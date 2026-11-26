Die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, FSE: SPX, NASDAQ: SPCX) hat am Mittwoch einen Dämpfer in einen Lichtblick verwandelt: Nachdem sie im Sog des KI-Ausverkaufs zeitweise deutlich im Minus gelegen hatte, schloss sie 1,3% höher. Auslöser der Wende war die Genehmigung der US-Funkbehörde FCC für bis zu 1 Million Starmind-Satelliten, die als Rechenzentren im Orbit rechnen sollen. Es ist nach Angaben der Behörde die erste Genehmigung dieser Art in der US-Geschichte.
SpaceX Aktie Prognose: FCC genehmigt 1 Million Starmind-Satelliten - Rechenzentren im All als Gamechanger oder Luftschloss?
Die SpaceX-Aktie dreht nach zeitweise deutlichen Verlusten ins Plus: Die FCC genehmigt bedingt bis zu 1 Million Starmind-Satelliten als Rechenzentren im Orbit. Die SpaceX-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
- Börse / Ticker
- Nasdaq, SPCX
- Börsengang
- 12.06.2026 zu 135 USD, Volumen rund 75 Mrd. USD
- Kerngeschäft
- Raketen und Starship, Starlink, KI (Segment Super Intelligence mit xAI und Cursor)
- Kontrolle
- Elon Musk mit mehr als 80% der Stimmrechte
- 52-Wochen-Spanne
- rund 104,83 bis 225,64 USD
- Nächste Termine
- Lockup-Ende 8.12.2026, Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich 17.2.2027
Stand: 25.11.2026, Kurse: US-Handel am 25.11.2026; aktueller Kurs und Bewertung in der Randspalte
Doch was bringt die SpaceX-Aktie Prognose nach dem grünen Licht aus Washington? Die Genehmigung ist bedingt, der Start der ersten Satelliten liegt Jahre entfernt, und die Aktie notiert weiter in der Nähe ihres IPO-Preises von 135 Dollar. Die große Analyse mit SpaceX-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Gesamtbild.
Die aktuellen News
Starmind: Was die FCC wirklich genehmigt hat
SpaceX hatte den Antrag am 30. Januar eingereicht. Zehn Monate später gibt die FCC ihm weitgehend statt, allerdings mit Auflagen, Ausnahmen und weniger Höhe als beantragt.
Die Starmind-Satelliten sollen laut Genehmigung in sechs Orbitalschalen zwischen 500 und 1.002 Kilometern Höhe kreisen, deutlich niedriger als die ursprünglich beantragten 2.000 Kilometer. Sie kommunizieren vor allem über Laserverbindungen untereinander und mit Starlink, Funk ist nur als Rückfallebene erlaubt. Die Nutzlast liegt im Schnitt bei 175 Kilowatt, maximal bei 250 Kilowatt, die Energie liefern Solarpaneele auf Basis der Starlink-Technik. Die Genehmigung läuft 15 Jahre ab dem Start des ersten Starmind-Satelliten. Eine weitere Umweltprüfung nach NEPA ist laut FCC nicht nötig.
Zur Einordnung: Starlink betreibt nach Angaben vom Februar rund 9.400 funktionierende Satelliten. Starmind wäre damit mehr als das Hundertfache dieser Größenordnung. Branchenbeobachter weisen allerdings darauf hin, dass Betreiber oft mehr Satelliten beantragen, als sie am Ende starten. SpaceX hatte vor dem Start von Starlink ebenfalls 42.000 Satelliten beantragt.
Der Gegenwind
Genehmigt heißt nicht gebaut
Die FCC wies viele Einwände zurück, weil sie außerhalb ihrer Zuständigkeit lägen, etwa Fragen zur Machbarkeit. Die Stiftung Secure World Foundation hatte eine schrittweise, an Demonstrationen gekoppelte Genehmigung gefordert. Zudem sind weitere Anträge anhängig, darunter Starcloud mit 88.000 und Blue Origins "Project Sunrise" mit 51.600 Satelliten. Die FCC will sie zügig entscheiden, SpaceX hat damit zwar den ersten, aber nicht den einzigen Fuß in der Tür.
