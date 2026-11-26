Spanien gehört zu den europäischen Ländern, die Banken in den vergangenen Jahren mit Sonderabgaben belegt haben, um Staatshaushalte oder politische Programme zu finanzieren. Für die großen Bankaktien ist die Verlängerung deshalb zunächst eine Fortschreibung des Status quo: Neu ist nicht die Abgabe, sondern ihre zeitliche Ausdehnung bis 2027. Marktbeobachter dürften vor allem darauf achten, ob der Satz unverändert bleibt oder ob eine Verschärfung folgt.

Das Umfeld ist für die Branche zugleich ein anderes als vor zwei Jahren. Die Zinsen steigen wieder: Die EZB liegt laut Marktberichten bei einem Einlagesatz von 2,5 Prozent, die Inflation im Euroraum betrug im Oktober 4,0 Prozent, und am Markt wird über eine Zinserhöhung der EZB im Dezember spekuliert. Höhere Zinsen stützen in der Regel die Zinserträge der Banken – eine an die Erträge gekoppelte Abgabe wächst dann aber mit. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.

Der Zeitpunkt macht die Sache politisch: Nach den vorliegenden Umfragen liegt die konservative Volkspartei (PP) vor den Sozialisten (PSOE), dürfte aber auf die rechte Vox angewiesen sein. Wie eine neue Mehrheit mit der Abgabe umgeht, ist offen – die Quellen nennen dazu keine Positionen. Für Anleger bleibt deshalb nicht nur die Höhe der Abgabe, sondern auch die Regierungsbildung nach dem 29. November ein Unsicherheitsfaktor.