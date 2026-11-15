Die Bilder gingen um die Welt: Am Samstag fingen die Arme des Startturms in Texas die Oberstufe der Starship-Rakete aus der Luft – zum ersten Mal nach einem Flug durch den Orbit. Doch der Erfolg war nur ein halber: Der Super-Heavy-Booster musste seinen Fangversuch abbrechen und explodierte über dem Golf von Mexiko. Elon Musk erklärte, der Booster habe zu wenig Treibstoff gehabt, die Triebwerke hätten leicht schwächer gearbeitet als geplant. Für die SpaceX-Aktie, die bei 139,11 Dollar notiert, stellt sich jetzt die Frage: Wie weit ist SpaceX wirklich vom Ziel entfernt?
SpaceX nach der historischen Landung: Raumschiff gefangen, Booster verloren – die fünf Hürden zwischen Starship und dem Mond
Der Fang der Starship-Oberstufe war ein Meilenstein. Doch für die Mondlandung und den Ausbau von Starlink muss SpaceX noch fünf große Hürden nehmen: Booster-Fang, schnelle Wiederverwendung, Hitzeschild, Betankung im All und eine unbemannte Mondlandung. Was als Nächstes kommt, welche Termine wichtig sind und was das für die SpaceX-Aktie bedeutet.
Die Hürden
Fünf Schritte bis zum Mond
1. Der Booster-Fang
Den Booster hat SpaceX bei früheren Flügen bereits gefangen, diesmal scheiterte der Versuch am Treibstoff. Erst wenn beide Stufen zuverlässig zurückkehren, ist das System vollständig wiederverwendbar.
2. Die schnelle Wiederverwendung
Musk nennt als nächsten großen Meilenstein, Booster und Raumschiff erneut fliegen zu lassen. Erst dann sinken die Kosten wirklich.
3. Der Hitzeschild
SpaceX muss den Hitzeschutz so verbessern, dass nach jedem Flug nur wenig repariert werden muss. Das Unternehmen räumt selbst ein, dass hier noch Arbeit nötig ist.
4. Die Betankung im All
Für den Flug zum Mond muss Starship im Orbit nachgetankt werden. Ein Test, bei dem zwei Starships andocken und Treibstoff übertragen, ist für das kommende Jahr geplant. Gezeigt wurde das in dieser Größenordnung noch nie.
5. Die unbemannte Mondlandung
Bevor Astronauten mit Starship landen, soll eine unbemannte Demonstration auf dem Mond stattfinden.
Ein SpaceX-Sprecher sagte dem Sender CNN, das Unternehmen wolle Starship-Fahrzeuge zuverlässig wiederverwenden, wenn die NASA-Mission Artemis IV fliegt – derzeit für 2028 geplant. Der nächste Flug ist für Dezember angepeilt und könnte erstmals vom Kennedy Space Center in Florida starten. Damit will SpaceX die Zahl der Starts deutlich steigern.
Gefangen ist das Raumschiff. Wiederverwendbar ist es erst, wenn es wieder fliegt.
Das große Bild
Warum Starship für die SpaceX-Aktie so wichtig ist
Starship ist mehr als ein Raumfahrtprojekt. Es ist der Schlüssel für das Geschäftsmodell, auf dem die Bewertung der SpaceX-Aktie zu großen Teilen beruht.
Nur Starship kann die großen Starlink-Satelliten der dritten Generation in großer Zahl ins All bringen – und Starlink ist mit 13,6 Millionen Kunden die profitabelste Sparte von SpaceX. Dazu kommen die NASA-Aufträge für die Mondlandefähre und langfristig Musks Pläne für Rechenzentren im All und den Mars. Je schneller Starship wiederverwendbar wird, desto niedriger die Kosten und desto größer der Vorsprung vor der Konkurrenz. Die Börse bewertet SpaceX mit rund 1,9 Billionen Dollar, die Aktie liegt dennoch rund 38 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 225,64 Dollar.
Häufige Fragen zur SpaceX-Landung
Was ist bei der Starship-Landung passiert?
SpaceX hat erstmals die Oberstufe nach einem Orbitalflug mit dem Startturm gefangen. Der Booster brach seinen Fangversuch wegen zu wenig Treibstoff ab und explodierte über dem Golf von Mexiko.
Wann fliegt Starship das nächste Mal?
Flug 16 ist für Dezember 2026 angepeilt und könnte erstmals in Florida starten.
Wann soll Starship auf dem Mond landen?
Nach derzeitiger Planung bei der NASA-Mission Artemis IV im Jahr 2028. Vorher sind ein Betankungstest im All und eine unbemannte Mondlandung geplant.
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