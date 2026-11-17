Die SpaceX Aktie (Ticker SPCX, Nasdaq; ISIN US84615Q1031) startet mit Rückenwind in den US-Handel: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) kostete das Papier 140,79 US-Dollar, 2,50 Prozent mehr als am Vorabend – ein Platz unter den Gewinnern im Nasdaq 100. Die SpaceX Aktienprognose der Analysten liegt weit darüber: Im Schnitt sehen 47 von MarketBeat erfasste Experten den Wert bei 243,60 Dollar, gut 70 Prozent über dem aktuellen Kurs.
SpaceX Aktie Prognose: Nvidia stockt auf, Starship fängt die Oberstufe, Analysten sehen bis zu 800 Dollar – wie viel Zukunft steckt schon im Kurs?
Die SpaceX Aktie zählt am Dienstag zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Die SpaceX Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 244 US-Dollar, die Kursziele reichen von 75 bis 800 Dollar. Was Konsens, Umsatz-Multiple im Vergleich zu Rocket Lab, AST SpaceMobile und Tesla, Starlink, Starship und die Szenarien der Banken für die SpaceX Aktie 2027 bedeuten.
Hinter der SpaceX Aktie Prognose steht allerdings eine der breitesten Spannen am US-Aktienmarkt. Das niedrigste Ziel liegt bei 75 Dollar, das höchste bei 800 Dollar. Gestützt wird die Stimmung heute von zwei Nachrichten: Nvidia hat seine Beteiligung aufgestockt, und beim jüngsten Starship-Testflug wurde erstmals die Oberstufe vom Startturm gefangen.
Nvidia macht SpaceX zur größten Position
Laut 13F-Meldung hielt Nvidia Ende September 130,5 Millionen SpaceX-Aktien, 6,3 Prozent mehr als im Vorquartal.
Rasantes Wachstum, hoher Kapitalbedarf
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Die Investitionen verschlingen aber Milliarden, der freie Cashflow ist deutlich negativ.
Analysten mehrheitlich positiv
Laut MarketBeat raten 35 von 47 Analysten zum Kauf, 9 zum Halten und 3 zum Verkauf. Raymond James bestätigte am 16. November „Strong Buy“ mit dem Rekordziel von 800 Dollar.
Hohe Bewertung auf Umsatzbasis
Mit einem Börsenwert von rund 1,9 Billionen Dollar wird SpaceX mit dem rund 59-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate bewertet. Auf die erwarteten Erlöse liegt das Multiple aber unter Rocket Lab und AST SpaceMobile.
Der Auslöser
Warum steigt die SpaceX Aktie nach der Nvidia-Meldung?
Am Montagabend hat Nvidia seine Pflichtmeldung über US-Aktienbeteiligungen zum dritten Quartal vorgelegt. Laut Finbold und Seeking Alpha erhöhte der Chipkonzern seinen Bestand von 122,8 auf 130,5 Millionen SpaceX-Aktien. Zum 30. September war das Paket rund 19,7 Milliarden Dollar wert und machte etwa 40,7 Prozent des offengelegten Portfolios aus – SpaceX ist damit die mit Abstand größte Beteiligung des KI-Konzerns. Bei Intel stieg Nvidia dagegen teilweise aus. Wichtig für die Einordnung: Die Meldung zeigt nur den Bestand zum Quartalsende, nicht wann und zu welchem Preis gekauft wurde.
Den zweiten Impuls lieferte das Wochenende. Beim 15. Starship-Testflug am 14. November fingen die Greifarme des Startturms laut Aviation Week erstmals eine orbitale Oberstufe auf. Der Booster verfehlte seinen Fang allerdings und landete im Golf von Mexiko. Citi wertete den Fang als einen der Meilensteine auf dem Weg zu einem regelmäßigen Starship-Betrieb und hob das Kursziel am 16. November von 240 auf 280 Dollar an.
Geschäftsmodell
Womit verdient SpaceX sein Geld?
