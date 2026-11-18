Die SpaceX Anleihe für KI-Chips wird zum Härtetest für den Kreditmarkt: Nach Berichten von Bloomberg soll eine Finanzierung über insgesamt rund 40 Milliarden Dollar noch in dieser Woche an den Markt kommen, eine erste Tranche von rund 4 Milliarden Dollar könnte laut Briefs Finance binnen Tagen folgen. Finanzchef Bret Johnsen sagte am Dienstag auf einer Konferenz in Austin, die öffentliche Platzierung habe nach seinem Kenntnisstand begonnen. Die Besonderheit: Nicht SpaceX selbst ist Schuldner, sondern eine Zweckgesellschaft, die Nvidia-Chips kauft, an SpaceX vermietet und die Schulden mit diesen Chips besichert. Die SpaceX-Aktie (Nasdaq: SPCX) legte am Dienstag laut Pomegra gegen den schwachen Markt um rund 3 Prozent zu.
SpaceX Anleihe: 40 Milliarden Dollar Schulden für Nvidia-Chips, erste Tranche von rund 4 Milliarden steht an – wie belastbar ist das Chip-Pfand?
SpaceX lässt eine der größten KI-Finanzierungen des Jahres an den Kreditmarkt: Rund 40 Milliarden Dollar sollen über eine Zweckgesellschaft eingesammelt werden, besichert mit Nvidia-Chips und außerhalb der SpaceX-Bilanz. Eine erste Anleihetranche von rund 4 Milliarden Dollar könnte noch diese Woche kommen. Was hinter der Konstruktion steckt und was sie über den Markt für Unternehmensanleihen verrät.
Die Konstruktion
Wie funktioniert die SpaceX Anleihe mit dem Chip-Pfand?
Die Konstruktion folgt dem Muster einer Asset-Backed-Finanzierung. Eine von der Apollo-gestützten Atlas SP verwaltete Zweckgesellschaft erwirbt GPU-Ausrüstung im Wert von rund 47,3 Milliarden Dollar, vor allem Nvidias neue Rubin-Chips mit Auslieferung im ersten Halbjahr 2027. SpaceX mietet die Chips für fünf Jahre und leistet eine Vorauszahlung von 7 Milliarden Dollar. Der Rest, rund 40 Milliarden Dollar, kommt über Schulden: einen besicherten Bankkredit über 8,3 Milliarden Dollar, den Goldman Sachs anführt, und mehrere Anleihetranchen für Vermögensverwalter. Laut der von Bloomberg zitierten Präsentation ist die Miete unabhängig vom Zustand der Geräte und selbst bei höherer Gewalt zu zahlen.
Für SpaceX hat das zwei Vorteile. Die Schulden tauchen nicht in der eigenen Bilanz auf, und die Kreditwürdigkeit des Konzerns bleibt geschont. Laut Bloomberg hilft die Struktur, die Investment-Grade-Einstufung zu halten. Investment Grade bezeichnet Anleihen mit guter Bonität, bei denen Ratingagenturen das Ausfallrisiko als gering einstufen. Die Anleihen der Zweckgesellschaft sollen laut Briefs Finance ein A3 von Moody's und ein A- von KBRA erhalten – damit lägen sie über SpaceX' eigenem unbesichertem Rating von Baa1.
|Merkmal
|Angabe
|Schuldner
|Zweckgesellschaft (verwaltet von Atlas SP)
|Gesamtvolumen Schulden
|rund 40 Mrd. Dollar
|Bankkredit
|8,3 Mrd. Dollar, besichert, Führung Goldman Sachs
|Erste Anleihetranche
|rund 4 Mrd. Dollar (laut Briefs Finance)
|Sicherheit
|Nvidia-GPUs, Mietvertrag über 5 Jahre
|Erwartete Ratings
|A3 (Moody's), A- (KBRA)
|Zum Vergleich
|SpaceX-Anleihen Juni 2026: 25 Mrd. Dollar zu gewichtet 5,855 %
Kupon, Laufzeit, ISIN und Stückelung der Anleihetranchen waren bis Redaktionsschluss nicht veröffentlicht.
Quelle: Bloomberg via Yahoo Finance (4.11. und 17.11.2026); Briefs Finance (17.11.2026); TIKR via Yahoo Finance (17.11.2026)
Das Risiko
Was passiert, wenn die Chips schneller an Wert verlieren?
