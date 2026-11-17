Die Springer Nature Aktie ist mit einem Sprung in den Xetra-Handel gestartet: Um 09:00 Uhr kostete das Papier 23,40 Euro, ein Plus von 2,6 Prozent zum Vortagesschluss und zugleich ein neues 52-Wochen-Hoch. Auslöser ist die zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr: Der Wissenschaftsverlag (Ticker: SPG, ISIN: DE000SPG1003) rechnet für 2026 jetzt mit einem organischen Umsatzplus von mindestens 6 Prozent und begründet das mit dem starken Research-Geschäft. Während der DAX vorbörslich schwächelte, zählte Springer Nature laut dpa-AFX zu den wenigen Gewinnern. In dieser Springer Nature Aktienanalyse geht es um die Frage, was hinter dem Schwung steckt und wie viel davon im Kurs bereits enthalten ist.
Springer Nature Aktienanalyse: Prognose erneut angehoben, Aktie auf Jahreshoch – wie weit trägt das Research-Geschäft?
Springer Nature hebt die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal an, die Springer Nature Aktie springt zum Xetra-Start auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Unsere Springer Nature Aktienanalyse ordnet die Neunmonatszahlen, die Bewertung im Vergleich zu RELX und Wolters Kluwer, die Stimmen der Analysten und die Springer Nature Aktienprognose des Marktes ein.
Der Auslöser
Was ist bei Springer Nature passiert?
Am Dienstag um 07:00 Uhr legte Springer Nature die Zahlen für die ersten neun Monate vor. Zugleich hob das Unternehmen den Ausblick an – nach dem August bereits zum zweiten Mal seit der Erstprognose im März.
Von Januar bis September stieg der Konzernumsatz auf 1.469,3 Millionen Euro nach 1.428,7 Millionen Euro im Vorjahr. Berichtet ist das ein Zuwachs von knapp 3 Prozent. Organisch, also ohne Währungseffekte und Portfolioveränderungen, wuchs Springer Nature um 6,3 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis (AOP) kletterte auf 427,8 Millionen Euro, organisch ein Plus von 7,7 Prozent. Rechnerisch ergibt das eine Marge von gut 29 Prozent nach rund 28,6 Prozent im Vorjahreszeitraum.
Der Motor ist das Segment Research mit Fachzeitschriften wie Nature, Open-Access-Titeln und Wissenschaftsbüchern. Hier wuchs der Umsatz organisch um 7,4 Prozent auf 1.145,4 Millionen Euro. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg nach Unternehmensangaben um rund 12 Prozent, während der Markt auf etwa 8 Prozent geschätzt wird. Springer Nature gewinnt also Marktanteile. Vorstandschef Frank Vrancken Peeters verwies auf die Führungsrolle bei Open Access und auf KI-Werkzeuge: Über 62 Prozent der Einreichungen liefen bereits über die KI-gestützte Plattform SNAPP.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Wachstum organisch
|Umsatz Konzern
|1.469,3
|1.428,7
|+6,3 %
|Umsatz Research
|1.145,4
|1.112,6
|+7,4 %
|Umsatz Education
|190,2
|181,1
|+4,4 %
|Umsatz Health
|134,9
|135,9
|+0,5 %
|Bereinigtes Betriebsergebnis
|427,8
|408,3
|+7,7 %
|Free Cashflow
|244
|rund 175
|–
Organisch = ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Free Cashflow Vorjahr abgeleitet aus der Verbesserung um 69 Mio. Euro. Einzelwerte für das dritte Quartal nennt die Mitteilung nicht.
Quelle: Springer Nature, EQS-Mitteilung vom 17.11.2026
|Stand
|Umsatzwachstum organisch
|Verbesserung bereinigte Marge
|März 2026
|5 bis 6 %
|rund 30 Basispunkte
|August 2026
|rund 6 %
|mindestens 30 Basispunkte
|17. November 2026
|mindestens 6 %
|mindestens 30 Basispunkte
Quelle: Springer Nature (März, August, 17.11.2026); dpa-AFX
Die Margenprognose bleibt unverändert. Der im Sommer abgeschlossene Verkauf des Publikumsmediengeschäfts mit Scientific American und Spektrum wirkt sich laut Unternehmen leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis aus. Für den neuen Finanzchef Patric Somlo, seit dem 3. November im Amt, ist es der erste Zwischenbericht. Um 14:00 Uhr stellt das Management die Zahlen in einer Telefonkonferenz vor.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Springer Nature sein Geld?
