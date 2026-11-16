Leise, aber stetig: Die Springer Nature Aktie hat in dieser Woche ein neues 12-Monats-Hoch bei 23,00 Euro markiert und 6,05 Prozent zugelegt. Damit gehört der Wissenschaftsverlag zu den Top-10 im SDAX. Seit dem Tief im März bei 14,70 Euro hat sich die Aktie um mehr als die Hälfte erholt, seit August befindet sie sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Am Dienstag, 17. November, folgen die Zahlen zum dritten Quartal. Unsere Springer Nature Aktienanalyse zeigt, was Anleger erwarten dürfen – und was die Springer Nature Aktienprognose bestimmt.
Springer Nature Aktie: Jahreshoch vor den Zahlen am 17. November – Aktienanalyse: Liefert der Wissenschaftsverlag den nächsten Schub?
Plus 6,05 Prozent in einer Woche, neues 12-Monats-Hoch: Die Springer Nature Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. Seit dem Tief im März hat sich das Papier um mehr als 50 Prozent erholt. Am Dienstag legt der Wissenschaftsverlag seine Quartalszahlen vor, die Deutsche Bank sieht 31 Euro. Unsere Springer Nature Aktienanalyse zeigt, was die Aktie antreibt, wo die Risiken liegen und was die Springer Nature Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Springer Nature AG & Co. KGaA
- Sitz
- Berlin
- Ticker
- SPG (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 22,60 Euro
- Börsenwert
- rund 4,5 Milliarden Euro
- KGV 2026e
- rund 14
- Bekannte Marken
- Nature, Springer, Scientific American
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet; Börsenwert laut traderfox; KGV auf Basis der Konsensschätzung
Das Geschäft
Forschung als Abonnement: wie Springer Nature verdient
Springer Nature ist einer der größten Wissenschaftsverlage der Welt. Zum Konzern gehören renommierte Fachzeitschriften wie Nature und Tausende weitere Journale sowie ein großes Buchprogramm. Den Großteil des Umsatzes erzielt das Segment Research mit Abonnements für Bibliotheken und Universitäten sowie mit Gebühren für frei zugängliche Open-Access-Veröffentlichungen. Dazu kommen die Bereiche Health und Education. Das Geschäft ist stark wiederkehrend und wenig konjunkturabhängig. Mehrheitseigentümerin ist die Verlagsgruppe Holtzbrinck.
Die Ausgangslage
Zweimal übertroffen, Prognose angehoben
Für die Springer Nature Aktienanalyse zählt die Erfolgsbilanz der vergangenen Quartale.
Springer Nature hat die Erwartungen zuletzt zweimal in Folge übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Für 2026 peilt der Verlag nun ein organisches Umsatzwachstum von rund 6 Prozent an, die bereinigte operative Marge soll um mindestens 0,3 Prozentpunkte steigen. Neun Analysten rechnen im Schnitt mit einem EBITDA von 743 Millionen Euro und einem Gewinn je Aktie von 1,67 Euro. Die Deutsche Bank erwartet, dass es im Research-Bereich auch im dritten Quartal gut gelaufen ist.
Im Research-Bereich dürfte es weiter gut gelaufen sein.
Die Bewertung
KGV um 14 für ein Abo-Geschäft: günstig oder fair?
Trotz der Rally ist die Springer Nature Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 auf Basis der Schätzungen für 2026 moderat bewertet – für ein Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Erlöse kein hoher Preis. Vom Hoch um 28 Euro Ende 2024 ist die Aktie noch rund ein Fünftel entfernt. Die Deutsche Bank bestätigte vor den Zahlen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 31 Euro, das gut 35 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Springer Nature Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Zahlen überzeugen erneut
Springer Nature übertrifft die Erwartungen ein drittes Mal und bestätigt oder erhöht die Prognose. Dann rückt das Hoch um 28 Euro in den Blick.
Szenario 2: Solide, aber ohne Überraschung
Die Zahlen liegen im Rahmen. Nach der Rally auf ein Jahreshoch nehmen Anleger Gewinne mit, die Aktie konsolidiert um 21 bis 23 Euro.
Szenario 3: Enttäuschung im Research
Schwächere Bestellungen oder Hinweise auf Budgetkürzungen belasten. Dann droht ein Rückfall Richtung 20 Euro.
Häufige Fragen zur Springer Nature Aktienanalyse
Warum ist die Springer Nature Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
Die Aktie setzte ihren Aufwärtstrend vor den Quartalszahlen fort, erreichte ein neues 12-Monats-Hoch bei 23,00 Euro und stieg in der Woche um 6,05 Prozent.
Wann legt Springer Nature Zahlen vor?
Am Dienstag, 17. November 2026, für das dritte Quartal.
Was erwartet Springer Nature für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von rund 6 Prozent und eine um mindestens 0,3 Prozentpunkte höhere bereinigte operative Marge.
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