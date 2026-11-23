aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:14 16 Min.

Warum Jefferies trotz Börsen-Schock zum Kauf rät

Die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker-Symbol: SPX, NASDAQ-Symbol: SPCX) erlebt turbulente Zeiten an der Wall Street. Während der Raumfahrt- und Technologiekonzern von Elon Musk mit seinen Raketen, dem Satelliteninternet Starlink und seinen ambitionierten KI-Projekten nach den Sternen greift, geht es für die Aktie an der Börse derzeit steil bergab. Am Freitag verlor die SpaceX-Aktie an der NASDAQ 7,7 Prozent und beendete den Handel bei 127,79 USD. Doch ausgerechnet in dieser angespannten Situation sorgt Jefferies für ein bemerkenswertes Signal: Die US-Investmentbank stuft SpaceX weiterhin mit dem Rating „Buy“ und bestätigt das Kursziel von 210 USD. Damit sieht Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu gegenüber dem jüngsten Schlusskurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 64,3 Prozent. Die SpaceX-Aktienanalyse von Jefferies wirft damit eine spannende Frage auf: Ist der jüngste Kurseinbruch eine historische Gelegenheit, sich an einem der außergewöhnlichsten Technologieunternehmen der Welt zu beteiligen, oder unterschätzen Anleger die Risiken des gigantischen Expansionskurses?

SpaceX-Aktienanalyse: Jefferies setzt auf eine kräftige Erholung

Die jüngste SpaceX-Aktienanalyse von Jefferies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Analystin Sheila Kahyaoglu ihre Einschätzung in einer Phase erheblicher Börsenturbulenzen verbessert. Das bestätigte Rating „Buy“ signalisiert, dass Jefferies die langfristigen Chancen der SpaceX-Aktie inzwischen attraktiver einschätzt als zuvor. Gleichzeitig bleibt das Kursziel von 210 USD unverändert. Diese Kombination ist aufschlussreich: Nicht ein höherer angenommener Unternehmenswert steht im Mittelpunkt, sondern das deutlich günstigere Verhältnis zwischen Börsenkurs und geschätztem fundamentalem Wert. Bei einem Aktienkurs von 127,79 USD beträgt die Differenz zum Kursziel 82,21 USD. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 64,3 Prozent. Sheila Kahyaoglu setzt mit ihrem Rating „Buy“ somit ein klares positives Signal. Allerdings ist das Kursziel 210 USD eine Analystenschätzung und keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Ob die SpaceX-Aktie dieses Niveau erreichen kann, hängt maßgeblich davon ab, wie erfolgreich das Unternehmen seine ambitionierten Projekte in Raumfahrt, Satellitenkommunikation und künstlicher Intelligenz umsetzt.

Sheila Kahyaoglu: Warum die Jefferies-Analystin SpaceX optimistisch beurteilt

Im Zentrum der SpaceX-Aktienanalyse von Sheila Kahyaoglu steht die außergewöhnliche technologische Kompetenz des Unternehmens. SpaceX hat sich über viele Jahre eine starke Position in der kommerziellen Raumfahrt erarbeitet. Die Fähigkeit, Raketen wiederzuverwenden, Starts in hoher Frequenz durchzuführen und eigene Satellitensysteme aufzubauen, bildet die Grundlage eines Geschäftsmodells, das weit über klassische Raumfahrtaktivitäten hinausgeht. Für Jefferies ist insbesondere die Verbindung mehrerer technologischer Geschäftsfelder interessant. SpaceX verfügt über Kompetenzen in der Raumfahrt, in globalen Kommunikationsnetzen und zunehmend auch in der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Diese Kombination eröffnet langfristige Wachstumschancen, die über einzelne Raketenstarts hinausreichen. Sheila Kahyaoglu betrachtet SpaceX damit nicht ausschließlich als Raumfahrtunternehmen, sondern als breit aufgestellten Infrastruktur- und Technologiekonzern. Die positive Einschätzung von Jefferies beruht wesentlich auf der Erwartung, dass SpaceX seine technologische Führungsposition in zusätzliche wirtschaftliche Erträge umwandeln kann. Gleichzeitig setzt die Investmentthese voraus, dass die hohen Investitionen in neue Technologien langfristig ausreichend profitabel werden.

