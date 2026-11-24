Von den 22 untersuchten Aktien würden die Analysten 15 mit "outperform", fünf mit "neutral" und zwei mit "underperform" bewerten. Innerhalb der Branche würden sie den Verteidigungssektor gegenüber der zivilen Luftfahrt bevorzugen. Der Markt unterschätze weiterhin den "grundlegenden Wandel" bei Munition, autonomen Technologien, unbemannten Systemen und Marinetechnik. Dieser Wandel dürfte über die aktuellen Debatten um die Verteidigungshaushalte hinaus Bestand haben.