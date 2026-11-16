Elon Musk hat geschafft, was noch keinem Raumfahrtunternehmen gelungen ist. Am Samstag fing SpaceX die Oberstufe seiner Riesenrakete Starship nach rund einem Tag im All mit den mechanischen Armen des Startturms auf. Zuvor hatte das Raumschiff Starlink-Satelliten im Orbit ausgesetzt. Für die SpaceX-Aktie ist das der wichtigste technische Fortschritt seit dem Börsengang. Doch die Freude ist nicht ungetrübt: Der Booster ging verloren, die Fusionspläne mit Tesla werden durch den Kursrückgang teurer, und in der Ukraine wächst der Druck wegen des gedrosselten Satellitennetzes Starshield. Zum Handelsstart in New York wird sich zeigen, welche Nachricht schwerer wiegt.
SpaceX-Aktie: Starship-Fang, Tesla-Fusion, Starshield-Streit – Musks Raketen-Wette am Scheideweg
Zum ersten Mal hat SpaceX die Oberstufe seines Starship mit den Greifarmen des Startturms gefangen – ein technischer Meilenstein, den Analysten als Durchbruch zur vollständigen Wiederverwendbarkeit feiern. Gleichzeitig verteuert der Kursrutsch die geplante Fusion mit Tesla, und im Streit um die Drosselung von Starshield in der Ukraine droht eine Untersuchung in Washington. Die große Titelgeschichte zur SpaceX-Aktie: alle Fakten, Termine und Szenarien.
Der Meilenstein
Der Fang der Oberstufe: der heilige Gral der Raumfahrt
Bisher hatte SpaceX nur die riesige Erststufe Super Heavy dreimal erfolgreich am Turm gelandet. Die Oberstufe, die mit enormer Geschwindigkeit aus dem Orbit zurückkehrt, galt als das schwierigere Stück. Analysten der Citigroup nannten eine vollständig wiederverwendbare Rakete am Tag vor dem Flug den „heiligen Gral“ der Raketentechnik. Bernstein Research sieht SpaceX rund zehn Jahre vor der Konkurrenz und hatte das Kursziel für die SpaceX-Aktie bereits Ende Oktober von 248 auf 268 Dollar angehoben. Das Kursziel ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wirtschaftlich zählt vor allem eines: Wiederverwendbarkeit senkt die Kosten pro Flug in den Orbit. Das ist die Grundlage für den weiteren Ausbau von Starlink, für die geplanten Mondmissionen der NASA und für Musks Vision von Rechenzentren im All. Ein Schönheitsfehler bleibt: Der Booster kehrte diesmal nicht zum Turm zurück, sondern stürzte kontrolliert ins Meer. Der nächste Schritt ist deshalb klar – beide Stufen zuverlässig fangen und schnell wieder starten.
Die Fusion
Tesla und SpaceX: warum der Kursrutsch den Deal verteuert
Die zweite große Geschichte rund um die SpaceX-Aktie ist die mögliche Verschmelzung mit Tesla. Laut Bloomberg kommen die Gespräche voran. Eine Einigung gilt frühestens im Dezember als möglich, auch ein Termin Anfang 2027 wird erwogen. Weil der Zusammenschluss über einen Aktientausch laufen würde, entscheidet der Kurs über die Machtverhältnisse. Nach einer Beispielrechnung von Barron's müsste SpaceX bei einem Kurs von rund 140 Dollar etwa 3,2 eigene Aktien je Tesla-Aktie ausgeben, bei 200 Dollar wären es nur 2,3. Tesla-Aktionäre könnten im ersten Fall mehr als die Hälfte des fusionierten Konzerns halten, im zweiten rund 43 Prozent.
Hürden gibt es genug. Musk kontrolliert rund 85 Prozent der Stimmrechte bei SpaceX, beide Unternehmen haben unabhängige Ausschüsse eingesetzt, und Tesla-Aktionäre müssten vermutlich zustimmen. Hinzu kommen Regulierer: SpaceX ist ein zentraler Auftragnehmer des US-Militärs, Tesla stark vom chinesischen Markt abhängig. Zwei Termine im Dezember dürften die Richtung vorgeben: die Hauptversammlung von Tesla am 3. Dezember und das Ende der letzten Haltefrist für SpaceX-Aktien am 8. Dezember, nach dem zusätzliche Papiere auf den Markt kommen können.
Der Streit
Starshield in der Ukraine: Raumfahrt wird zur Geopolitik
Die dritte Baustelle ist politisch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den USA, das gedrosselte militärische Satellitennetz Starshield wieder mit voller Geschwindigkeit zu betreiben. Davon hänge der Schutz von Menschenleben und der Energieversorgung vor dem Winter ab, erklärte er. Starshield basiert auf SpaceX-Technik, die militärische Version wird jedoch von der US-Regierung kontrolliert. SpaceX und Washington machten unterschiedliche Angaben zur Verantwortung für die Drosselung. Demokratische US-Senatoren verlangen bis zum 30. November Antworten, eine parlamentarische Untersuchung steht im Raum.
Das große Bild
Von der Rakete zur Infrastruktur: was in der SpaceX-Aktie steckt
Die SpaceX-Aktie ist längst mehr als eine Wette auf Raketen. Unter einem Dach vereint der Konzern das Startgeschäft, das Satelliteninternet Starlink, das Militärgeschäft mit Starshield und seit Februar mit der übernommenen KI-Firma xAI auch ein eigenes KI-Labor. Das erklärt die enorme Spanne der Erwartungen: Von 33 Analysten raten 27 zum Kauf, fünf zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 246 Dollar, die Spanne reicht von 140 bis 500 Dollar. Nach dem Börsengang im Juni stieg die Aktie zeitweise auf über 225 Dollar, seither hat sie fast 40 Prozent abgegeben – und notiert nur noch knapp über dem Ausgabepreis.
Genau darin liegt die Spannung. Der Starship-Fang zeigt, dass SpaceX technisch liefert. Die Fusionsdebatte, die anstehende Aktienflut nach dem Ende der Haltefrist und die politischen Risiken zeigen, dass die Bewertung der SpaceX-Aktie an Faktoren hängt, die Musk nicht allein kontrolliert.
Häufige Fragen zur SpaceX-Aktie
Was ist beim Starship-Flug 15 passiert?
SpaceX hat erstmals die Oberstufe des Starship nach rund einem Tag im Orbit mit den Armen des Startturms gefangen. Der Booster Super Heavy ging dagegen verloren und stürzte kontrolliert ins Meer.
Kommt die Fusion von SpaceX und Tesla?
Das ist offen. Laut Bloomberg kommen die Gespräche voran, eine Einigung gilt frühestens im Dezember als möglich. Musk, unabhängige Ausschüsse, Tesla-Aktionäre und Regulierer müssten zustimmen.
Welche Termine sind für die SpaceX-Aktie wichtig?
Die Tesla-Hauptversammlung am 3. Dezember und das Ende der letzten Haltefrist am 8. Dezember. Zudem verlangen US-Senatoren bis zum 30. November Antworten zur Starshield-Drosselung.
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