SpaceX-Aktie: Starlink könnte zum wichtigsten Wachstumsmotor werden

Ein zentrales Argument für die positive SpaceX-Aktienanalyse von Jefferies ist das Satelliteninternet Starlink. Während Raketenstarts hohe technologische Anforderungen stellen und von einzelnen Projekten abhängig sein können, eröffnet Starlink die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze mit Millionen Kunden zu erzielen. Das Satellitennetzwerk versorgt private Haushalte, Unternehmen und andere Nutzer mit Internetverbindungen, insbesondere in Regionen, in denen klassische Breitbandinfrastruktur nur eingeschränkt verfügbar ist. Für SpaceX entsteht dadurch ein Geschäftsfeld mit erheblichem Wachstumspotenzial. Nach jüngsten Angaben verfügt Starlink über mehr als 11.000 Satelliten und rund 13 Millionen Kunden in mehr als 170 Ländern. Besonders interessant ist dabei die wirtschaftliche Entwicklung. Für das dritte Quartal wurde ein EBITDA von rund 3,5 Milliarden USD genannt, nach etwa 1,9 Milliarden USD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das deutliche Wachstum zeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung Starlink inzwischen erreicht hat. Für Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu ist die Satellitenkommunikation ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Investmentthese. Je größer das Kundennetzwerk wird, desto wichtiger könnte Starlink für die Bewertung der gesamten SpaceX-Aktie werden. Allerdings sind EBITDA und freier Cashflow nicht identisch. Der weitere Ausbau der Satellitenkonstellation erfordert erhebliche Investitionen, die bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen.

Starlink: Wiederkehrende Einnahmen verändern das SpaceX-Geschäftsmodell

Die strategische Bedeutung von Starlink reicht weit über die Zahl der angeschlossenen Kunden hinaus. Mit dem Satelliteninternet verfügt SpaceX über eine Plattform, die kontinuierliche Einnahmen generieren kann. Anders als bei einzelnen Raketenstarts können Abonnements und längerfristige Kommunikationsverträge eine besser planbare Umsatzbasis schaffen. Für die SpaceX-Aktie ist dies ein wichtiger Faktor, weil wiederkehrende Erlöse die Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten reduzieren können. Gleichzeitig eröffnet Starlink zusätzliche Märkte. Dazu gehören die Versorgung entlegener Regionen, mobile Kommunikationslösungen und Anwendungen für Unternehmen. Auch die Verbindung von Satellitenkommunikation mit bestehenden Mobilfunknetzen könnte langfristig neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Sheila Kahyaoglu von Jefferies sieht in der technologischen Integration unterschiedlicher Geschäftsfelder einen wesentlichen Vorteil von SpaceX. Allerdings bleibt die Konkurrenz im Kommunikationsmarkt erheblich. Bestehende Telekommunikationsunternehmen, andere Satellitenbetreiber und neue Technologien können die Wachstumsmöglichkeiten beeinflussen. Hinzu kommen regulatorische Anforderungen und die hohen Kosten für den Aufbau und die Erneuerung der Satelliteninfrastruktur. Für die SpaceX-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob Starlink sein Wachstum mit dauerhaft attraktiven Margen und positiven freien Zahlungsmittelüberschüssen verbinden kann.

SpaceX und künstliche Intelligenz: Der nächste Milliardenmarkt?

