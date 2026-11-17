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SpaceX Aktie: Starship schafft das Unmögliche? Wells Fargo bleibt bullish!

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:29 1 Min. Wells Fargo Advisors

SpaceX-Aktie mit neuer Kursfantasie! Der erfolgreiche Fang der Starship-Oberstufe markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Wiederverwendbarkeit. Wells Fargo sieht enormes Potenzial für sinkende Startkosten und einen schnelleren Ausbau des Starlink-Netzwerks. Mit einem Kursziel von 274 USD bleibt die Bank optimistisch. Steht die SpaceX-Aktie vor dem nächsten Höhenflug?

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Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, FSE: SPX, NASDAQ: SPCX) unverändert mit dem Rating "overweight" ein und stellen das Kursziel von 274 USD in Aussicht. Wells Fargo weise darauf hin, dass SpaceX das Starship-Raumschiff Ship 42 bereits beim ersten Rückholversuch erfolgreich aufgefangen habe. Das Analysehaus betrachte diesen Erfolg als einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Wiederverwendbarkeit des Raumfahrzeugs. Dieser sei deutlich früher erreicht worden als ursprünglich erwartet, da Wells Fargo erst für das erste Halbjahr 2027 mit einem solchen Erfolg gerechnet habe. Nach Einschätzung von Wells Fargo beschleunige dieser technologische Durchbruch den Weg zur teilweisen Wiederverwendbarkeit des Starship-Systems. Dadurch könnte sich die Wirtschaftlichkeit der Raketenstarts um rund 75% verbessern. Gleichzeitig dürfte der Erfolg einen schnelleren Einsatz der Starlink-V3-Satelliten sowie weiterer Nutzlasten im Orbit ermöglichen. Dies gelte trotz des Verlusts der Trägerraketenstufe (Booster) während ihres Rückkehrmanövers. ➡️ Ziel 274 USD zuvor: overweight ↔️ overweight 16.11.2026 🏛️ Wells Fargo Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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