Die Kehrseite des Wachstums sind die Investitionen: 19,6 Milliarden Dollar steckte SpaceX im dritten Quartal in Anlagen, für das vierte stellt Finanzchef Bret Johnsen 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht – mehr als das Doppelte des Quartalsumsatzes. Beim Börsenwert von rund 1,7 Billionen Dollar ergibt sich auf Basis des hochgerechneten Umsatzes ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 29, das KGV liegt bei rund 71. Zum Vergleich: Die Nvidia Aktie kommt auf etwa 12. Die SpaceX Aktie bewertet also Wachstum, das erst noch kommen muss.