Besonders spannend ist die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz für die SpaceX-Aktienanalyse von Jefferies. Das Unternehmen verfolgt inzwischen eine Strategie, die Raumfahrt, Kommunikationsinfrastruktur und KI-Rechenkapazitäten miteinander verbindet. Für Anleger eröffnet sich dadurch eine zusätzliche Wachstumsperspektive. Nach jüngsten Angaben erwirtschaftete das KI-Geschäft im dritten Quartal ein EBITDA von rund 5 Milliarden USD, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Verlust angefallen war. Diese Entwicklung unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Geschäftsfelds. Gleichzeitig plant SpaceX einen massiven Ausbau seiner Rechenkapazitäten. Die entsprechende Leistung soll von rund 1,7 Gigawatt auf bis zu 13 Gigawatt bis Ende 2027 steigen. Sollte diese Expansion erfolgreich umgesetzt werden, könnte SpaceX seine Stellung im globalen KI-Infrastrukturmarkt erheblich ausbauen. Für Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu gehört die Verbindung von technologischer Kompetenz und wachsender KI-Infrastruktur zu den wesentlichen Argumenten für die SpaceX-Aktie. Allerdings sind solche Ausbaupläne mit erheblichen Risiken verbunden. Rechenzentren benötigen große Mengen Energie, leistungsfähige Halbleiter und eine zuverlässige technische Infrastruktur. Zudem muss die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ausreichen, um die enormen Investitionen wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Jefferies bewertet das KI-Geschäft als entscheidenden Werttreiber

Die Bedeutung des KI-Geschäfts wird auch in der Bewertungsmethodik von Jefferies deutlich. Sheila Kahyaoglu betrachtet SpaceX anhand einer Sum-of-the-Parts-Bewertung, bei der die einzelnen Geschäftsbereiche getrennt analysiert und anschließend zusammengeführt werden. Auf dieser Grundlage ergibt sich vor Abzug der Schulden ein rechnerischer Unternehmenswert von rund 234 USD je Aktie. Besonders auffällig ist der Beitrag des KI-Geschäfts, auf das nach dieser Betrachtung ungefähr zwei Drittel des Wertes entfallen. Damit wird deutlich, wie stark sich das wirtschaftliche Profil von SpaceX verändert hat. Der Konzern ist längst nicht mehr ausschließlich ein Anbieter von Raketenstarts und Satellitenkommunikation. Vielmehr hängt ein erheblicher Teil der langfristigen Bewertung inzwischen von der erfolgreichen Entwicklung seiner KI-Aktivitäten ab. Das Kursziel 210 USD von Jefferies berücksichtigt die finanzielle Gesamtstruktur und liegt entsprechend unter dem vor Schuldenabzug ermittelten Wert. Für die SpaceX-Aktie entsteht daraus eine interessante, aber auch anspruchsvolle Ausgangslage. Wenn das KI-Geschäft die hohen Erwartungen erfüllt, könnte dies die Bewertung erheblich unterstützen. Sollten die Investitionen dagegen geringere Erträge liefern als erhofft, könnte gerade dieser besonders hoch bewertete Bereich zum größten Risiko werden.

SpaceX-Aktie: Die Raketen bleiben ein technologischer Wettbewerbsvorteil

Trotz der wachsenden Bedeutung von Starlink und künstlicher Intelligenz bleibt das klassische Raumfahrtgeschäft eine zentrale Stärke von SpaceX. Die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen hat die wirtschaftlichen Möglichkeiten der kommerziellen Raumfahrt grundlegend verändert. Die Wiederverwendung wesentlicher Komponenten kann die Kosten einzelner Missionen reduzieren und eine höhere Startfrequenz ermöglichen. Gleichzeitig verfügt SpaceX über umfangreiche Erfahrungen bei der Durchführung komplexer Raumfahrtmissionen. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für externe Kunden relevant, sondern unterstützen auch den Ausbau des eigenen Satellitennetzwerks. SpaceX kann seine Starlink-Satelliten mit eigenen Raketen transportieren und dadurch wichtige Teile der Wertschöpfungskette selbst kontrollieren. Für Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu ist diese technologische Integration ein wesentliches Element der langfristigen Wettbewerbsposition. Sie kann die Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduzieren und zusätzliche wirtschaftliche Vorteile schaffen. Allerdings bleibt die Raumfahrt ein kapitalintensives Geschäft mit erheblichen technischen Risiken. Fehlstarts, Entwicklungsverzögerungen und regulatorische Einschränkungen können Projekte verteuern oder verschieben. Die technologische Führungsposition ist deshalb ein bedeutender Vorteil, aber keine Garantie für kontinuierlich steigende Gewinne.

