Die Spotify Aktie hat den härtesten Test eines Abo-Geschäfts bestanden: die Preiserhöhung. Im dritten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Erlös je Premium-Kunde um 9,3 Prozent auf 4,95 Euro – und trotzdem wuchs die Zahl der zahlenden Nutzer um 9 Prozent auf 306 Millionen. Das ist eine Million mehr, als das Unternehmen selbst in Aussicht gestellt hatte. Insgesamt hören inzwischen 788 Millionen Menschen pro Monat über Spotify Musik, Podcasts und Hörbücher.
Spotify Aktie: 306 Millionen Abonnenten trotz Preiserhöhung – der Streaming-Riese beweist seine Preismacht
Spotify hebt die Preise an und gewinnt trotzdem Millionen zahlende Kunden. Der operative Gewinn steigt, die Prognose für das Schlussquartal liegt höher. Die Spotify Aktie im Check.
Die Zahlen
Teurer und trotzdem größer
Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 4,969 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 14 Prozent, und lag damit hauchdünn unter der Analystenschätzung von 4,98 Milliarden Euro. Das Premium-Geschäft steuerte 4,487 Milliarden Euro bei, gut 90 Prozent der Erlöse. Der operative Gewinn legte um 15 Prozent auf 672 Millionen Euro zu und übertraf die eigene Prognose. Gebremst wird der operative Hebel durch steigende Ausgaben für Marketing, Cloud und KI. Seit Jahresbeginn bis zum 21. Oktober kaufte Spotify zudem eigene Aktien für rund 1,1 Milliarden Dollar zurück.
Der Ausblick
Hörbücher und KI als nächste Stufe
Für das Schlussquartal stellt Spotify 818 Millionen monatlich aktive Nutzer, 5,2 Milliarden Euro Umsatz und einen operativen Gewinn von 820 Millionen Euro in Aussicht. Das Hörbuch-Angebot soll bis Ende 2026 auf mehr als 180 Märkte ausgeweitet werden, neue Zugänge über KI-Assistenten kommen hinzu. Co-Chef Alex Norström sprach von einem Quartal, in dem das Unternehmen geliefert habe, was es angekündigt hatte. Die Frage für Anleger lautet, wie oft sich die Preisschraube noch drehen lässt, ohne dass Kunden abspringen.
Wer Preise erhöht und trotzdem wächst, hat ein Produkt, das zur Gewohnheit geworden ist. Das ist der Kern der Spotify Aktie.
Häufige Fragen zur Spotify Aktie
Wie viele zahlende Kunden hat Spotify?
306 Millionen Premium-Abonnenten zum Ende des dritten Quartals 2026.
Wie viele Nutzer hat Spotify insgesamt?
788 Millionen monatlich aktive Nutzer; für das vierte Quartal peilt das Unternehmen 818 Millionen an.
Verdient Spotify Geld?
Ja. Der operative Gewinn lag im dritten Quartal bei 672 Millionen Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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