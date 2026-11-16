Die Aktie von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, NASDAQ-Symbol: SPCX) steht vor einem spannenden Wendepunkt! Während der Kurs des Raumfahrt- und Technologiekonzerns an der NASDAQ um 2,1 Prozent auf 136,25 USD fällt, hält die kanadische Investmentbank RBC an ihrer ausgesprochen optimistischen Einschätzung fest. Analyst Ken Herbert bestätigt in seiner SpaceX-Aktienanalyse vom 16. November 2026 das unveränderte Kursziel 225 USD und das Rating "outperform". Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 65,1 Prozent. Der Auslöser für die jüngste Neubewertung der technologischen Perspektiven ist ein historischer Fortschritt beim Starship-Programm: SpaceX gelang es erstmals, die obere Stufe seines gigantischen Raketensystems nach einem Testflug wieder aufzufangen. Für RBC ist dieser Erfolg ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Wiederverwendbarkeit. Doch trotz der technologischen Euphorie warnt Ken Herbert vor neuen Risiken. Insbesondere politischer Widerstand gegen den Ausbau von Rechenzentren könnte die ambitionierten Wachstumspläne belasten. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Steht die SpaceX-Aktie vor einem neuen Höhenflug oder droht der Zukunftsfantasie eine harte Landung?
SpaceX Aktie: Steckt hinter Starship und Starlink noch enormes Potenzial?
Warum RBC auf den nächsten Höhenflug setzt
SpaceX-Aktienanalyse: RBC bestätigt Kursziel 225 USD und Rating "outperform"
Die aktuelle SpaceX-Aktienanalyse von RBC wurde am 16. November 2026 um 01:23 Uhr US-Ostküstenzeit veröffentlicht. Analyst Ken Herbert bestätigt das unveränderte Kursziel 225 USD und hält am Rating "outperform" fest. Im Mittelpunkt steht der erfolgreiche 15. Testflug des Starship-Raketensystems. Besonders positiv bewertet Ken Herbert das erstmalige Wiederauffangen der oberen Raketenstufe. Dieser technologische Fortschritt bringt SpaceX dem langfristigen Ziel eines vollständig wiederverwendbaren Schwerlastraketen-Systems näher. Gleichzeitig bleibt RBC bei ihrer Einschätzung differenziert. Neben den Chancen im Raumfahrtgeschäft verweist Ken Herbert auf mögliche politische Risiken beim Ausbau terrestrischer Rechenzentren. Das Rating "outperform" signalisiert, dass RBC der SpaceX-Aktie gegenüber dem relevanten Vergleichsmarkt eine überdurchschnittliche Entwicklung zutraut. Das Kursziel 225 USD bleibt trotz der jüngsten Kursschwäche unverändert.
SpaceX-Aktie bei 136,25 USD: Wie realistisch sind 65 Prozent Kurspotenzial?
Die Bewertungslücke zwischen Aktienkurs und Analystenziel ist bemerkenswert. Bei einem aktuellen NASDAQ-Kurs von 136,25 USD und einem Kursziel von 225 USD ergibt sich eine Differenz von 88,75 USD je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 65,1 Prozent. Für Anleger ist diese Größenordnung besonders interessant, weil SpaceX gleichzeitig enorme Investitionen in Raumfahrttechnologie, Satellitenkommunikation und künstliche Intelligenz tätigt. RBC sieht offenbar genügend langfristige wirtschaftliche Möglichkeiten, um an der positiven Bewertung festzuhalten. Allerdings ist das Kursziel 225 USD eine Analystenschätzung und keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Entscheidend bleibt, ob SpaceX seine technologischen Fortschritte in nachhaltig steigende Umsätze, Gewinne und freie Cashflows verwandeln kann. Analyst Ken Herbert hält die langfristigen Perspektiven weiterhin für attraktiv, berücksichtigt jedoch ausdrücklich bestehende Risiken.