SpaceX ist längst mehr als ein Raketenbauer. Das Unternehmen berichtet in drei Bereichen: Raumfahrt mit den wiederverwendbaren Falcon-Raketen und dem Riesensystem Starship, Konnektivität mit dem Satelliteninternet Starlink sowie das Segment „Super Intelligence“, in dem SpaceX Rechenkapazität und Cloud-Dienste für künstliche Intelligenz verkauft. Laut Via Satellite hat dieser KI-Bereich im dritten Quartal erstmals mehr umgesetzt als Starlink, auch dank der Übernahme des Programmierwerkzeugs Cursor. Starlink zählte zuletzt 13,6 Millionen Privatkunden. Der Börsengang am 12. Juni zu 135 Dollar je Aktie gilt als größter der Geschichte; seit dem 7. Juli ist SpaceX Mitglied im Nasdaq 100.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die SpaceX Aktienprognose des Unternehmens?
Das Wachstum ist spektakulär – ebenso der Geldbedarf.
Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar, der Nettogewinn lag bei 4,4 Milliarden Dollar. Das Segment Super Intelligence wuchs um 830 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar, Starlink um 69 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Auf zwölf Monate gerechnet steht laut stockanalysis.com noch ein Nettoverlust von 3,4 Milliarden Dollar in den Büchern. Die Kehrseite des Wachstums sind die Investitionen: Im dritten Quartal flossen 19,6 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Satelliten und Raketen, für das Schlussquartal stellt SpaceX laut TIKR 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag bei minus 39,3 Milliarden Dollar. Polster gibt es: Ende September verfügte SpaceX über 89,9 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln bei 39,2 Milliarden Dollar Schulden.
Das Management gibt sich ehrgeizig. Finanzchef Brett Johnsen bestätigte laut Via Satellite das Ziel, bis Ende 2026 einen annualisierten Umsatz von 100 Milliarden Dollar zu erreichen, gemessen am Dezember. Für das erste Quartal 2027 nannte SpaceX eine Umsatzspanne von 33 bis 37 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Prognose SpaceX
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|100 Mrd. $ annualisiert bis Ende 2026; Q1 2027: 33–37 Mrd. $
|48,93 Mrd. $ (+162 %)
|180,37 Mrd. $ (+269 %)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|−0,24 $
|2,37 $
|KGV
|–
|negativ
|rund 59
|KUV (Börsenwert/Umsatz)
|–
|rund 39
|rund 10,6
Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global, Stand 27.10.2026), EPS bereinigt; 2027er-Werte nur in der Übersicht ausgewiesen. Umsatz 2025: 18,67 Mrd. USD. KGV und KUV eigene Rechnung mit 140,79 USD bzw. rund 1,91 Billionen USD Börsenwert (17.11.2026, 9:59 Uhr ET).
Quelle: SpaceX via Via Satellite (21.10.2026), stockanalysis.com, eigene Rechnung
Entscheidend für jede SpaceX Aktie Prognose ist damit das Jahr 2027: Erst dann soll SpaceX nach Konsens nennenswert Gewinn je Aktie ausweisen. Für 2028 rechnen Analysten laut TIKR mit 5,96 Dollar je Aktie.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der SpaceX Aktie zu?
Laut MarketBeat stufen 35 von 47 Analysten die SpaceX Aktie mit „Kaufen“ oder „Strong Buy“ ein, 9 mit „Halten“ und 3 mit „Verkaufen“; der Konsens lautet „Moderate Buy“. Das durchschnittliche Kursziel von 243,60 Dollar ist binnen eines Monats von knapp 220 Dollar gestiegen. Andere Datenanbieter liegen etwas höher: stockanalysis.com nennt 257,11 Dollar bei einem Median von 247,50 Dollar und einer Spanne von 70 bis 800 Dollar, 24/7 Wall St. kam am 13. November auf 255,06 Dollar.
