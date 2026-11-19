Bernstein Research belässt die SpaceX Aktie am 19.11.2026 auf Outperform mit einem Kursziel von 268 US-Dollar.
SpaceX Aktie Prognose: Bernstein sieht 268 Dollar - Warum die Analysten bei der SpaceX Aktie so weit auseinanderliegen
Bernstein bestätigt Outperform mit 268 Dollar Kursziel, die SpaceX Aktie notiert vorbörslich bei rund 145 Dollar. Die SpaceX Aktienprognose der Analysten reicht von 115 bis 268 Dollar. Was hinter der Spanne steckt.
Neues Update von Bernstein
Kurs deutlich unter dem Hoch
Die Aktie schloss am 18.11. bei 143,50 Dollar, rund 6 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar, aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 225,64 Dollar.
Zahlen über Konsens
Im dritten Quartal meldete SpaceX 14,6 Milliarden Dollar Umsatz und 0,35 Dollar Gewinn je Aktie, laut Investing.com bei einem Konsens von 0,13 Dollar.
Nächste Hürde
Am 9. Dezember 2026 laufen weitere Aktien aus der Sperrfrist aus.
Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (ISIN: US84615Q1031, FSE: SPX, NASDAQ: SPCX) beschäftigt die Börsianer nach dem Starship-Teilerfolg und dem Anthropic-Börsengang weiter. Am Donnerstag, 19. November 2026, bestätigte Bernstein Research die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 268 US-Dollar. Am Nasdaq-Schlusskurs vom Vortag von 143,50 Dollar gemessen, läge das Ziel rund 87 Prozent über dem Kurs. Wer nach der SpaceX Aktienprognose sucht, findet allerdings eine der breitesten Analystenspannen am Markt: von einem fairen Wert von 115 Dollar bei CFRA bis zu 268 Dollar bei Bernstein. Dieser Artikel ordnet die SpaceX Aktie ein, ohne ein eigenes Kursziel abzugeben: Alle Prognosen stammen von Unternehmen und Analysten Dritter.
Aktuell
Was ist bei der SpaceX Aktie passiert?
Bernstein-Analyst Douglas Harned hat laut dpa-AFX Analyser (19.11.2026) die Einstufung Outperform mit 268 Dollar Kursziel bestätigt. Er hält den Ausbau terrestrischer KI-Rechenkapazität für keineswegs abwegig: Bei 50 Dollar je Watt amortisiere sich die Investition in unter zwölf Monaten. Zuvor hatte Bernstein das Ziel am 26.10.2026 von 248 auf 268 Dollar angehoben (Investing.com).
Die Aktie reagiert verhalten. Vorbörslich notierte SPCX am 19.11. um 14:47 Uhr (MEZ) bei 144,96 Dollar (+2,31 Prozent, Handelsplatz BTT, Quelle: finanzen.net). In Euro lag der Kurs um 14:37 Uhr in Stuttgart bei 131,90 Euro (+0,79 Prozent), um 15:08 Uhr auf Tradegate bei 131,64 Euro (+0,80 Prozent, Quelle: finanznachrichten.de). Der reguläre Nasdaq-Handel beginnt um 15:30 Uhr MEZ (9:30 Uhr New York).
Dazu kommt der Starship-Flug vom 13./14. November: Erstmals wurde die Oberstufe nach einem Orbit-Flug gefangen, der Booster ging beim Fangversuch verloren. 4investors (16.11.2026) schrieb, der Teilerfolg spalte die Analysten.
Wie sieht das Geschäftsmodell der SpaceX Aktie aus?
SpaceX hat drei Säulen. Das klassische Raumfahrtgeschäft (Falcon, Starship) steuerte im dritten Quartal 1,77 Milliarden Dollar Umsatz bei. Connectivity, also das Satelliteninternet Starlink, kam auf 5,25 Milliarden Dollar bei einer Bruttomarge von rund 55 Prozent. Der mit Abstand größte Bereich ist inzwischen der KI-Bereich (Super Intelligence) mit 7,56 Milliarden Dollar Umsatz und 431 Millionen Dollar operativem Gewinn. Er stammt aus der im Februar 2026 übernommenen xAI (Quelle: SpaceQ, 20.10.2026; Wikipedia). Musk hält rund 42 Prozent der Anteile und etwa 82 Prozent der Stimmrechte; der Streubesitz liegt bei etwa 5 Prozent.
Zahlen und Ausblick
Welche Zahlen liefert die SpaceX Aktie 2026?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 161 Prozent auf 14,575 Milliarden Dollar, der Nettogewinn lag bei 4,404 Milliarden Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie bei 0,35 Dollar. Es war der erste Quartalsgewinn als börsennotiertes Unternehmen. Gleichzeitig steigen die Investitionen massiv: 19,6 Milliarden Dollar Capex im dritten Quartal, für das vierte Quartal stellt das Unternehmen 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz 2025
|rund 18,7 Mrd. USD
|Nettoverlust rund 4,9 Mrd. USD
|Umsatz Q3 2026
|14,575 Mrd. USD
|+161% zum Vorjahr; Konsens 12,87 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie Q3 2026
|0,35 USD
|Konsens laut Investing.com 0,13 USD
|Operatives Ergebnis Q3 2026
|2,79 Mrd. USD
|Nettogewinn höher als operatives Ergebnis
|Ausblick Q1 2027 (Umsatz)
|33-37 Mrd. USD
|Unternehmensprognose
|Capex Q4 2026
|35-40 Mrd. USD
|Unternehmensprognose
|Rechenleistung
|2,5-3 GW Ende 2026, mind. 13 GW Ende 2027
|Unternehmensziel
Quartalsangaben laut SpaceQ (20.10.2026). Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn 2026/2027 konnten nicht belegt werden. Ein KGV ist wegen der Verluste in früheren Perioden nicht aussagekräftig (finanzen.net: n. v.).
