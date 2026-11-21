Der Börsengang des Jahres – so wurde SpaceX im Juni gefeiert. Fünf Monate später ist die Euphorie verflogen. Am Freitag fiel die SpaceX-Aktie um 7,7 Prozent auf 127,79 Dollar und schloss damit unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Vom Rekordschluss im Juni bei 201,80 Dollar ist sie rund 37 Prozent entfernt. Auslöser sind Zweifel an der Finanzierung der gigantischen KI-Pläne von Elon Musk, der breite Ausverkauf bei KI-Aktien und offene Fragen zu einer möglichen Fusion mit Tesla. Diese SpaceX Aktienanalyse liefert die Fakten zu Zahlen, Bewertung und Risiken und zeigt, was die SpaceX Aktienprognose jetzt bestimmt.
SpaceX Aktienanalyse: Unter den Ausgabepreis gerutscht – wie teuer wird Musks Milliarden-Wette auf KI im All?
Umsatz plus 161 Prozent, Milliardengewinn, KI-Sparte größer als Starlink – und trotzdem notiert die SpaceX-Aktie wieder unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Unsere SpaceX Aktienanalyse zeigt, warum Anleger an Musks Investitionsplänen zweifeln, wie hoch die Bewertung wirklich ist, was die Tesla-Fusionsgespräche bedeuten und welche Wege die SpaceX Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Sitz
- Starbase, Texas
- ISIN
- US84615Q1031
- WKN
- A42D4F
- Handelssymbol
- SPX
- US-Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Kurs
- 127,79 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,7 Billionen Dollar
- Vorstandschef
- Elon Musk
- Börsengang
- 12. Juni 2026
Stand: 20.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung auf Basis der IPO-Bewertung
Die Stammdaten für Anleger: Die SpaceX-Aktie trägt die ISIN US84615Q1031 und die WKN A42D4F. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol SPX geführt, in den USA notiert sie unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq.
Der Auslöser
Unter 135 Dollar: warum Anleger an Musks KI-Plänen zweifeln
Für jede SpaceX Aktienanalyse ist die Kernfrage derzeit nicht das Geschäft, sondern dessen Finanzierung.
SpaceX baut sein Geschäft mit künstlicher Intelligenz in atemberaubendem Tempo aus – und braucht dafür gewaltige Summen. Im Oktober schloss der Konzern nach Angaben von Musk eine Kreditfinanzierung über 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips ab. Nun berichten Medien, dass Kreditgeber bei weiteren Plänen zögern, darunter Musks Vision von KI-Rechenzentren im Orbit. Laut TipRanks gibt es zudem Probleme bei einem geplanten KI-Infrastrukturprojekt über 74 Milliarden Dollar, und in Texas lehnten Behörden Gespräche über Steuervorteile für ein weiteres 24-Milliarden-Dollar-Projekt ab. Dazu kommt der Ausverkauf bei KI-Werten: Am selben Tag verloren Nvidia 14 Prozent und Anthropic gut 8 Prozent.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist Tesla. Musk bestätigte im Oktober, dass beide Unternehmen Sonderausschüsse gebildet haben, die eine Fusion prüfen. Die Bank HSBC rechnete vor, dass SpaceX im Fall einer Übernahme deutlich mehr pro Tesla-Aktie zahlen müsste, als diese derzeit wert ist. Für SpaceX-Aktionäre steht damit die Frage im Raum, ob eine Fusion Wert schafft oder verwässert. Entschieden ist noch nichts.
Die Zahlen
KI überholt Starlink: das Rekordquartal im Detail
Geschäftlich liefert die SpaceX Aktie ein Feuerwerk – die Zahlen erklären den Absturz nicht.
Im dritten Quartal steigerte SpaceX den Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 12,7 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von gut einer Milliarde im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA vervierfachte sich auf 8,8 Milliarden Dollar. Erstmals ist die KI-Sparte „Super Intelligence“ mit 7,56 Milliarden Dollar das größte Geschäft, gestützt unter anderem von einem Rechenzentrumsvertrag mit Anthropic. Die Satellitensparte Starlink kam auf 5,25 Milliarden Dollar und 13,6 Millionen Privatkunden, das Raketengeschäft auf 1,77 Milliarden Dollar.
