Die Forschungssparte läuft, die Prognose steigt: JPMorgan-Analyst Daniel Kerven bestätigt für die Springer-Nature-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 32,40 Euro. Zum Kurs von 21,80 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 49 Prozent.
Springer-Nature-Aktie: Wissenschaftsverlag hebt die Prognose erneut – JPMorgan sieht fast 50 Prozent Potenzial
Springer Nature hat nach starken neun Monaten die Umsatzprognose angehoben. JPMorgan-Analyst Daniel Kerven bleibt bei „Overweight“ für die Springer-Nature-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Springer Nature AG & Co. KGaA
- Handelssymbol
- SPG (Xetra)
- Analyst
- Daniel Kerven
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 32,40 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
JPMorgan zur Springer-Nature-Aktie
Forschung treibt das Wachstum – Kerven bleibt optimistisch
Daniel Kerven hält nach den Zahlen zum dritten Quartal an seiner positiven Einschätzung fest.
Springer Nature verlegt Fachzeitschriften und Bücher für Wissenschaft, Bildung und Medizin. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 1,47 Milliarden Euro, organisch um 6,3 Prozent.
Das Management rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens sechs Prozent im Gesamtjahr. Erst im August war das Ziel auf rund sechs Prozent angehoben worden.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analyst Daniel Kerven zu lesen ist:
Starke Forschung
Das Segment Forschung ist laut Kerven deutlich gewachsen.
Breites Wachstum
Auch Bildung und in geringerem Umfang Gesundheit legten beim Umsatz zu.
Ergebnis über Erwartung
Das operative Ergebnis übertraf die Konsensschätzung um sechs Prozent.
Mehr Gewinn
Das bereinigte Betriebsergebnis stieg in neun Monaten um knapp fünf Prozent auf 427,8 Millionen Euro.
Prognose zum zweiten Mal angehoben
Die Margenprognose behielt Springer Nature bei. Der Verlag profitiert davon, dass Forschende für die Veröffentlichung in offenen Zeitschriften zahlen.
Die Aktie liegt trotz des Zuwachses deutlich unter dem Kursziel von JPMorgan.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities plc, Analyst Daniel Kerven. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 32,40 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Springer Nature AG & Co. KGaA (SPG): Kaufen, Kursziel 32,40 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Daniel Kerven, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities plc vom 17.11.2026, 08:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Daniel Kerven, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities plc.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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