SpaceX-Aktie (Nasdaq: SPCX, ISIN US84615Q1031): Dem Raumfahrtkonzern ist ein Meilenstein gelungen. Beim 15. Testflug seines Riesen-Raketensystems Starship hat SpaceX am Samstag, 14. November 2026, erstmals die Oberstufe nach einem Flug ins All mit den Greifarmen am Startturm aufgefangen. Der Super-Heavy-Booster erreichte den Turm dagegen nicht.
SpaceX-Aktie: Starship-Oberstufe erstmals vom Turm gefangen
Historischer Moment in Texas: Beim 15. Testflug hat SpaceX erstmals die Starship-Oberstufe nach einem Orbitalflug mit den Greifarmen des Startturms aufgefangen. Der Super-Heavy-Booster ging dagegen verloren. Was der Teilerfolg für die Wiederverwendbarkeit bedeutet.
Der Flug
Wie lief Flight 15?
Starship hob am Freitag, 13. November, gegen 16:47 Uhr Ortszeit von Pad 2 der Starbase in Texas ab. Die Oberstufe Ship 42 erreichte die Umlaufbahn, setzte alle 26 Starlink-V3-Satelliten aus und umrundete die Erde rund 14-mal. Drei der Satelliten trugen Kameras, mit denen der Hitzeschild des Schiffs fotografiert wurde, bevor SpaceX die Rückkehr freigab.
Nach mehr als 20 Stunden im All kehrte Ship 42 zur Starbase zurück. Das Schiff kam waagerecht aus den Wolken, zündete drei Raptor-Triebwerke, richtete sich kurz vor dem Turm auf und wurde von den mechanischen Armen, den sogenannten Chopsticks, gefangen. Super-Heavy-Booster hatte der Turm zuvor bereits dreimal aufgefangen, eine Oberstufe noch nie.
Der Rückschlag
Warum ging der Booster verloren?
Booster 22 kehrte nach der Stufentrennung planmäßig Richtung Texas zurück. Während der Zündung für den Rückflug erkannte er Berichten zufolge eine zu geringe Treibstoffmenge, beendete die Zündung vorzeitig und brach den Anflug auf den Turm selbstständig ab. Stattdessen steuerte er aufs Meer, wo das Flugabbruchsystem auslöste. SpaceX untersucht die Ursache noch.
Erfolg: Schiffsrückkehr
Erstmals wurde die Oberstufe nach einem Orbitalflug intakt am Turm geborgen.
Erfolg: Nutzlast
Alle 26 Starlink-V3-Satelliten wurden ausgesetzt.
Misserfolg: Booster
Booster 22 brach den Turm-Catch ab und ging vor der Küste verloren.
Einordnung
Was der Catch für Anleger bedeutet
Die vollständige Wiederverwendbarkeit beider Stufen ist der Kern der Starship-Strategie und ein zentrales Argument für die Bewertung von SpaceX. Mit Flight 15 hat das Unternehmen beide Hälften des Systems nun jeweils schon einmal am Turm geborgen, nur noch nicht auf demselben Flug. Genau dieser doppelte Catch bleibt das nächste Ziel. Elon Musk hatte den Versuch, beide Stufen zu fangen, bei der Quartalspräsentation am 20. Oktober angekündigt. Die SpaceX-Aktie ist seit Juli 2026 Mitglied im Nasdaq-100.
Häufige Fragen zu Starship Flight 15
Hat SpaceX die Starship-Oberstufe gefangen? Ja. Ship 42 wurde am 14. November 2026 an der Starbase vom Startturm gefangen, zum ersten Mal überhaupt.
Wurde auch der Booster gefangen? Nein. Booster 22 brach den Anflug ab und ging vor der Küste verloren.
Wie viele Satelliten hat Starship ausgesetzt? 26 Starlink-V3-Satelliten.
Wie lauten Kürzel und ISIN der SpaceX-Aktie? SPCX an der Nasdaq, ISIN US84615Q1031.
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