Von Januar bis September stieg der Konzernumsatz auf 1.469,3 Millionen Euro nach 1.428,7 Millionen Euro im Vorjahr. Berichtet ist das ein Zuwachs von knapp 3 Prozent. Organisch, also ohne Währungseffekte und Portfolioveränderungen, wuchs Springer Nature um 6,3 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis (AOP) kletterte auf 427,8 Millionen Euro, organisch ein Plus von 7,7 Prozent. Rechnerisch ergibt das eine Marge von gut 29 Prozent nach rund 28,6 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Der Motor ist das Segment Research mit Fachzeitschriften wie Nature, Open-Access-Titeln und Wissenschaftsbüchern. Hier wuchs der Umsatz organisch um 7,4 Prozent auf 1.145,4 Millionen Euro. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg nach Unternehmensangaben um rund 12 Prozent, während der Markt auf etwa 8 Prozent geschätzt wird. Springer Nature gewinnt also Marktanteile. Vorstandschef Frank Vrancken Peeters verwies auf die Führungsrolle bei Open Access und auf KI-Werkzeuge: Über 62 Prozent der Einreichungen liefen bereits über die KI-gestützte Plattform SNAPP.