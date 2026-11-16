SpaceX ging im Juni 2026 zum Preis von 135 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden US-Dollar und verdiente 4,40 Milliarden US-Dollar.

Nach den US-Zwischenwahlen fiel die Aktie am 5. November um rund 9 Prozent auf 123,62 US-Dollar, deutlich unter den Ausgabepreis.