Springer Nature ist einer der größten Wissenschaftsverlage der Welt. Rund drei Viertel des Umsatzes stammen aus dem Research-Segment: Bibliotheken und Forschungseinrichtungen zahlen für Abonnements, Autoren und Förderer zahlen Gebühren für frei zugängliche Open-Access-Artikel. Dazu kommen das Segment Health mit medizinischen Fachinformationen und Education mit Lern- und Bildungsmedien. Das Geschäft ist zu großen Teilen wiederkehrend und erzielt Margen um 29 Prozent. Seit dem Börsengang im Oktober 2024 ist die Aktie in Frankfurt notiert und gehört dem Nebenwerteindex SDAX an.
Zahlen und Bewertung
Ist die Springer Nature Aktie noch günstig bewertet?
Im Geschäftsjahr 2025 setzte Springer Nature 1.926,4 Millionen Euro um, das bereinigte Betriebsergebnis lag bei 543,6 Millionen Euro. Das berichtete Ergebnis je Aktie betrug 1,79 Euro, die Dividende 0,83 Euro. Für 2026 liegt die Gewinnschätzung je Aktie laut finanzen.ch bei 1,65 Euro, für 2027 bei 1,84 Euro. Beim aktuellen Kurs von 23,40 Euro ergibt das ein KGV von rund 14 für 2026 und knapp 13 für 2027. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 4,6 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite auf Basis der erwarteten 0,84 Euro beträgt etwa 3,6 Prozent.
Die Bilanz hat sich deutlich entspannt. Die Nettofinanzschulden lagen Ende September bei 1,2 Milliarden Euro, das entspricht dem 1,6-Fachen des bereinigten EBITDA. Der Zielkorridor des Managements reicht von 1,5 bis 2,0. Der Free Cashflow verbesserte sich in neun Monaten um 69 Millionen auf 244 Millionen Euro.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|Datenstand
|Springer Nature
|rund 14
|–
|rund 3,6 %
|17.11.2026
|RELX
|20,3
|18,3
|2,2 %
|23.10.2026
|Wolters Kluwer
|14,9
|11,8
|2,9 %
|23.10.2026
|Pearson
|16,9
|14,1
|2,0 %
|09.10.2026
|Informa
|13,5
|13,4
|2,7 %
|23.10.2026
|John Wiley
|10,7
|11,3
|2,7 %
|16.10.2026
KGV erwartet = Forward-KGV laut Datenanbieter. Datenstand der Peers Oktober 2026 und damit älter als der Springer-Nature-Wert; Springer Nature: eigene Rechnung aus Kurs 23,40 € und EPS-Schätzung 1,65 €.
Quelle: stockanalysis.com (9.–23.10.2026), finanzen.ch (17.11.2026), eigene Rechnung
Im Vergleich mit den börsennotierten Fachinformationsanbietern liegt die Springer Nature Aktie damit im Mittelfeld. Der Branchenprimus RELX, Mutterkonzern des direkten Konkurrenten Elsevier, wird deutlich höher bewertet. Der US-Rivale John Wiley ist günstiger. Auch Wolters Kluwer notiert auf ähnlichem Niveau, hat aber an der Börse zuletzt deutlich an Wert verloren: Über zwölf Monate lag das Minus Ende Oktober bei gut 21 Prozent. In der Branche wird seit Monaten diskutiert, ob generative KI die Geschäftsmodelle von Informationsdienstleistern untergräbt oder stärkt.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Springer Nature Aktie?
Die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt. Die von finanzen.net gelisteten Einstufungen der vergangenen Monate lauten ausnahmslos auf Kaufen oder Übergewichten; Halte- oder Verkaufsempfehlungen tauchen dort nicht auf. Das durchschnittliche Kursziel gibt das Portal mit 28,55 Euro an. Die bei finanzen.ch genannten Kursziele einzelner Häuser reichen von 24,80 bis 32,40 Euro. Zuletzt hatte die Deutsche Bank vor den Zahlen am 12. November ihr Kaufvotum mit einem Kursziel von 31 Euro bestätigt. Analyst Steve Liechti rechnete damit, dass sich das Research-Geschäft weiter positiv entwickelt hat – eine Erwartung, die die Neunmonatszahlen nun bestätigen. Reaktionen der Analysten auf die heutigen Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 31 Euro stammt von Deutsche Bank Research (Analyst Steve Liechti, erstmals weitergegeben am 12. November 2026, 08:05 Uhr MEZ, über dpa-AFX). aktiencheck.de gibt diese Analystenmeinung lediglich wieder und hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: Deutsche Bank Research Disclosures.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Springer Nature Aktie aus?