Starship: Riesige Chancen treffen auf enorme Entwicklungsrisiken

Ein besonders ambitioniertes Projekt von SpaceX ist das Raumfahrtsystem Starship. Die Entwicklung eines leistungsfähigen und weitgehend wiederverwendbaren Transportsystems könnte langfristig neue Möglichkeiten für Satellitenstarts, wissenschaftliche Missionen und weitere Raumfahrtanwendungen eröffnen. Sollte SpaceX die angestrebten technischen und wirtschaftlichen Ziele erreichen, könnten sich die Transportkosten für bestimmte Nutzlasten erheblich verändern. Dies wäre nicht nur für das externe Raumfahrtgeschäft relevant, sondern könnte auch den Ausbau eigener Satellitensysteme unterstützen. Für die SpaceX-Aktie ergibt sich daraus langfristiges Potenzial. Allerdings ist die Entwicklung komplexer Raumfahrtsysteme mit hohen Kosten und erheblichen Unsicherheiten verbunden. Technische Probleme können zusätzliche Tests erforderlich machen. Verzögerungen können geplante Einnahmen verschieben und die Kapitalbindung erhöhen. Auch Genehmigungen und Sicherheitsanforderungen spielen eine wichtige Rolle. Für die Bewertung von SpaceX ist deshalb entscheidend, wie schnell sich technologische Fortschritte tatsächlich in wirtschaftliche Vorteile umwandeln lassen. Die positive Aktienanalyse von Jefferies setzt auf die außergewöhnliche Innovationsfähigkeit des Unternehmens, doch die Risiken umfangreicher Entwicklungsprogramme dürfen nicht unterschätzt werden.

SpaceX-Aktie: Warum der Kursrückgang von 7,7 Prozent Anleger nervös macht

Der jüngste Kurssturz der SpaceX-Aktie zeigt, wie empfindlich Anleger auf Veränderungen der Erwartungen reagieren. Am Freitag fiel das Papier an der NASDAQ um 7,7 Prozent auf 127,79 USD. Damit notiert die Aktie auch unter dem Ausgabepreis des Börsengangs von 135 USD. Für Investoren, die sich beim Börsengang engagiert haben, ist dies eine ernüchternde Entwicklung. Besonders problematisch ist das Zusammenspiel aus hohen langfristigen Wachstumserwartungen und kurzfristig zunehmender Risikoaversion. Technologieunternehmen mit umfangreichen Investitionsprogrammen reagieren häufig empfindlich auf Veränderungen der Kapitalmarktzinsen und der allgemeinen Risikobereitschaft. Hinzu kommen Sorgen über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des globalen KI-Investitionsbooms. Gerade weil SpaceX inzwischen einen erheblichen Teil seiner Bewertung aus dem KI-Geschäft ableitet, können solche Bedenken den Aktienkurs belasten. Sheila Kahyaoglu von Jefferies betrachtet den Kursrückgang offenbar als Gelegenheit, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken neu zu bewerten. Mit dem Rating „Buy“ und dem unveränderten Kursziel 210 USD signalisiert Jefferies, dass die langfristigen wirtschaftlichen Perspektiven trotz der kurzfristigen Belastungen attraktiv erscheinen.