SpaceX: Umsatz im dritten Quartal nach Sparten
Mrd. Dollar
Drittes Quartal 2026, Kalenderquartal.
Quelle: SpaceX, Mitteilung vom 20. Oktober 2026, laut CNBC und BeInCrypto
Daten als Tabelle
|Sparte
|Umsatz
|Super Intelligence (KI)
|7,56
|Connectivity (Starlink)
|5,25
|Space (Raketen)
|1,77
Die Kehrseite des Wachstums sind die Investitionen. Allein im dritten Quartal steckte SpaceX 19,6 Milliarden Dollar in Anlagen – vor allem in Rechenzentren und Chips. Für das vierte Quartal stellt Finanzchef Bret Johnsen sogar 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Das ist mehr als das Doppelte des Quartalsumsatzes. Genau hier setzt die Skepsis der Börse an: Die Gewinne von heute finanzieren die Investitionen von morgen nicht allein.
SpaceX verdient inzwischen Milliarden – und gibt noch mehr Milliarden aus. Die Börse fragt, wie lange das gut geht.
Die Bewertung
1,7 Billionen Dollar: wie viel Zukunft im Kurs steckt
Die Bewertungsfrage ist der heikelste Teil dieser SpaceX Aktienanalyse.
Beim Börsengang war SpaceX mit rund 1,77 Billionen Dollar bewertet. Zum aktuellen Kurs sind es noch etwa 1,7 Billionen Dollar. Rechnet man den Umsatz des dritten Quartals auf ein Jahr hoch, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 29. Auf Basis des hochgerechneten bereinigten Quartalsgewinns liegt das KGV bei etwa 71. Zum Vergleich: Bei Nvidia sind es derzeit rund 12. Anleger zahlen bei der SpaceX-Aktie also einen hohen Aufschlag für künftiges Wachstum – bei KI, bei Starlink und bei Projekten wie dem Raumschiff Starship. Das macht die Aktie besonders anfällig, wenn Zweifel an diesem Wachstum aufkommen.
Die Analysten
Gespaltene Wall Street: zwischen 345 Dollar und Zurückhaltung
Unter den Analysten gehen die Meinungen weit auseinander. Cantor Fitzgerald bestätigte in dieser Woche seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 345 Dollar – mehr als das Zweieinhalbfache des aktuellen Kurses. KeyBanc dagegen hält an einer neutralen Einschätzung fest. Die Spannweite zeigt, wie schwer sich ein Konzern bewerten lässt, der Raketen, Satelliteninternet und KI-Rechenzentren unter einem Dach vereint. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
SpaceX Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Die wichtigste Marke ist der Ausgabepreis von 135 Dollar. Darunter liegen alle Zeichner des Börsengangs im Minus. Das 52-Wochen-Tief vom Sommer liegt bei rund 105 Dollar.
Szenario 1: Die Finanzierung steht
SpaceX sichert die Finanzierung seiner KI-Projekte, gewinnt neue Rechenzentrumskunden und liefert ein starkes viertes Quartal. Dann könnte die Aktie den Ausgabepreis schnell zurückerobern und Richtung 160 Dollar laufen.
Szenario 2: Zwischen den Marken
Starke Zahlen treffen auf anhaltende Skepsis bei Investitionen und Fusion. Die Aktie pendelt zwischen 110 und 140 Dollar.
Szenario 3: Die Kosten laufen davon
Neue Finanzierungsprobleme, ein für SpaceX ungünstiger Fusionsplan mit Tesla oder ein anhaltender KI-Ausverkauf. Dann droht ein Test des Sommertiefs um 105 Dollar.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die SpaceX-Aktie?
Die ISIN lautet US84615Q1031, die WKN A42D4F. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol SPX geführt, in den USA unter SPCX an der Nasdaq.
Warum ist die SpaceX-Aktie unter den Ausgabepreis gefallen?
Wegen Zweifeln an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Projekte, dem breiten Ausverkauf bei KI-Aktien und Unsicherheit über eine mögliche Fusion mit Tesla.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar, der Nettogewinn lag bei 4,4 Milliarden Dollar.
Wie viel investiert SpaceX?
Im dritten Quartal 19,6 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal sind 35 bis 40 Milliarden Dollar geplant.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Cantor Fitzgerald nennt 345 Dollar, KeyBanc bleibt neutral. Das sind Einschätzungen Dritter.
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