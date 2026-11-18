Die SpaceX Anleihe für KI-Chips wird zum Härtetest für den Kreditmarkt: Nach Berichten von Bloomberg soll eine Finanzierung über insgesamt rund 40 Milliarden Dollar noch in dieser Woche an den Markt kommen, eine erste Tranche von rund 4 Milliarden Dollar könnte laut Briefs Finance binnen Tagen folgen. Finanzchef Bret Johnsen sagte am Dienstag auf einer Konferenz in Austin, die öffentliche Platzierung habe nach seinem Kenntnisstand begonnen. Die Besonderheit: Nicht SpaceX selbst ist Schuldner, sondern eine Zweckgesellschaft, die Nvidia-Chips kauft, an SpaceX vermietet und die Schulden mit diesen Chips besichert. Die SpaceX-Aktie (Nasdaq: SPCX) legte am Dienstag laut Pomegra gegen den schwachen Markt um rund 3 Prozent zu.