Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez will die Sonderabgabe auf Bankgewinne verlängern – nach den vorliegenden Berichten bis 2027 und mit einem erwarteten Aufkommen von rund 1,4 Milliarden Euro, das vollständig in die Wohnungspolitik fließen soll. Betroffen sind vor allem die großen Institute: die Santander Aktie (Ticker SAN, ISIN ES0113900J37), die BBVA Aktie und die CaixaBank Aktie. Die Ankündigung fällt in die Schlussphase des Wahlkampfs: In Spanien wird am 29. November 2026 ein neues Parlament gewählt.
Spanien: Bankenabgabe wird verlängert – was heißt das vor der Wahl für Santander Aktie und die Bankaktien?
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez will die Sonderabgabe auf Bankgewinne bis 2027 verlängern und rund 1,4 Milliarden Euro für den Wohnungsbau einsetzen. Drei Tage vor der Parlamentswahl am 29. November: Was das für die Santander Aktie, BBVA Aktie, CaixaBank Aktie und den Bankensektor bedeutet.
Der Hintergrund
Was hat Sánchez zur Bankenabgabe angekündigt – und was ist noch offen?
Sánchez kündigte die Verlängerung am Samstag, 21. November, im Radiosender Onda Cero an (Reuters, Investing.com). Auf X schrieb er laut Bloomberg: „Wir werden die Bankensteuer verlängern.“ Die Einnahmen sollen nach seinen Worten für Sozialwohnungsbau, Steuervergünstigungen für Mieter und die Sanierung von Wohnraum verwendet werden. Die Regierung wollte das Vorhaben laut den Berichten in der Kabinettssitzung am Dienstag, 24. November, aufgreifen.
Ob das Kabinett die Verlängerung tatsächlich beschlossen hat und wann das Parlament abstimmt, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor. Auch dazu, wie sie sich nach der Wahl auf die Mehrheitsverhältnisse auswirkt, äußern sich die Quellen nicht.
Die Abgabe ist nicht neu. Sie wurde 2022 zunächst für zwei Jahre eingeführt und Ende 2024 um drei Jahre verlängert; sie gilt demnach für die Gewinne der Jahre 2024, 2025 und 2026 (Bloomberg). Seit Dezember 2024 ist sie progressiv gestaffelt: Der Satz liegt zwischen 1 und 7 Prozent und ersetzt den früheren festen Satz von 4,8 Prozent. Den Höchstsatz von 7 Prozent zahlen Institute mit Erträgen von mehr als 5 Milliarden Euro (Reuters, Investing.com).
Wie genau die Abgabe berechnet wird, stellen die Quellen unterschiedlich dar: Reuters spricht von Nettozinserträgen und Provisionen, Bloomberg nennt Provisionen und Gebühren. Für Anleger ist das relevant, weil die Höhe der Belastung vom Zinsniveau abhängt.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Einführung
|2022, zunächst für zwei Jahre
|Verlängerung Ende 2024
|um drei Jahre, Gewinne 2024 bis 2026
|Satz seit Dezember 2024
|progressiv 1 bis 7 Prozent (vorher fest 4,8 Prozent)
|Neue Verlängerung
|bis 2027, Aufkommen rund 1,4 Mrd. €
|Verwendung
|Sozialwohnungen, Steuervergünstigungen für Mieter, Sanierung
Angaben aus Berichten von Reuters, Investing.com und Bloomberg vom 21./22.11.2026; Aufkommen als Schätzung.
Quelle: cash.ch (Reuters), Yahoo Finance (Investing.com), Handelsblatt (Bloomberg)
Das große Bild
Was bedeutet die Bankenabgabe für Santander Aktie, BBVA Aktie und Bankaktien – und für Europas Banken?
Spanien gehört zu den europäischen Ländern, die Banken in den vergangenen Jahren mit Sonderabgaben belegt haben, um Staatshaushalte oder politische Programme zu finanzieren. Für die großen Bankaktien ist die Verlängerung deshalb zunächst eine Fortschreibung des Status quo: Neu ist nicht die Abgabe, sondern ihre zeitliche Ausdehnung bis 2027. Marktbeobachter dürften vor allem darauf achten, ob der Satz unverändert bleibt oder ob eine Verschärfung folgt.
Das Umfeld ist für die Branche zugleich ein anderes als vor zwei Jahren. Die Zinsen steigen wieder: Die EZB liegt laut Marktberichten bei einem Einlagesatz von 2,5 Prozent, die Inflation im Euroraum betrug im Oktober 4,0 Prozent, und am Markt wird über eine Zinserhöhung der EZB im Dezember spekuliert. Höhere Zinsen stützen in der Regel die Zinserträge der Banken – eine an die Erträge gekoppelte Abgabe wächst dann aber mit. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Der Zeitpunkt macht die Sache politisch: Nach den vorliegenden Umfragen liegt die konservative Volkspartei (PP) vor den Sozialisten (PSOE), dürfte aber auf die rechte Vox angewiesen sein. Wie eine neue Mehrheit mit der Abgabe umgeht, ist offen – die Quellen nennen dazu keine Positionen. Für Anleger bleibt deshalb nicht nur die Höhe der Abgabe, sondern auch die Regierungsbildung nach dem 29. November ein Unsicherheitsfaktor.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und was passiert nach der Wahl?
26.11., 13:30 Uhr: Veröffentlichung des EZB-Protokolls der Oktober-Sitzung – Hinweise auf den Zinskurs, der für Banken zentral ist.
29.11.: Parlamentswahl in Spanien.
17.12.: nächste EZB-Zinsentscheidung (laut Marktberichten möglicher Zinsschritt).
Häufige Fragen zur Bankenabgabe in Spanien
Wird die Bankenabgabe in Spanien verlängert?
Sánchez hat die Verlängerung bis 2027 angekündigt. Ob die Gesetzgebung abgeschlossen ist, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor.
Wie hoch ist die Abgabe für Banken wie Santander und BBVA?
Sie ist seit Dezember 2024 progressiv gestaffelt, zwischen 1 und 7 Prozent; den Höchstsatz zahlen Institute mit Erträgen über 5 Milliarden Euro.
Wofür soll das Geld verwendet werden?
Nach Aussage von Sánchez für Sozialwohnungsbau, Steuervergünstigungen für Mieter und die Sanierung von Wohnraum.
Welche Bankaktien sind betroffen?
Genannt werden Santander, BBVA und CaixaBank. Die Abgabe betrifft grundsätzlich die spanischen Banken, abhängig von ihren Erträgen.
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