SpaceX-Börsengang: Der einstige Anlegerliebling steht unter Druck

Der Börsengang von SpaceX im Juni 2026 gehörte zu den außergewöhnlichsten Kapitalmarkttransaktionen der vergangenen Jahre. Der Ausgabepreis lag bei 135 USD je Aktie. Bereits beim Börsendebüt zeigte sich die enorme Aufmerksamkeit, die der Konzern auf sich zieht. Inzwischen hat sich die Stimmung jedoch deutlich eingetrübt. Der aktuelle Schlusskurs von 127,79 USD liegt rund 5,3 Prozent unter dem Ausgabepreis. Gegenüber zwischenzeitlich erreichten Höchstständen fällt der Rückgang noch erheblich stärker aus. Für die SpaceX-Aktie ist diese Entwicklung ein Hinweis darauf, wie schnell hohe Erwartungen korrigiert werden können. Der Konzern verfügt zwar über außergewöhnliche technologische Fähigkeiten und mehrere potenziell wachstumsstarke Geschäftsbereiche. Gleichzeitig ist die Börsenbewertung stark von der Annahme abhängig, dass diese Aktivitäten langfristig hohe Gewinne und Cashflows erzielen. Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu hält das Unternehmen mit dem Kursziel 210 USD weiterhin für deutlich wertvoller, als es der aktuelle Börsenkurs widerspiegelt. Entscheidend bleibt jedoch, ob SpaceX die hohen Erwartungen an Wachstum und Profitabilität tatsächlich erfüllen kann.

Die größten Chancen für die SpaceX-Aktie

Die langfristigen Chancen von SpaceX lassen sich auf mehrere zentrale Faktoren zurückführen. Erstens könnte Starlink seine internationale Kundenbasis weiter ausbauen und zusätzliche wiederkehrende Umsätze generieren. Zweitens könnte das KI-Geschäft durch den geplanten Ausbau der Rechenkapazitäten erheblich wachsen. Drittens verfügt SpaceX über eine starke technologische Position bei wiederverwendbaren Raketen und kommerziellen Raumfahrtmissionen. Viertens könnte die enge Verzahnung von Raumfahrt, Kommunikation und KI-Infrastruktur wirtschaftliche Vorteile schaffen, die einzelne Wettbewerber nur schwer nachbilden können. Fünftens könnte die internationale Nachfrage nach Satellitenkommunikation und leistungsfähiger digitaler Infrastruktur langfristig weiter steigen. Für Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bilden diese Wachstumsmöglichkeiten die Grundlage ihrer positiven Einschätzung. Das Kursziel 210 USD verdeutlicht, dass Jefferies dem Unternehmen trotz der jüngsten Börsenturbulenzen erhebliches Potenzial zutraut. Voraussetzung bleibt allerdings, dass SpaceX seine technologischen Möglichkeiten in nachhaltig profitable Geschäftsmodelle umwandelt.

Die größten Risiken: Was gegen die SpaceX-Aktie spricht

Den erheblichen Chancen stehen bedeutende Risiken gegenüber. Besonders wichtig ist der enorme Kapitalbedarf für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Rechenzentren, Energieversorgung und Hochleistungshalbleiter erfordern umfangreiche Investitionen. Sollten die wirtschaftlichen Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Rentabilität belasten. Ein zweites Risiko ergibt sich aus dem Wettbewerb im Satelliteninternet und in der Raumfahrt. Neue Anbieter und technologische Entwicklungen könnten die Marktposition von SpaceX langfristig herausfordern. Drittens bestehen technische und regulatorische Risiken bei der Entwicklung neuer Raumfahrtsysteme. Viertens ist die SpaceX-Aktie stark von der allgemeinen Risikobereitschaft am Kapitalmarkt abhängig. Eine anhaltende Schwäche hoch bewerteter Technologieunternehmen könnte deshalb auch SpaceX belasten. Fünftens hängt ein erheblicher Teil der Unternehmensbewertung inzwischen vom erwarteten Erfolg des KI-Geschäfts ab. Werden die ambitionierten Ausbauziele nicht erreicht oder fallen die erzielbaren Margen geringer aus, könnte dies deutliche Bewertungsabschläge auslösen. Auch Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu kann diese Unsicherheiten mit ihrem Rating „Buy“ nicht ausschließen. Das Kursziel 210 USD ist eine positive Prognose, keine Absicherung gegen Verluste.

SpaceX-Aktie: Was bedeutet das Kursziel von 210 USD konkret?

