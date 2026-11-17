Die erfolgreiche Rückholung der Starship-Oberstufe eröffnet SpaceX interessante langfristige Perspektiven. Besonders die mögliche Senkung der Transportkosten könnte zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden, sofern sich das System im regelmäßigen Betrieb bewährt.

Eine höhere Wiederverwendbarkeit könnte langfristig die Wirtschaftlichkeit einzelner Starts verbessern. Gleichzeitig wären bei einer ausreichenden technischen Zuverlässigkeit kürzere Abstände zwischen den Missionen denkbar.

Weitere Chancen ergeben sich aus der steigenden Bedeutung satellitengestützter Kommunikationsnetze und der Nachfrage nach leistungsfähigen Transportmöglichkeiten für kommerzielle und staatliche Raumfahrtprojekte.

Auch die Verbindung von Raumfahrtinfrastruktur und datenintensiven Technologien könnte zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Dabei handelt es sich allerdings um langfristige Perspektiven, deren wirtschaftlicher Erfolg von technischen, regulatorischen und finanziellen Voraussetzungen abhängt.

Für die Deutsche Bank steht in der aktuellen Aktienanalyse vor allem der technologische Durchbruch im Vordergrund. Edison Yu sieht darin einen wichtigen Beleg für die strategische Stärke von SpaceX und bestätigt das Kursziel 250 USD.