne.
Ökonomen und ADAC
RWI-Ökonom Frondel begrüßt hohe Hürden, weil staatliche Preisobergrenzen Fehlanreize setzen könnten. Der ADAC sieht „Chancen und Risiken“ und warnt vor einem Anker-Effekt: Anbieter könnten sich am erlaubten Maximum orientieren.
Neben dem Spritpreisdeckel geht es im Koalitionsausschuss laut dpa um die Stromsteuersenkung, einen Fahrplan für die Rentenreform und das Wahlrecht. Die Stromsteuer und ihre Gegenfinanzierung hat aktiencheck.de bereits gesondert beleuchtet; für den Haushalt ist relevant, dass eine Verlängerung des Tankrabatts laut Merkur/leinetal24 wegen der angespannten Haushaltslage nicht vorgesehen ist.
Das große Bild
Was bedeutet der Spritpreisdeckel für Ölaktien, Inflation und DAX?
Für Mineralölaktien wie die OMV Aktie, die Shell Aktie, BP oder TotalEnergies ist der deutsche Spritpreisdeckel in der jetzigen Form ein begrenztes Risiko: Solange die Schwelle praktisch nie erreicht wird, bleiben die Margen im deutschen Tankstellen- und Raffineriegeschäft unberührt. Würde die Koalition dagegen auf echte Höchstpreise mit regulierter Marge nach belgischem Muster umschwenken, wie es die SPD verlangt, stünden die Downstream-Margen stärker im Fokus. Auch die Forderung der Opposition nach einer Übergewinnsteuer ist für Anleger in Ölaktien ein Thema, das sie beobachten dürften – eine Mehrheit dafür zeichnet sich in den vorliegenden Berichten nicht ab.
Ein direkter Kurseffekt des Koalitionsstreits ist bisher nicht zu erkennen; die Bewegungen bei Ölwerten erklären sich eher über den Ölpreis. Dieser hat zuletzt deutlich nachgegeben – laut ADAC fiel Brent binnen einer Woche um rund 12 Dollar auf 92,045 Dollar zum Schluss am 10. November, Analysten von BNP Paribas verweisen auf Aussichten auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg und mehr Angebot. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Makroökonomisch zählt der Tankrabatt doppelt: Fällt er zum Jahreswechsel weg, steigen die Spritpreise rechnerisch um bis zu rund 17 Cent je Liter, sofern die Konzerne den Rabatt bisher voll weitergegeben haben – Studien zufolge war das laut taz nicht vollständig der Fall. Höhere Spritpreise würden die Inflationsrate anheben, die die EU-Kommission in ihrer heutigen Herbstprognose für Deutschland 2027 ohnehin bei 3,2 Prozent sieht. Für die EZB, die ihre Leitzinsen 2026 bereits zweimal angehoben hat, wäre das ein weiteres Argument gegen schnelle Entlastung. Für Konsumwerte und Autoaktien im DAX bedeuten teurere Tankfüllungen weniger Kaufkraft bei den Verbrauchern.
Ausblick
Wie geht es beim Spritpreisdeckel weiter – und worauf achten Anleger?
Entscheidend ist zunächst, ob der Koalitionsausschuss heute Abend eine Linie zum Spritpreisdeckel findet oder das Thema vertagt. Danach zählen der überarbeitete Gesetzentwurf und vor allem die Rechtsverordnung mit der Preisformel. Anleger in Ölaktien und im DAX dürften zudem den Ölpreis, die Spritpreisdaten des ADAC und die Inflationsdaten im Januar beobachten, wenn der Tankrabatt weggefallen ist.
Spritpreisdeckel: Häufige Fragen
Wann greift der Spritpreisdeckel?
Laut Entwurf erst, wenn Benzin und Diesel in Deutschland drei Wochen in Folge um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im EU-Durchschnitt – und dann höchstens drei Monate.
Wie hoch wäre der Höchstpreis?
Das ist offen. Formel und Höhe sollen in einer späteren Rechtsverordnung festgelegt werden; das Ministerium verspricht laut ADAC keine konkrete Entlastung in Cent.
Wird der Tankrabatt verlängert?
Nach bisherigem Stand nicht. Der Rabatt von rund 17 Cent je Liter endet am 31. Dezember 2026.
Welche Aktien betrifft der Spritpreisdeckel?
Vor allem Mineralöl- und Raffineriewerte wie OMV, Shell, BP und TotalEnergies, indirekt über Inflation und Kaufkraft auch Konsum- und Autoaktien.
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