Die Extreme liegen weit auseinander. Am oberen Ende bestätigte Raymond-James-Analyst Brian Gesuale am 16. November „Strong Buy“ mit 800 Dollar. Er sieht SpaceX als Plattform für eine neue industrielle Ära und modelliert für 2031 einen Umsatz von 837 Milliarden Dollar; Raymond James gehörte zu den Konsortialbanken des Börsengangs. J.P. Morgan (Doug Anmuth) bekräftigte nach den Quartalszahlen „Overweight“ mit 500 Dollar. Am unteren Ende steht die DZ Bank: Markus Leistner bestätigte am 16. November „Verkaufen“ mit einem fairen Wert von 125 Dollar und verweist auf den Kapitalbedarf für künstliche Intelligenz.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Raymond James (Brian Gesuale)
|Strong Buy
|800 (bestätigt)
|16.11.2026
|TipRanks
|Citi
|Buy
|240 → 280
|16.11.2026
|aktiencheck.de
|DZ Bank (Markus Leistner)
|Verkaufen
|125 (fairer Wert)
|16.11.2026
|dpa-AFX Analyser
|J.P. Morgan (Doug Anmuth)
|Overweight
|500 (bestätigt)
|Okt./Nov. 2026
|24/7 Wall St.
|China Renaissance
|Buy (Erstbewertung)
|194,20
|05.11.2026
|MarketBeat, TIKR
|Needham (Ryan Koontz)
|Buy
|250 (bestätigt)
|27.10.2026
|stockanalysis.com
|Morgan Stanley (Adam Jonas)
|Overweight
|300 (bestätigt)
|26.10.2026
|stockanalysis.com
|Bernstein (Douglas Harned)
|Outperform
|248 → 268
|26.10.2026
|stockanalysis.com
|Phillip Securities (Glenn Thum)
|Hochstufung auf Buy
|75 → 250
|22.10.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank nennt einen fairen Wert statt eines Kursziels. Bei J.P. Morgan nennt die Quelle kein genaues Datum.
Quelle: TipRanks und dpa-AFX Analyser (via aktiencheck.de), 24/7 Wall St., stockanalysis.com, MarketBeat, TIKR
Bewertung
Ist die SpaceX Aktie im Branchenvergleich teuer?
Gewinnkennzahlen helfen bei SpaceX nur begrenzt, weil die Gewinne erst ab 2027 nennenswert werden sollen. Aussagekräftiger ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Auf Basis der Umsätze der vergangenen zwölf Monate von 32 Milliarden Dollar wird SpaceX laut stockanalysis.com mit dem rund 59-Fachen bewertet. Auf die für die kommenden zwölf Monate erwarteten Erlöse sinkt der Wert auf knapp 13 – weil Analysten mit einer Vervielfachung des Umsatzes rechnen.
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Stand
|Börsenwert
|KUV
|KUV erwartet
|KGV erwartet
|SpaceX
|139,11
|13.11.2026
|1,89 Bio. $
|59,0
|12,8
|46,0
|Rocket Lab
|61,53
|13.11.2026
|38,9 Mrd. $
|44,1
|31,6
|über 900
|AST SpaceMobile
|32,33
|06.11.2026
|12,6 Mrd. $
|109,1
|40,3
|–
|Tesla
|390,22
|13.11.2026
|1,54 Bio. $
|14,9
|13,0
|182,5
KUV = Börsenwert zu Umsatz der letzten zwölf Monate; KUV erwartet und KGV erwartet auf Basis der Schätzungen für die kommenden zwölf Monate. Werte laut stockanalysis.com zu den genannten Schlusskursen, nicht zum heutigen Kurs.
Quelle: stockanalysis.com (Abruf 17.11.2026)
Im Vergleich der reinen Raumfahrtwerte wirkt SpaceX damit nicht überzogen: Rocket Lab und AST SpaceMobile werden auf die erwarteten Erlöse deutlich höher bewertet, verdienen aber noch kaum Geld. Gegenüber Tesla, dem anderen Börsenschwergewicht von Elon Musk, liegt SpaceX beim erwarteten Umsatz-Multiple gleichauf, beim erwarteten KGV deutlich günstiger. Die Rechnung hat einen Haken: Sie setzt voraus, dass die stark steigenden Umsatzschätzungen eintreffen.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur SpaceX Aktie Prognose?