Ausgehend vom NASDAQ-Schlusskurs von 127,79 USD entspricht das Kursziel 210 USD von Jefferies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 64,3 Prozent. Ein Anleger, der die Aktie zu diesem Referenzkurs erwerben würde, könnte bei einem späteren Anstieg auf 210 USD einen entsprechenden Kursgewinn erzielen. Umgekehrt besteht das Risiko weiterer Verluste, falls sich die Geschäftsentwicklung schwächer als erwartet gestaltet. Für die SpaceX-Aktie ist deshalb nicht allein die Höhe des Kursziels entscheidend. Wichtig ist auch, welche wirtschaftlichen Annahmen dahinterstehen. Die Bewertung von Sheila Kahyaoglu berücksichtigt die unterschiedlichen Geschäftsbereiche von SpaceX und deren langfristige Ertragsperspektiven. Insbesondere das KI-Geschäft spielt dabei eine herausragende Rolle. Sollte sich dessen Wachstum fortsetzen und gleichzeitig Starlink seine Profitabilität steigern, könnte dies die positive Bewertung unterstützen. Sollten dagegen die hohen Investitionen den freien Cashflow über längere Zeit belasten, wäre eine vorsichtigere Bewertung gerechtfertigt. Das Kursziel 210 USD von Jefferies ist damit vor allem Ausdruck des Vertrauens in die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von SpaceX.

SpaceX und der KI-Boom: Chance oder gefährliche Abhängigkeit?

Die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz verändert die Investmentthese für SpaceX grundlegend. Während die Raumfahrt und Starlink bereits bedeutende Geschäftsfelder darstellen, könnte die KI-Infrastruktur künftig einen noch größeren Beitrag zum Unternehmenswert leisten. Für Anleger entsteht daraus eine erhebliche Wachstumschance. Gleichzeitig steigt jedoch die Abhängigkeit von einem Markt, der derzeit von außergewöhnlich hohen Investitionen geprägt ist. Die langfristige Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen hängt davon ab, ob Unternehmen mit KI-Anwendungen ausreichend zusätzliche Einnahmen erzielen oder Kosten einsparen können. Sollten die wirtschaftlichen Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnten große Investitionsprogramme angepasst werden. Für SpaceX wäre dies besonders relevant, weil Jefferies dem KI-Geschäft einen erheblichen Anteil am Gesamtwert zuschreibt. Sheila Kahyaoglu setzt mit ihrer positiven SpaceX-Aktienanalyse auf die technologische Kompetenz und die Fähigkeit des Unternehmens, von dieser Entwicklung zu profitieren. Die Kehrseite ist jedoch klar: Je höher die Erwartungen an das KI-Geschäft, desto größer kann die Enttäuschung ausfallen, wenn die Wachstumsziele verfehlt werden.

SpaceX-Aktie: Was Anleger in den kommenden Monaten beobachten sollten

Für die weitere Entwicklung der SpaceX-Aktie werden mehrere Faktoren entscheidend sein. Im Mittelpunkt steht zunächst das Wachstum von Starlink. Steigende Kundenzahlen und eine verbesserte Profitabilität könnten die wirtschaftliche Basis des Konzerns stärken. Ebenso wichtig ist der Ausbau der KI-Infrastruktur. Anleger werden genau verfolgen, ob SpaceX seine ambitionierten Kapazitätsziele erreicht und welche Investitionen dafür erforderlich sind. Darüber hinaus bleibt die Entwicklung des Raumfahrtgeschäfts relevant. Technologische Fortschritte und eine zuverlässige Durchführung von Missionen können die Wettbewerbsposition stärken. Auch die Entwicklung des freien Cashflows dürfte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn langfristig entscheidet nicht allein das Umsatzwachstum über den Wert eines Unternehmens, sondern auch die Fähigkeit, nachhaltige Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften. Für Jefferies-Analystin Sheila Kahyaoglu bleibt SpaceX mit dem Rating „Buy“ und dem Kursziel 210 USD ein aussichtsreiches Investment. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass die Umsetzung der umfangreichen Wachstumsstrategie erhebliche operative und finanzielle Herausforderungen mit sich bringt.

Fazit: SpaceX-Aktie – Jefferies sieht nach dem Crash eine große Chance