Starship-Flug Nummer 15: SpaceX schreibt Raumfahrtgeschichte
Der erfolgreiche 15. Testflug des Starship-Raketensystems bildet den Mittelpunkt der aktuellen Aktienanalyse. SpaceX gelang es erstmals, die obere Stufe des gewaltigen Raketensystems nach ihrer Rückkehr mit den Fangarmen des Startturms aufzufangen. Dieser Erfolg stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, weil die Wiederverwendung zentraler Raketenkomponenten langfristig die Kosten von Raumfahrtmissionen erheblich reduzieren könnte. Bislang gehört die aufwendige Herstellung und der teilweise Verlust von Raketenstufen zu den größten Kostenfaktoren der Raumfahrt. Ein vollständig wiederverwendbares System könnte höhere Startfrequenzen ermöglichen und neue wirtschaftliche Anwendungen erschließen. Allerdings verlief der Testflug nicht vollständig problemlos. Die Super-Heavy-Trägerrakete explodierte während der Mission. Dennoch gelang die erfolgreiche Rückkehr der oberen Starship-Stufe. RBC bewertet diesen Fortschritt als wichtigen technologischen Meilenstein. Analyst Ken Herbert sieht darin einen weiteren entscheidenden Schritt auf dem Weg zur vollständigen Wiederverwendbarkeit.
SpaceX: Warum wiederverwendbare Raketen die Wirtschaftlichkeit verändern könnten
Die vollständige Wiederverwendbarkeit des Starship-Systems könnte langfristig erhebliche wirtschaftliche Vorteile schaffen. Werden Raketenkomponenten mehrfach eingesetzt, sinken unter günstigen Voraussetzungen die durchschnittlichen Herstellungskosten je Mission. Gleichzeitig könnten kürzere Vorbereitungszeiten zwischen den Starts die verfügbare Transportkapazität erhöhen. Besonders für große Satellitenkonstellationen und zukünftige Raumfahrtprojekte wäre dies ein bedeutender Vorteil. SpaceX könnte dadurch seine eigene Satelliteninfrastruktur effizienter ausbauen und zusätzliche kommerzielle Transportdienstleistungen anbieten. Allerdings ist der Weg von einem erfolgreichen Testflug zu einem dauerhaft wirtschaftlichen Betrieb noch weit. Weitere Tests müssen die Zuverlässigkeit, die Wartungsanforderungen und die tatsächlichen Betriebskosten bestätigen. RBC sieht im jüngsten Starship-Erfolg dennoch einen wichtigen Fortschritt. Die positive Einschätzung von Analyst Ken Herbert beruht damit wesentlich auf den langfristigen Möglichkeiten einer effizienteren Raumfahrtinfrastruktur.
SpaceX und Starlink: Satelliteninternet als langfristiger Wachstumsmotor
Neben dem Raketenprogramm gehört Starlink zu den wichtigsten Geschäftsfeldern von SpaceX. Das Satellitennetz ermöglicht Internetverbindungen unabhängig von klassischen terrestrischen Leitungsnetzen und erschließt damit neue Kundengruppen. Besonders in abgelegenen Regionen, bei mobilen Anwendungen und für spezialisierte Kommunikationsdienste bestehen langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Wiederkehrende Einnahmen aus Abonnements könnten zur Stabilisierung der Geschäftsentwicklung beitragen. Gleichzeitig erfordert der Betrieb eines großen Satellitennetzes kontinuierliche Investitionen in neue Satelliten, Starts und technische Infrastruktur. Ein wirtschaftlich erfolgreiches Starship-System könnte dabei eine wichtige Rolle spielen, weil größere Nutzlasten zu niedrigeren Transportkosten ins All gebracht werden könnten. RBC hatte bereits in früheren Aktienanalysen die strategischen Möglichkeiten der Satellitenkommunikation positiv bewertet. Für Anleger bleibt entscheidend, ob das Wachstum von Starlink langfristig mit steigender Profitabilität einhergeht.
