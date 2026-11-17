Nasdaq, 17.11.2026, 9:59 Uhr New York (15:59 Uhr MEZ) 140,79 USD

Veränderung zum Vortagesschluss, unter den Gewinnern im Nasdaq 100 +2,50 %

seit dem Börsengang am 12. Juni zu 135 USD rund +4 %

Ø-Kursziel von 47 Analysten (MarketBeat) 243,60 USD

Spanne der Analysten-Kursziele 75–800 USD