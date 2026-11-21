Beim Börsengang war SpaceX mit rund 1,77 Billionen Dollar bewertet. Zum aktuellen Kurs sind es noch etwa 1,7 Billionen Dollar. Rechnet man den Umsatz des dritten Quartals auf ein Jahr hoch, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 29. Auf Basis des hochgerechneten bereinigten Quartalsgewinns liegt das KGV bei etwa 71. Zum Vergleich: Bei Nvidia sind es derzeit rund 12. Anleger zahlen bei der SpaceX-Aktie also einen hohen Aufschlag für künftiges Wachstum – bei KI, bei Starlink und bei Projekten wie dem Raumschiff Starship. Das macht die Aktie besonders anfällig, wenn Zweifel an diesem Wachstum aufkommen.