Das Chartbild
Die SpaceX-Aktie zwischen IPO-Preis und Jahrestief
Charttechnisch pendelt die SpaceX-Aktie seit Wochen um die Marke von 135 Dollar, den Ausgabepreis vom 12. Juni. Nach dem Rekordschluss von rund 202 Dollar Mitte Juni und einem Hoch von 225,64 Dollar rutschte sie nach den ersten Quartalszahlen am 5. August um fast 14% auf ein Allzeittief von 108,27 Dollar im Schluss. Investoren störten sich damals an höheren KI-Ausgaben als erwartet. Seither hat sich die Aktie erholt, im Oktober sprang sie nach dem zweiten Bericht um rund 10%, im November notierte sie meist zwischen 125 und 145 Dollar. Chartbeobachter nennen die Zone um 120 Dollar als Unterstützung.
|Datum
|Ereignis
|Kurs
|12.06.2026
|Börsengang, Ausgabepreis
|135,00 USD
|12.06.2026
|Schlusskurs am ersten Handelstag (+19%)
|160,95 USD
|05.08.2026
|Allzeittief im Schluss nach Q2-Zahlen (-14%)
|108,27 USD
|13.11.2026
|Schlusskurs
|139,11 USD
|18.11.2026
|Schlusskurs
|143,50 USD
Quelle: Nasdaq, Yahoo Finance, Gotrade, Bloomberg, CNN, TechCrunch (Schlusskurse in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)
Die Quartalszahlen
Boom im KI-Geschäft, Starlink wächst langsamer
Im dritten Quartal lieferte SpaceX Zahlen, die die Erwartungen deutlich übertrafen. Der Umsatz stieg auf 14,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 161%, die Analysten hatten mit rund 12,7 bis 12,9 Milliarden gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 Dollar statt der erwarteten rund 0,14 bis 0,15 Dollar. Größtes Segment ist inzwischen "Super Intelligence" mit 7,56 Milliarden Dollar Umsatz, dazu zählt auch der im Quartal abgeschlossene Kauf des KI-Programmierwerkzeugs Cursor für 60 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Einordnung
|Umsatz
|14,6 Mrd. USD
|5,6 Mrd. USD im Vorjahr, 7,8 Mrd. USD im zweiten Quartal
|Segment Super Intelligence
|7,56 Mrd. USD
|größtes Segment
|Segment Connectivity
|5,2 Mrd. USD
|13,6 Mio. Privatkunden bei Starlink
|Segment Space
|1,77 Mrd. USD
|plus 6% zum Vorjahr
|Ergebnis je Aktie
|0,35 USD
|Erwartung rund 0,14 bis 0,15 USD
|Investitionen
|rund 19,6 Mrd. USD
|in Linie mit den Erwartungen
|Auftragsbestand
|63 Mrd. USD
|Stand 30.9.2026
Connectivity umfasst Starlink. Erste neun Monate: Umsatz 27,08 Mrd. USD, operatives Ergebnis 705 Mio. USD, Nettoverlust 413 Mio. USD.
Quelle: SpaceX, Ergebnisbericht zum dritten Quartal 2026 (20.10.2026), laut Axios, CNBC, Via Satellite
Auffällig ist der Wechsel im Wachstumsmotor: Das Starlink-Wachstum verlangsamte sich im Vergleich zum zweiten Quartal, der KI-Bereich übernahm die Führung. Die Aktie sprang nach dem Bericht zunächst um rund 10%. Dazu passt Starmind: Das Geschäft mit Rechenleistung ist für SpaceX nicht mehr eine Nebengeschichte, sondern der Kern der Wachstumsstory. Elon Musk brachte außerdem eine mögliche künftige Fusion von SpaceX und Tesla ins Spiel.
