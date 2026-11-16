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SpaceX Aktie: Starship-Erfolg – jetzt rund 92% Potenzial?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 12:29 3 Min.

SpaceX fängt die Starship-Oberstufe erfolgreich auf, während Bernstein Research trotz eines Rückschlags beim Hauptantriebssystem mit seinem Kursziel von 268 USD rund 92 % Aufwärtspotenzial signalisiert.

Bild: SpaceX / Unsplash

Starship liefert einen wichtigen Fortschritt, die Aktie zeigt sich vorbörslich leicht erholt: Bernstein Research bestätigt in seiner SpaceX-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 268 USD und das Rating "outperform" für SpaceX (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker: SPCX), nachdem das Papier am 13. November mit einem Minus von 0,83 USD beziehungsweise 0,59 % bei 139,11 USD geschlossen hat. Im vorliegenden vorbörslichen Handel um 6:14 Uhr EST notiere die SpaceX-Aktie bei 139,71 USD. Das entspreche einem Aufschlag von 0,60 USD beziehungsweise 0,43 % gegenüber dem Freitagsschluss. Verglichen mit diesem vorbörslichen Kurs eröffne das Kursziel 268 USD rechnerisch rund 91,8 % Aufwärtspotenzial. Douglas Harned von Bernstein Research bleibe damit ausgesprochen optimistisch. Flug 15: Der entscheidende Erfolg liegt in der Rückkehr Im Mittelpunkt der SpaceX-Aktienanalyse stehe der jüngste Starship-Test. Flug 15 scheine nach Einschätzung von Douglas Harned weitgehend erfolgreich verlaufen zu sein. Besonders wichtig sei das Wiederauffangen der oberen Starship-Stufe, das offenbar vollkommen planmäßig funktioniert habe. Damit richte Bernstein Research den Blick auf einen zentralen Punkt der Raketenentwicklung: die Wiederverwendbarkeit. Für Douglas Harned sei das erfolgreiche Auffangen der Oberstufe der entscheidende Faktor auf diesem Weg. SpaceX befinde sich diesbezüglich auf einem recht guten Kurs. Die positive Bewertung knüpfe somit an einen konkreten technischen Fortschritt an. Douglas Harned sehe in dem weitgehend gelungenen Flug ein Argument, das Rating "outperform" und das Kursziel 268 USD beizubehalten. Warum das Auffangen der Oberstufe so wichtig ist Der entscheidende Schritt bestehe darin, eine Raketenstufe nach ihrem Einsatz kontrolliert zurückzubringen und für eine erneute Nutzung verfügbar zu machen. Eine erfolgreiche Rückkehr sei dafür eine zentrale Voraussetzung, belege für sich genommen allerdings noch keinen dauerhaft zuverlässigen Routinebetrieb. Die SpaceX-Aktienanalyse von Bernstein Research lenke die Aufmerksamkeit deshalb auf einen Fortschritt mit erheblicher strategischer Bedeutung. Gelinge die wiederholte Nutzung der Raketenstufen, könne dies die Wirtschaftlichkeit künftiger Missionen verbessern. Konkrete Kosteneinsparungen oder daraus abgeleitete Gewinnschätzungen enthalte die vorliegende Zusammenfassung jedoch nicht. Douglas Harned bleibe in seiner Bewertung des Fluges zudem differenziert: Die Mission scheine weitgehend erfolgreich gewesen zu sein – ein vollständig reibungsloser Verlauf werde damit nicht behauptet. Rückschlag beim Hauptantriebssystem bleibt bestehen Denn neben dem Erfolg bei der Oberstufe habe es auch einen Fehlschlag gegeben. Die ebenfalls geplante Rückkehr des Hauptantriebssystems sei nicht gelungen. Dieser Punkt begrenze das positive Gesamtbild und zeige, dass auf dem Weg zur umfassenden Wiederverwendbarkeit weitere technische Aufgaben zu lösen seien. Für Douglas Harned überwiege dennoch die Bedeutung des erfolgreichen Auffangens der oberen Stufe. Bernstein Research halte deshalb am Rating "outperform" fest. Das Kursziel 268 USD bleibe unverändert; eine Anhebung der Zielmarke oder eine neue Hochstufung liege nicht vor. Fast 92 % Potenzial – und weiterhin hohe Erwartungen Zwischen dem vorbörslichen Kurs von 139,71 USD und dem Kursziel 268 USD liege eine Differenz von 128,29 USD. Bezogen auf den Freitagsschluss von 139,11 USD betrage das rechnerische Aufwärtspotenzial sogar rund 92,7 %. Dieser große Abstand verdeutliche die optimistische Haltung von Bernstein Research, sei aber keine Zusicherung einer entsprechenden Kursentwicklung. Die SpaceX-Aktienanalyse von Douglas Harned verbinde eine ambitionierte Zielmarke mit einer positiven Einschätzung des technischen Fortschritts, ohne den misslungenen Teil der Mission auszublenden. Bernstein Research und Douglas Harned bleiben mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel 268 USD klar optimistisch – teile diesen Artikel mit deinen Freunden: Für den nächsten Raketenstart im Gruppenchat reicht der Senden-Knopf, eine Genehmigung der Flugaufsicht brauchst du nicht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 16. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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