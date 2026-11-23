Die SpaceX Aktie startet mit Rückenwind in die Woche. Vorbörslich steigt das Papier auf 131,70 Dollar, ein Plus von 3,91 Dollar oder 3,06 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 127,79 Dollar. Damit zählt die SpaceX Aktie zu den meistgehandelten Werten der US-Vorbörse – bleibt aber unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar.
SpaceX Aktie: Unter dem Ausgabepreis – jetzt startet der Gegenangriff
Die SpaceX Aktie zieht vorbörslich um gut 3 Prozent an. Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern notiert nach dem Tech-Ausverkauf noch unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar – und vor dem Ende der nächsten Haltefrist im Dezember wird es spannend.
Die Gründe für den Kursanstieg
Tech-Erholung zieht mit
Die SpaceX Aktie profitiert zum Wochenstart von der breiten Erholung der Technologiewerte. Die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent, nachdem der KI-Ausverkauf die US-Indizes in der Vorwoche in die Korrektur gedrückt hatte. SpaceX ist dabei nicht nur ein Raumfahrtwert: Nach der Einbindung von xAI und X gilt der Konzern auch als KI-Wette. Finanzchef Bret Johnsen hatte in der Vorwoche Pläne für KI-Rechenleistung im Orbit vorgestellt, was die Aktie damals stützte.
Der Börsengang am 12. Juni war einer der größten der Geschichte: SpaceX verkaufte Aktien zu 135 Dollar und erlöste nach Kosten 85,7 Milliarden Dollar. Kurz danach erreichte die Aktie ihr Hoch bei 225,64 Dollar. Seither ging es kräftig abwärts. Operativ lieferte SpaceX im dritten Quartal einen Umsatz von 14,58 Milliarden Dollar, deutlich über den erwarteten 12,87 Milliarden Dollar.
Analysten und Termine
Die Haltefrist als Belastung
Ein wichtiger Termin rückt näher: Am 8. Dezember endet eine weitere Haltefrist, die rund 17 Prozent der Aktien für den Verkauf freigibt. Solche Termine belasten erfahrungsgemäß den Kurs. Die Analysten sind dennoch überwiegend optimistisch: Barclays sieht ein Kursziel von 300 Dollar, ein weiteres Haus 275 Dollar, die HSBC rät mit 150 Dollar zum Halten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die SpaceX Aktie ist nach dem Börsenstart auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das heutige Plus ist Teil der Tech-Erholung, die Marke von 135 Dollar wird zum ersten Prüfstein. Bis zum Ende der Haltefrist am 8. Dezember dürfte die SpaceX Aktie allerdings unter Druck bleiben – erst danach wird sich zeigen, wie viel Verkaufsdruck tatsächlich entsteht.
FAQ
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Warum steigt die SpaceX Aktie heute vorbörslich?
Die Technologiewerte erholen sich nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche, die Nasdaq-100-Futures steigen um rund 3 Prozent.
Wann endet die nächste Haltefrist bei SpaceX?
Am 8. Dezember 2026. Dann werden rund 17 Prozent der Aktien für den Verkauf frei.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der SpaceX Aktie?
ISIN: US84615Q1031, US-Handelssymbol: SPCX (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.
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