Die SpaceX Aktie profitiert zum Wochenstart von der breiten Erholung der Technologiewerte. Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, nachdem der KI-Ausverkauf die US-Indizes in der Vorwoche in die Korrektur gedrückt hatte. SpaceX ist dabei nicht nur ein Raumfahrtwert: Nach der Einbindung von xAI und X gilt der Konzern auch als KI-Wette. Finanzchef Bret Johnsen hatte in der Vorwoche Pläne für KI-Rechenleistung im Orbit vorgestellt, was die Aktie damals stützte.