SpaceX-Aktienanalyse: RBC sieht Risiken durch politischen Widerstand
Trotz der positiven Einschätzung des Starship-Erfolgs warnt RBC vor einem wichtigen Risikofaktor. Analyst Ken Herbert befürchtet, dass politischer Widerstand gegen den Ausbau von Rechenzentren weitere negative Schlagzeilen auslösen könnte. Nach den US-Zwischenwahlen könnten entsprechende Projekte verstärkt in den Mittelpunkt politischer Auseinandersetzungen geraten. Dabei spielen unter anderem der Energiebedarf großer Rechenzentren, die Belastung lokaler Infrastruktur und mögliche Genehmigungshürden eine Rolle. Für SpaceX ist dies relevant, weil der Konzern seine Aktivitäten im Bereich künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnen ausbauen möchte. Verzögerungen könnten geplante Investitionen verteuern oder die wirtschaftliche Nutzung neuer Kapazitäten verschieben. RBC verweist zudem auf mögliche politische Risiken im Zusammenhang mit Raumfahrtaufträgen. Analyst Ken Herbert erkennt damit ausdrücklich an, dass technologische Erfolge allein nicht sämtliche externen Herausforderungen beseitigen.
SpaceX und künstliche Intelligenz: Milliardeninvestitionen eröffnen Chancen und Risiken
Der Ausbau von KI-Infrastruktur gehört zu den ambitionierten Wachstumsfeldern von SpaceX. Das Unternehmen plant zusätzliche Hochleistungsrechenzentren, unter anderem in Texas und Arizona. Solche Anlagen könnten langfristig neue Einnahmequellen erschließen und die Position des Konzerns im Technologiebereich stärken. Allerdings erfordern leistungsfähige Rechenzentren erhebliche Investitionen in Prozessoren, Energieversorgung, Kühlsysteme und Netzwerktechnik. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die Nachfrage nach Rechenleistung oder die erzielbaren Preise hinter den Erwartungen zurückbleiben. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die Investitionen langfristig ausreichend hohe Renditen ermöglichen. RBC bewertet die Wachstumsperspektiven von SpaceX weiterhin positiv, warnt jedoch vor politischen Risiken bei der Umsetzung entsprechender Projekte. Das bestätigte Rating "outperform" zeigt, dass Analyst Ken Herbert trotz dieser Unsicherheiten an seiner positiven Gesamtbewertung festhält.
SpaceX-Aktie: Auch Raumfahrtaufträge könnten zum politischen Risiko werden
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Abhängigkeit bestimmter Raumfahrtaktivitäten von staatlichen Aufträgen und politischen Entscheidungen. SpaceX arbeitet in einem Geschäftsfeld, in dem öffentliche Auftraggeber eine bedeutende Rolle spielen. Veränderungen bei staatlichen Budgets, politischen Prioritäten oder Vergabeverfahren können deshalb wirtschaftliche Auswirkungen haben. Analyst Ken Herbert verweist in seiner aktuellen RBC-Aktienanalyse auf mögliche negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit politischen Entwicklungen nach den US-Zwischenwahlen. Dabei geht es nicht um eine konkrete Kürzung eines bestimmten Auftrags, sondern um ein allgemeines Risiko für das zukünftige Geschäftsumfeld. Für Anleger bleibt wichtig, dass SpaceX seine Einnahmequellen möglichst breit aufstellt und langfristig eine stabile wirtschaftliche Basis schafft. Die Kombination aus kommerziellen Raumfahrtaktivitäten, Satellitenkommunikation und weiteren Technologiedienstleistungen könnte dabei helfen, einzelne Risiken auszugleichen.
RBC bleibt optimistisch: Schon die Quartalszahlen überzeugten Ken Herbert
Die positive Einschätzung von RBC ist nicht neu. Bereits nach den Zahlen für das dritte Quartal 2026 hatte Analyst Ken Herbert die Entwicklung von SpaceX ausdrücklich gelobt. Nach seiner Einschätzung übertraf der Raumfahrt- und Technologiekonzern die Erwartungen deutlich. RBC bestätigte daraufhin bereits im Oktober das Rating "outperform" und das Kursziel 225 USD. Auch den Erwerb zusätzlicher Funkfrequenzen für den Ausbau eines Mobilfunknetzes hatte Ken Herbert zuvor positiv bewertet. Darin sah der Analyst einen weiteren Hinweis auf die Fähigkeit von SpaceX, etablierte Strukturen in der Technologiewirtschaft zu verändern. Die aktuelle Aktienanalyse vom 16. November knüpft an diese positive Einschätzung an. Der erfolgreiche Starship-Testflug stärkt die langfristige technologische Perspektive, während politische Risiken weiterhin beobachtet werden müssen. Damit bleibt RBC bei einer optimistischen, aber keineswegs risikofreien Bewertung.