Charttechnisch hat die SpaceX Aktie den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch von 225,64 Dollar kurz nach dem Börsengang noch nicht überwunden; der Abstand beträgt rund 38 Prozent. Seit dem 9. November pendelt der Kurs zwischen etwa 137 und 144 Dollar. Die 50-Tage-Linie verläuft laut stockanalysis.com bei rund 149 Dollar und damit über dem Kurs – sie ist die nächste markante Hürde. Nach unten gilt der Ausgabepreis von 135 Dollar als psychologisch wichtige Marke, darunter das Tief bei 104,83 Dollar. Eine 200-Tage-Linie gibt es wegen der kurzen Börsenhistorie noch nicht. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt mit 46 im neutralen Bereich.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche SpaceX Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|500–800 $ (J.P. Morgan, Raymond James)
|SpaceX als Plattform einer neuen industriellen Ära, regelmäßiger Starship-Betrieb, sehr hohe Gewinne bis 2031 (Raymond James)
|Base-Case
|243,60–257 $ (Ø-Ziele), Einzelziele 250–300 $ (Needham, Citi, Morgan Stanley)
|Starship-Meilensteine erreicht, KI-Segment und Starlink wachsen weiter stark (Citi)
|Bear-Case
|125 $ (DZ Bank, fairer Wert), Tiefstziel 75 $
|Gigantischer Kapitalbedarf für KI, hohe Bewertung (DZ Bank)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Tiefstziel ohne Hausnamen laut MarketBeat. Den langfristigen Pfad Richtung 900 USD beschreibt Citi als mehrjährig, nicht als Kursziel.
Quelle: TipRanks, 24/7 Wall St., Citi via aktiencheck.de, MarketBeat, stockanalysis.com, dpa-AFX Analyser
Termine
Was Anleger bei der SpaceX Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Quartalszahlen von Nvidia – Stimmungstest für KI-Werte und für den größten Einzelaktionär aus der Chipbranche.
Nächster Starship-Flug: Noch ohne Termin. Elon Musk peilt laut Via Satellite im ersten Halbjahr 2027 wöchentliche Flüge an.
Dezember 2026: Messlatte für das Ziel von 100 Mrd. Dollar annualisiertem Umsatz.
Zahlen zum vierten Quartal: Termin noch nicht bekannt; im Fokus stehen Investitionen, Cashflow und der Ausblick auf 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur SpaceX Aktienprognose
Wie lautet die SpaceX Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketBeat liegt das durchschnittliche Kursziel von 47 Analysten bei 243,60 Dollar, die Spanne reicht von 75 bis 800 Dollar. stockanalysis.com nennt einen Schnitt von 257,11 Dollar.
Welches Kursziel ist das höchste für die SpaceX Aktie?
Raymond James mit 800 Dollar und „Strong Buy“, bestätigt am 16. November 2026. Das Haus war am Börsengang beteiligt.
Warum steigt die SpaceX Aktie heute?
Nvidia hat laut 13F-Meldung seine Beteiligung auf 130,5 Millionen Aktien erhöht. Zudem wirkt der Fang der Starship-Oberstufe vom Wochenende nach.
Was erwarten Analysten für die SpaceX Aktie 2027?
Der Konsens laut stockanalysis.com rechnet für 2027 mit rund 180 Milliarden Dollar Umsatz und 2,37 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie, nach einem kleinen Verlust 2026.
Welchen Ticker und welche ISIN hat die SpaceX Aktie?
Ticker SPCX an der Nasdaq, ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Strong Buy“ mit Kursziel 800 US-Dollar von Raymond James (Analyst Brian Gesuale), bestätigt laut Analysten-Ratingübersicht TipRanks am 16.11.2026. Raymond James war Konsortialbank beim Börsengang von SpaceX. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Raymond James, Citi, DZ Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bernstein. Für Needham, China Renaissance und Phillip Securities lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kaufen, Kursziel 800,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Raymond James vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Raymond James.
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