Die zentrale Frage für Anleiheinvestoren lautet: Wie viel ist ein KI-Chip in drei oder fünf Jahren noch wert?
GPUs veralten schnell, denn jede neue Chipgeneration macht die alte weniger begehrt. Eine Restwertgarantie gibt es laut Bloomberg nicht. Investoren verlassen sich deshalb vor allem auf die Mietzahlungen von SpaceX. Kyra Fecteau, Portfoliomanagerin bei Wellington Management, verwies laut Briefs Finance darauf, dass GPU-Finanzierungen in der Regel so strukturiert seien, dass sie sich vollständig tilgen. Bloomberg-Intelligence-Kreditanalyst Robert Schiffman sieht in der Asset-Backed-Finanzierung einen deutlich erweiterten Zugang von SpaceX zu Fremdkapital.
Kritiker sehen genau darin das Problem. In sozialen Medien warnten Tech-Kritiker vor einer weiteren Welle von Schulden außerhalb der Bilanz, wie sie in der KI-Branche zunehmend üblich wird. Die Sorge: Wenn Mieter, Chiphersteller und Finanzierer eng verflochten sind, kann ein Rückschlag in der KI-Nachfrage mehrere Glieder der Kette gleichzeitig treffen. Ob diese Sorge berechtigt ist, lässt sich heute nicht beantworten – sie erklärt aber, warum Investoren für solche Papiere einen Aufschlag verlangen dürften.
GPU-Deals sind in der Regel auf vollständige Tilgung ausgelegt.
Das große Bild
Was verrät der SpaceX-Deal über den Markt für Unternehmensanleihen?
Der Deal fällt in ein Rekordjahr. Laut LSEG-Daten, die Reuters Anfang November auswertete, erreichten Emissionen von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in den USA bis zum 4. November 1,88 Billionen Dollar – mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020. Allein Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle kamen auf über 370,7 Milliarden Dollar, rund ein Fünftel des Gesamtvolumens. Doch die Risikoaufschläge steigen: Die Kosten für eine Absicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle über fünf Jahre (Credit Default Swaps) erreichten im Oktober mit gut 325 Basispunkten einen Rekord.
Hinzu kommt das Zinsumfeld. Mit einer Rendite um 5,1 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen und einer fast sicher erwarteten Fed-Erhöhung im Dezember wird jede neue Unternehmensanleihe teurer. Der Credit Spread – der Aufschlag gegenüber Staatsanleihen gleicher Laufzeit – ist der Preis für das Ausfallrisiko. Je mehr Schulden die KI-Branche aufnimmt, desto genauer schauen Investoren darauf, ob dieser Preis noch reicht. Die SpaceX-Tranche wird damit zum Signal: Wird sie zügig und zu engen Aufschlägen platziert, spricht das für eine robuste Nachfrage. Muss nachgebessert werden, wäre das ein Hinweis auf zunehmende Vorsicht.
Für SpaceX-Aktionäre ist die Finanzierung zweischneidig. Sie ermöglicht den Ausbau der KI-Rechenkapazität in Memphis und an einem weiteren Standort in Mississippi, ohne die eigene Bilanz zu belasten. Gleichzeitig entstehen langfristige Mietverpflichtungen, die unabhängig vom Erfolg der KI-Geschäfte bedient werden müssen. Die Aktie notierte am Dienstag laut Pomegra bei rund 141 Dollar.
Für Privatanleger in Deutschland ist die Finanzierung nach bisherigem Stand kein direkt zugängliches Produkt: Die Anleihetranchen richten sich laut Bloomberg an Vermögensverwalter, der Kredit an Banken. Kupon, Laufzeit, ISIN und Stückelung waren bis Redaktionsschluss nicht bekannt.
Häufige Fragen zur SpaceX Anleihe
Was ist die SpaceX Anleihe für KI-Chips?
Eine Finanzierung von rund 40 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft, die Nvidia-Chips kauft, an SpaceX vermietet und Anleihen ausgibt, die mit diesen Chips besichert sind.
Wer organisiert die Platzierung?
Laut Bloomberg Goldman Sachs und Apollo; Goldman führt zudem den Bankkredit über 8,3 Milliarden Dollar an.
Welches Rating sollen die Anleihen erhalten?
Laut Briefs Finance werden A3 von Moody's und A- von KBRA erwartet.
Was ist ein Asset-Backed Security?
Ein Wertpapier, dessen Zins- und Tilgungszahlungen aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Zahlungsströmen stammen – hier aus der Miete für die Chips.
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