SpaceX-Aktie: Welche Faktoren könnten den nächsten Kursanstieg auslösen?
Für eine nachhaltige Erholung der SpaceX-Aktie kommen mehrere Faktoren infrage. Erstens könnten weitere erfolgreiche Starship-Testflüge das Vertrauen in die technische Zuverlässigkeit des Systems stärken. Zweitens könnte eine höhere Wiederverwendbarkeit langfristig die Kosten von Raumfahrtmissionen reduzieren. Drittens könnte ein weiteres Wachstum des Starlink-Geschäfts zusätzliche wiederkehrende Einnahmen schaffen. Viertens könnten erfolgreiche Investitionen in KI-Infrastruktur neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen. Fünftens wäre eine Entspannung bei politischen und regulatorischen Risiken positiv. Allerdings sind diese Entwicklungen keineswegs garantiert. Besonders bei kapitalintensiven Technologieprojekten können Verzögerungen und zusätzliche Kosten erhebliche Auswirkungen haben. RBC bleibt dennoch bei ihrer positiven Einschätzung. Analyst Ken Herbert bestätigt das Kursziel 225 USD und das Rating "outperform", obwohl die SpaceX-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten ist.
SpaceX-Aktie: Diese Risiken sollten Anleger nicht unterschätzen
Die aktuelle SpaceX-Aktienanalyse verdeutlicht, dass auch ein technologisch führendes Unternehmen erheblichen Risiken ausgesetzt sein kann. Erstens ist die vollständige Wiederverwendbarkeit des Starship-Systems noch nicht im dauerhaften kommerziellen Betrieb bewiesen. Zweitens können technische Rückschläge zusätzliche Kosten verursachen und Zeitpläne verzögern. Drittens erfordert der Ausbau von KI-Rechenzentren erhebliche finanzielle Mittel. Viertens können politische Widerstände und regulatorische Anforderungen die Umsetzung wichtiger Projekte erschweren. Fünftens besteht das Risiko, dass die zukünftige Profitabilität hinter den hohen Erwartungen zurückbleibt. Für Anleger ist außerdem die Aktienbewertung entscheidend. Ein ambitioniertes Kursziel bedeutet nicht automatisch, dass sich der Börsenkurs entsprechend entwickeln wird. RBC erkennt diese Unsicherheiten an, hält das langfristige Chancen-Risiko-Verhältnis jedoch weiterhin für attraktiv.
SpaceX-Aktienanalyse: Fazit – RBC sieht 65 Prozent Kurspotenzial trotz neuer Risiken
Die SpaceX-Aktienanalyse von RBC vom 16. November 2026 liefert eine klare Botschaft: Der erfolgreiche Starship-Testflug stärkt die langfristigen technologischen Perspektiven des Unternehmens. Analyst Ken Herbert bestätigt deshalb das unveränderte Kursziel 225 USD und hält am Rating "outperform" fest. Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 136,25 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 65,1 Prozent. Besonders positiv bewertet RBC das erstmalige Wiederauffangen der oberen Starship-Stufe, das einen wichtigen Schritt zur vollständigen Wiederverwendbarkeit darstellt. Gleichzeitig warnt Ken Herbert vor politischen Risiken beim Ausbau von Rechenzentren und möglichen Belastungen im Raumfahrtgeschäft. Für Anleger ergibt sich damit ein spannendes Spannungsfeld zwischen technologischer Revolution und wirtschaftlicher Unsicherheit. Sollte SpaceX seine Fortschritte in steigende Einnahmen und nachhaltige Gewinne verwandeln, könnten sich langfristig erhebliche Chancen eröffnen. Verzögerungen, hohe Investitionskosten und politische Widerstände könnten die Entwicklung jedoch bremsen. RBC bleibt optimistisch. Ob das Kursziel 225 USD tatsächlich erreicht wird, hängt entscheidend davon ab, wie erfolgreich SpaceX seine ambitionierten Projekte wirtschaftlich umsetzt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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