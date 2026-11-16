Zurück über der Marke von 135 Dollar: Die SpaceX-Aktie hat den Ausgabepreis vom Juni wieder hinter sich gelassen. Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu bleibt für die SpaceX-Aktie bei „Buy“ und nennt ein Kursziel von 250 US-Dollar. Zum Kurs von 138,98 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 80 Prozent.
SpaceX-Aktie: Wieder über dem Ausgabepreis – Deutsche Bank sieht fast 80 Prozent Luft
Nach dem Absturz unter den Ausgabepreis hat sich die SpaceX-Aktie erholt. Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu bleibt bei „Buy“ und nennt ein Kursziel weit über dem aktuellen Kurs der SpaceX-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Analyst
- Edison Yu
- Bank
- Deutsche Bank
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 250 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Deutsche Bank zur SpaceX-Aktie
Rasantes Wachstum – hohe Schwankungen
Edison Yu bestätigt seine Kaufempfehlung. SpaceX wächst schnell, die Aktie schwankt aber stark.
SpaceX ging im Juni 2026 zum Preis von 135 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden US-Dollar und verdiente 4,40 Milliarden US-Dollar.
Nach den US-Zwischenwahlen fiel die Aktie am 5. November um rund 9 Prozent auf 123,62 US-Dollar, deutlich unter den Ausgabepreis.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Deutsche-Bank-Analyst Edison Yu zu lesen ist:
Schnelle Erholung
Schon am 6. November stieg die Aktie um 8,6 Prozent auf 134,27 US-Dollar.
Starship im Fokus
Für den 13. November war der 15. Testflug des Starship geplant.
Breites Geschäft
Satelliteninternet, Raketenstarts und KI-Rechenkapazität im All sollen das Wachstum tragen.
Prognose überarbeitet
Die Deutsche Bank hatte ihre Schätzungen am 10. November überarbeitet.
Weit unter dem Hoch
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 225,64 US-Dollar, das Tief bei 104,83 US-Dollar. Die Bewertung ist hoch, und viele Pläne wie Rechenzentren im All sind noch nicht erprobt.
Zudem bleibt 2026 ein Jahr mit hohen Investitionen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Deutsche Bank Securities Inc., Analyst Edison Yu. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 250 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.db.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kaufen, Kursziel 250,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Edison Yu, Aktienanalyst, Deutsche Bank Securities Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:28 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:28 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Edison Yu, Aktienanalyst, Deutsche Bank Securities Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.