Die Analysten
Wall Street sieht deutlich Luft nach oben
Die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 244 bis 247 Dollar, und damit deutlich über dem Kurs. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas nennt ein Ziel von 300 Dollar und hält SpaceX nach Berücksichtigung von Stromengpässen für "unusually cheap". Goldman Sachs hob sein Ziel auf 230 Dollar an, Mizuho legte zur FCC-Genehmigung eine positive Studie vor. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien, und keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Strom, Start, Skalierung: Die Wette auf das All
Mittel- bis langfristig ruht die SpaceX-Aktie Prognose auf drei Säulen. Erstens die Energie: SpaceX argumentiert, dass Solarstrom im All die Strom- und Netzengpässe irdischer Rechenzentren umgehen kann. Zweitens die Kosten pro Startkilogramm: Ohne ein voll einsatzfähiges Starship ist eine Million Satelliten reine Theorie. Drittens die Konkurrenz: Blue Origin und Starcloud haben ihre eigenen Anträge eingereicht, und auch Google untersucht mit "Project Suncatcher" Rechenzentren im All. SpaceX hat dank Starlink und eigener Raketen einen klaren Vorsprung bei der Infrastruktur.
Auf der Börse zählt zugleich die Mechanik des Kapitalmarkts. Am 8. Dezember läuft die nächste Sperrfrist für Insider aus, laut Medienberichten werden rund 798 Millionen Aktien zusätzlich handelbar. Beim ersten Lockup im August (911,5 Millionen Aktien) hatte die Aktie anfangs stark gelitten, dann aber zugelegt. Dazu kommt der Zusammenhang mit dem KI-Handel: Am Mittwoch fiel die SpaceX-Aktie zunächst im Sog der Verluste bei KI-Werten, bevor die Starmind-Meldung die Stimmung drehte. Die SpaceX-Aktie bleibt damit ein Wert, der stark auf die Stimmung rund um künstliche Intelligenz reagiert.
Die Prognose
SpaceX-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie mit solchen Schwankungen nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Lockup und Stimmung entscheiden
Die Starmind-Genehmigung stützt die Fantasie, dürfte den Kurs aber kaum allein tragen. Entscheidend sind das Lockup-Ende am 8. Dezember und die Stimmung bei KI-Werten. Hält die Unterstützung um 120 Dollar, bleibt die Marke von 135 Dollar das Ziel der Erholung, bei neuen Verkäufen droht ein Test des Jahrestiefs um 105 Dollar.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Der Beweis im Orbit
Sollten 2027 erste Starmind-Satelliten starten und die Zahlen zum vierten Quartal im Februar das Wachstum bestätigen, könnte der Markt die Orbit-Strategie höher bewerten. Verzögerungen bei Starship oder anhaltend hohe Investitionen würden die Aktie belasten.
Langfristig (ab 2030): Skalierung gegen Konkurrenz
Die Meilensteine der FCC reichen bis 2040. Gelingt SpaceX die Skalierung, könnte sie die Infrastruktur für KI-Rechenleistung jenseits der Erde stellen. Scheitert die Wirtschaftlichkeit, bleibt Starmind ein teurer Zukunftsplan.
Termine
Was Anleger der SpaceX-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Genehmigung des Schrott-Plans für Satelliten oberhalb von 600 Kilometern und Entscheidungen der FCC zu weiteren Orbit-Anträgen.
8. Dezember 2026: Ende der Lockup-Frist, rund 798 Millionen Aktien werden handelbar.
2027: Geplanter Start der ersten Starmind-Satelliten.
17. Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (voraussichtlich).
25. November 2033: Frist für den ersten Starmind-Satelliten laut Genehmigung.
FAQ
Häufige Fragen zur SpaceX-Aktie
Was hat die FCC genehmigt? Die FCC hat SpaceX am 25. November bedingt erlaubt, bis zu 1 Million Starmind-Satelliten als Rechenzentren im Orbit zu betreiben. Es ist die erste US-Genehmigung dieser Art.
Wann starten die ersten Satelliten? SpaceX plant den Start für 2027. Laut Genehmigung muss der erste Satellit bis zum 25. November 2033 starten, der Vollausbau ist bis November 2040 vorgesehen.
Wie reagierte die SpaceX-Aktie? Nach zeitweise deutlichen Verlusten schloss die SpaceX-Aktie am Mittwoch 1,3% höher.
Wie sehen die Quartalszahlen aus? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 161% auf 14,6 Milliarden Dollar, das KI-Segment ist mit 7,56 Milliarden Dollar das größte Segment.
Wie lautet die SpaceX-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominiert das Lockup-Ende am 8. Dezember, mittelfristig der Beweis im Orbit, langfristig die Skalierung gegen die Konkurrenz. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die SpaceX-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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