Die aktuelle SpaceX-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald gehört zu den besonders optimistischen Einschätzungen an der Wall Street. Analyst Colin Canfield bestätigt am 17. November 2026 das Kursziel von 345 USD und hält unverändert am Rating "overweight" fest. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 141,70 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 143,5 Prozent. Die SpaceX-Aktie hatte den Dienstagshandel mit einem Plus von 3,2 Prozent beendet. Die Zuversicht von Cantor Fitzgerald beruht insbesondere auf mehreren jüngsten Entwicklungen: der angekündigten Rechenzentrumsinitiative im Volumen von 74 Milliarden USD, dem erfolgreichen 15. Starship-Testflug und zusätzlichen Chancen bei satellitengestützter Kommunikation sowie terrestrischer Recheninfrastruktur. Für Colin Canfield könnten diese Faktoren die wirtschaftlichen Perspektiven von SpaceX erheblich verbessern. Gleichzeitig bleiben die Risiken beträchtlich. Hohe Investitionen, technische Herausforderungen, regulatorische Anforderungen und ein intensiver Wettbewerb könnten die Umsetzung der Wachstumsstrategie erschweren. Das Kursziel von 345 USD ist deshalb Ausdruck einer ausgesprochen positiven Zukunftserwartung und keine Garantie für entsprechende Kursgewinne. Die entscheidende Frage lautet, ob SpaceX seine technologischen Fortschritte in dauerhaft profitable Geschäftsmodelle umwandeln kann. Gelingt dies, könnte die Aktie langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Sollten sich die Erwartungen dagegen als zu optimistisch erweisen, wären deutliche Enttäuschungen möglich. Cantor Fitzgerald bleibt mit dem Rating "overweight" klar auf der Seite der Optimisten. Anleger sollten bei aller Begeisterung für die Raumfahrtfantasie jedoch die wirtschaftliche Realität nicht aus den Augen verlieren.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.