Wie viele zahlende Kunden hat Spotify?

306 Millionen Premium-Abonnenten zum Ende des dritten Quartals 2026.

Wie viele Nutzer hat Spotify insgesamt?

788 Millionen monatlich aktive Nutzer; für das vierte Quartal peilt das Unternehmen 818 Millionen an.

Verdient Spotify Geld?

Ja. Der operative Gewinn lag im dritten Quartal bei 672 Millionen Euro.