Charttechnisch hat die Aktie einen weiten Weg hinter sich. Im März fiel sie bis auf 14,70 Euro, seither ging es um fast 60 Prozent nach oben. Allein im vergangenen Monat legte das Papier gut 11 Prozent zu. Mit dem Sprung über 23,00 Euro, das Hoch vom 13. November, hat die Springer Nature Aktie eine Hürde genommen, an der sie in der Vorwoche noch gescheitert war. Dieser Bereich gilt nun als erste Unterstützung, darunter liegt der Vortagesschluss von 22,80 Euro. Nach oben gibt es bis zum Rekordhoch von 28,30 Euro aus dem Dezember 2024 kaum markante Marken. Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Wochen wirkt die Aktie kurzfristig allerdings kräftig gelaufen. Verlässliche Angaben zu 200-Tage-Linie und RSI lagen uns bei Redaktionsschluss nicht vor.
Pro und Contra
Was spricht für und gegen die Springer Nature Aktie?
Der Blick nach vorn
Wie steht es um die Springer Nature Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Am Markt lassen sich aber drei Lesarten unterscheiden. Optimisten mit Kurszielen über 30 Euro, darunter die Deutsche Bank, setzen darauf, dass das Research-Geschäft weiter schneller wächst als der Markt. Die Mitte bildet das durchschnittliche Kursziel von 28,55 Euro, gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das niedrigste bei finanzen.ch genannte Ziel liegt mit 24,80 Euro nur rund 6 Prozent über dem Kurs – aus dieser Sicht wäre ein Großteil der guten Nachrichten bereits im Kurs enthalten. Ob die Analysten ihre Ziele nach der Prognoseanhebung anheben, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Heute, 14:00 Uhr: Telefonkonferenz
Hinweise zum vierten Quartal, zur Nachfrage nach Open Access und zu den Plänen des neuen Finanzchefs.
Die nächsten Tage: Reaktionen der Analysten
Neue Kursziele zeigen, ob die Prognoseanhebung die Schätzungen verschiebt.
Frühjahr 2027: Jahreszahlen 2026
Mit den Jahreszahlen kommt der Ausblick 2027 und der Dividendenvorschlag. Im Vorjahr war das am 17. März.
Häufige Fragen zur Springer Nature Aktie
Warum steigt die Springer Nature Aktie heute?
Springer Nature hat die Umsatzprognose für 2026 erneut angehoben und erwartet nun mindestens 6 Prozent organisches Wachstum. Die Aktie stieg zum Xetra-Start um 2,6 Prozent auf 23,40 Euro.
Wie hat Springer Nature in den ersten neun Monaten abgeschnitten?
Der Umsatz stieg auf 1.469,3 Millionen Euro, organisch ein Plus von 6,3 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis legte organisch um 7,7 Prozent auf 427,8 Millionen Euro zu.
Wie ist die Springer Nature Aktie bewertet?
Auf Basis der Gewinnschätzung für 2026 liegt das KGV bei rund 14. Das ist weniger als bei RELX, aber mehr als bei John Wiley.
Gibt es eine Springer Nature Aktienprognose der Redaktion?
Nein. Die von Analysten genannten Kursziele reichen laut finanzen.ch von 24,80 bis 32,40 Euro, im Schnitt laut finanzen.net 28,55 Euro.
Zahlt Springer Nature eine Dividende?
Ja. Für 2025 gab es 0,83 Euro je Aktie, für 2026 erwarten Analysten laut finanzen.ch 0,84 Euro.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Springer Nature AG & Co. KGaA (SPG): Kaufen, Kursziel 31,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Analyst Steve Liechti) via dpa-AFX Analyser vom 12.11.2026, 08:05 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Analyst Steve Liechti) via dpa-AFX Analyser.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.