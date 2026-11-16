Springer Nature Aktie: Jahreshoch vor den Zahlen am 17. November – Aktienanalyse: Liefert der Wissenschaftsverlag den nächsten Schub?

Trotz der Rally ist die Springer Nature Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 auf Basis der Schätzungen für 2026 moderat bewertet – für ein Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Erlöse kein hoher Preis. Vom Hoch um 28 Euro Ende 2024 ist die Aktie noch rund ein Fünftel entfernt. Die Deutsche Bank bestätigte vor den Zahlen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 31 Euro, das gut 35 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.