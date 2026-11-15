SpaceX nach der historischen Landung: Raumschiff gefangen, Booster verloren – die fünf Hürden zwischen Starship und dem Mond

Die Bilder gingen um die Welt: Am Samstag fingen die Arme des Startturms in Texas die Oberstufe der Starship-Rakete aus der Luft – zum ersten Mal nach einem Flug durch den Orbit. Doch der Erfolg war nur ein halber: Der Super-Heavy-Booster musste seinen Fangversuch abbrechen und explodierte über dem Golf von Mexiko. Elon Musk erklärte, der Booster habe zu wenig Treibstoff gehabt, die Triebwerke hätten leicht schwächer gearbeitet als geplant. Für die SpaceX-Aktie, die bei 139,11 Dollar notiert, stellt sich jetzt die Frage: Wie weit ist SpaceX wirklich vom Ziel entfernt?