Der Börsengang des Jahres – so wurde SpaceX im Juni gefeiert. Fünf Monate später ist die Euphorie verflogen. Am Freitag fiel die SpaceX Aktie um 7,7 Prozent auf 127,79 Dollar und schloss damit unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Vom Rekordschluss im Juni bei 201,80 Dollar ist die SpaceX Aktie rund 37 Prozent entfernt. Auslöser sind Zweifel an der Finanzierung der gigantischen KI-Pläne von Elon Musk, der breite Ausverkauf bei KI-Werten und offene Fragen zu einer möglichen Fusion mit Tesla.
SpaceX Aktie: Unter dem Ausgabepreis – wird Musks 1,7-Billionen-Wette auf KI im All zur Zitterpartie?
Umsatz plus 161 Prozent, Milliardengewinn, KI-Sparte größer als Starlink – und trotzdem schloss die SpaceX Aktie am Freitag bei 127,79 Dollar unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Die große Analyse: Warum Anleger an Musks Investitionsplänen zweifeln, wie hoch die Bewertung der SpaceX Aktie ist und was die Tesla-Fusionsgespräche bedeuten.
Die Stammdaten der SpaceX Aktie und der im Artikel genannten Werte: SpaceX – ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (US-Symbol SPCX, Nasdaq). Tesla – ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0 (US-Symbol TSLA). Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (US-Symbol NVDA). Anthropic – ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT (US-Symbol ANT).
Der Auslöser
Unter 135 Dollar: warum Anleger an Musks KI-Plänen zweifeln
SpaceX baut sein KI-Geschäft in atemberaubendem Tempo aus – und braucht dafür gewaltige Summen. Im Oktober schloss der Konzern nach Angaben von Musk eine Kreditfinanzierung über 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips ab. Nun berichten Medien, dass Kreditgeber bei weiteren Plänen zögern, darunter Musks Vision von KI-Rechenzentren im Orbit. Dazu kommt der Ausverkauf bei KI-Werten: Am selben Tag verloren Nvidia 14 Prozent und Anthropic gut 8 Prozent. Für die SpaceX Aktie ist die Kernfrage derzeit nicht das Geschäft, sondern dessen Finanzierung.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist Tesla. Musk bestätigte im Oktober, dass beide Unternehmen Sonderausschüsse gebildet haben, die eine Fusion prüfen. Eine Bank rechnete vor, dass SpaceX im Fall einer Übernahme deutlich mehr pro Tesla-Aktie zahlen müsste, als diese derzeit wert ist. Für Aktionäre der SpaceX Aktie steht damit die Frage im Raum, ob eine Fusion Wert schafft oder verwässert. Entschieden ist nichts.
Die Zahlen
KI überholt Starlink: das Rekordquartal im Detail
Im dritten Quartal steigerte SpaceX den Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 12,7 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von gut einer Milliarde im Vorjahr. Erstmals ist die KI-Sparte mit 7,56 Milliarden Dollar das größte Geschäft, gestützt unter anderem von einem Rechenzentrumsvertrag mit Anthropic. Starlink kam auf 5,25 Milliarden Dollar, das Raketengeschäft auf 1,77 Milliarden Dollar.
SpaceX: Umsatz im dritten Quartal nach Sparten
Mrd. Dollar
Drittes Quartal 2026.
Quelle: SpaceX, Mitteilung vom 20. Oktober 2026, laut CNBC
Daten als Tabelle
|Sparte
|Umsatz
|KI (Super Intelligence)
|7,56
|Starlink
|5,25
|Raketen
|1,77
Die Kehrseite des Wachstums sind die Investitionen: 19,6 Milliarden Dollar steckte SpaceX im dritten Quartal in Anlagen, für das vierte stellt Finanzchef Bret Johnsen 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht – mehr als das Doppelte des Quartalsumsatzes. Beim Börsenwert von rund 1,7 Billionen Dollar ergibt sich auf Basis des hochgerechneten Umsatzes ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 29, das KGV liegt bei rund 71. Zum Vergleich: Die Nvidia Aktie kommt auf etwa 12. Die SpaceX Aktie bewertet also Wachstum, das erst noch kommen muss.
Die Marken
Drei Wege für die SpaceX Aktie: 135, 105 und 160 Dollar
Die Finanzierung steht
Gelingt die Finanzierung der KI-Projekte, könnte die SpaceX Aktie den Ausgabepreis von 135 Dollar zurückerobern und Richtung 160 Dollar laufen.
Zwischen den Marken
Starke Zahlen treffen auf anhaltende Skepsis, die Aktie pendelt zwischen 110 und 140 Dollar.
Die Kosten laufen davon
Neue Finanzierungsprobleme, eine teure Tesla-Fusion oder ein anhaltender KI-Ausverkauf könnten einen Test des Sommertiefs von rund 105 Dollar bringen.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Warum ist die SpaceX Aktie unter den Ausgabepreis gefallen?
Wegen Zweifeln an der Finanzierung der KI-Projekte, dem Ausverkauf bei KI-Aktien und der Unsicherheit über eine mögliche Fusion mit Tesla.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Umsatz plus 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar, Nettogewinn 4,4 Milliarden Dollar.
Wie viel investiert SpaceX?
19,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal, für das vierte sind 35 bis 40 Milliarden Dollar geplant.
Welche ISIN und WKN hat die SpaceX Aktie?
ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F. In Deutschland Handelssymbol SPX, in den USA SPCX.
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