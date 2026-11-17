Springer Nature verlegt Fachzeitschriften und Bücher für Wissenschaft, Bildung und Medizin. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 1,47 Milliarden Euro, organisch um 6,3 Prozent.

Das Management rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens sechs Prozent im Gesamtjahr. Erst im August war das Ziel auf rund sechs Prozent angehoben worden.