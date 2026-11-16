SpaceX Aktie: Steckt hinter Starship und Starlink noch enormes Potenzial?

Die SpaceX-Aktienanalyse von RBC vom 16. November 2026 liefert eine klare Botschaft: Der erfolgreiche Starship-Testflug stärkt die langfristigen technologischen Perspektiven des Unternehmens. Analyst Ken Herbert bestätigt deshalb das unveränderte Kursziel 225 USD und hält am Rating "outperform" fest. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 136,25 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 65,1 Prozent. Besonders positiv bewertet RBC das erstmalige Wiederauffangen der oberen Starship-Stufe, das einen wichtigen Schritt zur vollständigen Wiederverwendbarkeit darstellt. Gleichzeitig warnt Ken Herbert vor politischen Risiken beim Ausbau von Rechenzentren und möglichen Belastungen im Raumfahrtgeschäft. Für Anleger ergibt sich damit ein spannendes Spannungsfeld zwischen technologischer Revolution und wirtschaftlicher Unsicherheit. Sollte SpaceX seine Fortschritte in steigende Einnahmen und nachhaltige Gewinne verwandeln, könnten sich langfristig erhebliche Chancen eröffnen. Verzögerungen, hohe Investitionskosten und politische Widerstände könnten die Entwicklung jedoch bremsen. RBC bleibt optimistisch. Ob das Kursziel 225 USD tatsächlich erreicht wird, hängt entscheidend davon ab, wie erfolgreich SpaceX seine ambitionierten Projekte wirtschaftlich umsetzt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.