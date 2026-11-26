Starmind-Satelliten dürfen laut FCC in den Orbit, die erste US-Genehmigung dieser Art 1 Mio.

Umsatz im dritten Quartal 2026, plus 161% zum Vorjahr 14,6 Mrd. USD

Umsatz des KI-Segments Super Intelligence, inzwischen das größte Segment 7,56 Mrd. USD

Schlusskurs der SpaceX-Aktie am 25.11. nach zeitweise deutlichen Verlusten +1,3%