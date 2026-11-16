SpaceX-Aktie: Starship-Oberstufe erstmals vom Turm gefangen

Starship hob am Freitag, 13. November, gegen 16:47 Uhr Ortszeit von Pad 2 der Starbase in Texas ab. Die Oberstufe Ship 42 erreichte die Umlaufbahn, setzte alle 26 Starlink-V3-Satelliten aus und umrundete die Erde rund 14-mal. Drei der Satelliten trugen Kameras, mit denen der Hitzeschild des Schiffs fotografiert wurde, bevor SpaceX die Rückkehr freigab.

Nach mehr als 20 Stunden im All kehrte Ship 42 zur Starbase zurück. Das Schiff kam waagerecht aus den Wolken, zündete drei Raptor-Triebwerke, richtete sich kurz vor dem Turm auf und wurde von den mechanischen Armen, den sogenannten Chopsticks, gefangen. Super-Heavy-Booster hatte der Turm zuvor bereits dreimal aufgefangen, eine Oberstufe noch nie.