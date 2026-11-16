SpaceX-Aktie: Starship-Fang, Tesla-Fusion, Starshield-Streit – Musks Raketen-Wette am Scheideweg

Die zweite große Geschichte rund um die SpaceX-Aktie ist die mögliche Verschmelzung mit Tesla. Laut Bloomberg kommen die Gespräche voran. Eine Einigung gilt frühestens im Dezember als möglich, auch ein Termin Anfang 2027 wird erwogen. Weil der Zusammenschluss über einen Aktientausch laufen würde, entscheidet der Kurs über die Machtverhältnisse. Nach einer Beispielrechnung von Barron's müsste SpaceX bei einem Kurs von rund 140 Dollar etwa 3,2 eigene Aktien je Tesla-Aktie ausgeben, bei 200 Dollar wären es nur 2,3. Tesla-Aktionäre könnten im ersten Fall mehr als die Hälfte des fusionierten Konzerns halten, im zweiten rund 43 Prozent.