Die Analysten von Mizuho bestätigen nach einem Wechsel der Analysezuständigkeit ihr Rating "outperform" und ihr Kursziel von 205 USD für die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker: SPCX).
SpaceX Aktie: Vom Raketenbau bis zum Start – warum Mizuho die vertikale Integration überzeugt
Mizuho zählt SpaceX zu den Raumfahrtfavoriten und bestätigt das Kursziel von 205 USD.
SpaceX zähle zu den Favoriten von Mizuho in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Die Analysten würden die Wachstumsaussichten der Raumfahrt positiv beurteilen. Wer auf Raumfahrt und künstliche Intelligenz setzen wolle, finde unter ihren Branchenfavoriten neben SpaceX auch Firefly Aerospace. SpaceX sei für Mizuho das "Paradebeispiel für vertikale Integration": Das Unternehmen vereine mehrere Stufen der Wertschöpfungskette unter einem Dach.
Von den 22 untersuchten Aktien würden die Analysten 15 mit "outperform", fünf mit "neutral" und zwei mit "underperform" bewerten. Innerhalb der Branche würden sie den Verteidigungssektor gegenüber der zivilen Luftfahrt bevorzugen. Der Markt unterschätze weiterhin den "grundlegenden Wandel" bei Munition, autonomen Technologien, unbemannten Systemen und Marinetechnik. Dieser Wandel dürfte über die aktuellen Debatten um die Verteidigungshaushalte hinaus Bestand haben.
In der zivilen Luftfahrt sei Boeing der Favorit. Unter den großen, auf Verteidigung spezialisierten Hauptauftragnehmern würden die Analysten Northrop Grumman und Lockheed Martin bevorzugen. Bei der Verteidigungstechnologie würden sie Kratos und Karman hervorheben.
Die Analysten von Mizuho zählen SpaceX zu ihren Top-Empfehlungen in der Raumfahrt und bekräftigen das Rating "outperform" mit einem Kursziel von 205 USD. (Analyse vom 23.11.2026)
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