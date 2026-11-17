Technisch top, finanziell teuer: DZ-Bank-Analyst Markus Leistner bestätigt für die SpaceX-Aktie das Rating „Verkaufen“ und den fairen Wert von 125 US-Dollar. Zum Kurs von 139,11 US-Dollar zum Zeitpunkt der Analyse liegt der faire Wert rund 10 Prozent darunter.
SpaceX-Aktie: Starship macht Fortschritte – doch die DZ Bank rät zum Verkauf
DZ-Bank-Analyst Markus Leistner würdigt die Fortschritte beim Starship, bleibt aber bei „Verkaufen“ für die SpaceX-Aktie. Er warnt vor dem enormen Kapitalbedarf für künstliche Intelligenz.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Analyst
- Markus Leistner
- Bank
- DZ Bank
- Rating
- Verkaufen (bestätigt)
- Fairer Wert
- 125 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
DZ Bank zur SpaceX-Aktie
Fortschritt mit Preisschild – Leistner bleibt skeptisch
Markus Leistner sieht beim Starship echte Fortschritte. An seiner Verkaufsempfehlung ändert das nichts.
SpaceX baut Raketen, betreibt das Satelliten-Internet Starlink und entwickelt mit Starship ein vollständig wiederverwendbares Raumfahrtsystem.
Nach dem 15. Testflug ist das Unternehmen laut Leistner der vollständigen Wiederverwendbarkeit des Starship einen Schritt näher gekommen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von DZ-Bank-Analyst Markus Leistner zu lesen ist:
Starship-Fortschritt
Mit dem 15. Flug rückt die vollständige Wiederverwendbarkeit laut DZ Bank näher.
Kapitalbedarf für KI
Der Kapitalbedarf für künstliche Intelligenz nimmt laut Leistner „gigantische Ausmaße“ an.
Hohe Bewertung
Die Bewertung der Aktie hält er für hoch.
Fairer Wert unter Kurs
Der faire Wert liegt rund 10 Prozent unter dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Andere Häuser optimistischer
Nicht alle Analysten teilen die Skepsis: Raymond James nannte ein Kursziel von 800 US-Dollar mit „Buy“.
Die DZ Bank nennt statt eines Kursziels einen fairen Wert je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Analyst Markus Leistner. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Verkaufen“ und der faire Wert von 125 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.dzbank.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Verkaufen, Kursziel 125,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Markus Leistner, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank vom 16.11.2026, 14:07 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:04 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:04 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Markus Leistner, Aktienanalyst, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.