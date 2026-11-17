Citi habe das Kursziel für die Aktie von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker-Symbol: SPX, NASDAQ-Symbol: SPCX) nach dem 15. Testflug der Starship-Rakete von 240 auf 280 USD angehoben und die Einstufung "buy" bestätigt. Nach Einschätzung der US-Großbank stelle das erfolgreiche Auffangen des Starship-Raumschiffs durch die Greifarme des Startturms "Mechazilla" einen bedeutenden technologischen Meilenstein dar. Citi habe diesen Erfolg bereits zuvor als eine der entscheidenden Voraussetzungen für den langfristigen Kursanstieg der SpaceX-Aktie in Richtung 900 USD bezeichnet. Der erfolgreiche Testflug am vergangenen Wochenende habe das Vertrauen der Investmentbank in die langfristigen Wachstumsperspektiven von SpaceX weiter gestärkt. Insbesondere die Aussichten des Geschäftsbereichs für Superintelligenz beurteile Citi nun noch optimistischer. Mit der Kurszielanhebung unterstreiche Citi ihre positive Einschätzung und halte an der Kaufempfehlung für SpaceX fest, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 16.11.2026)