Quelle: SpaceQ, Investing.com, Wikipedia; Stand 19.11.2026
Auffällig: Der Nettogewinn liegt über dem operativen Ergebnis, wofür die Quelle keine Erklärung liefert. Anleger sollten daher auf Sondereffekte in den nächsten Berichten achten.
Wie lautet die SpaceX Aktienprognose der Analysten?
Die Abdeckung ist breit. Fool zählt am 17.11.2026 33 Analysten, davon 27 mit Kaufen, 5 mit Halten und einer mit Verkaufen, bei einem Konsens-Kursziel von rund 246 Dollar. Investing.com nannte Ende Oktober 38 Analysten mit einem Durchschnitt von 257 Dollar. Der von finanzen.net ausgewiesene Durchschnitt von 284,71 Dollar wird durch einen extrem hohen Einzelwert verzerrt. Die Zählungen weichen je nach Quelle ab.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein Research
|Outperform
|268 USD
|19.11.2026
|finanzen.net/dpa-AFX
|Deutsche Bank
|Buy
|250 USD
|16.11.2026
|finanzen.at
|UBS
|Buy
|230 USD
|16.11.2026
|finanzen.at/dpa-AFX
|RBC Capital Markets
|Outperform
|225 USD
|16.11.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Verkaufen
|125 USD (fairer Wert)
|16.11.2026
|boerse.de
|CFRA
|Sell
|115 USD
|seit Juni 2026
|Fool, 17.11.2026
Kursziele und Einstufungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank nennt einen fairen Wert, CFRA ein Kursziel für die Einstufung Sell.
Quelle: finanzen.net, finanznachrichten.de, boerse.de, Fool (17.11.2026)
Die Spanne zeigt die Streitfrage: Optimisten bewerten SpaceX als KI- und Infrastrukturkonzern mit Starlink-Cashmaschine, Skeptiker verweisen auf die Bewertung, die Investitionslast und die Abhängigkeit von Musk.
Ist die SpaceX Aktie teuer? Bewertung im Vergleich
Zum Ausgabepreis lag die Bewertung bei rund 1,77 Billionen Dollar, das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der letzten zwölf Monate bei etwa 67 (Wikipedia). Auf Basis des annualisierten dritten Quartals (rund 58 Milliarden Dollar) ergäbe sich bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Billionen Dollar (Fool) ein KUV von etwa 33 – eine eigene Rechnung, die nur zur Orientierung dient. Morningstar sah nach Angaben von Wikipedia einen fairen Wert von 780 Milliarden Dollar, Damodaran einen Unternehmenswert von rund 1,3 Billionen Dollar. Die Unterschiede zeigen, wie stark die Bewertung von Annahmen zum KI-Geschäft abhängt.
Was sagt die Charttechnik zur SpaceX Aktie?
Beschreibend betrachtet pendelt SPCX seit Oktober seitwärts, im Bereich von etwa 137 bis 148 Dollar (23.10.: 147,49; 16.11.: rund 137; 18.11.: 143,50). Das 52-Wochen-Tief liegt bei 104,83 Dollar, das Hoch bei 225,64 Dollar (Fool, Investing.com). Der Ausgabepreis von 135 Dollar fungiert in der Berichterstattung als Orientierungsmarke. Belegte Werte für gleitende Durchschnitte oder RSI liegen uns nicht vor.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die SpaceX Aktie?
|Szenario
|Argument der Dritten
|Kursziel-Bezug
|Bull-Case
|KI-Rechenzentren, Starlink-Wachstum, Starship senkt Startkosten
|bis 268 USD (Bernstein)
|Base-Case
|Wachstum stark, Bewertung aber ambitioniert
|225-250 USD (RBC, Deutsche Bank)
|Bear-Case
|Investitionen, Lock-up-Verkäufe, Bewertung
|115-125 USD (CFRA, DZ Bank)
Quelle: Bernstein (19.11.2026), Deutsche Bank/UBS (16.11.2026), DZ Bank, CFRA
Welche Termine sind für die SpaceX Aktie wichtig?
Am 9. Dezember 2026 läuft die nächste Sperrfrist für etwa 17 Prozent der noch gesperrten Aktien aus (Fool, 18.11.2026; Quantral nennt den 8.12.). Die Gründeraktien sind erst im Sommer 2027 frei. Die Zahlen zum vierten Quartal werden Anfang 2027 erwartet, ein Termin ist nicht belegt. Der Nasdaq-100-Aufnahme nach 15 Handelstagen folgt kein S&P-500-Platz.
FAQ: Was Anleger zur SpaceX Aktienprognose fragen
Wie lautet die SpaceX Aktienprognose von Bernstein? Bernstein stuft SpaceX mit Outperform ein und nennt ein Kursziel von 268 Dollar (19.11.2026).
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der SpaceX Aktie? Laut Fool rund 246 Dollar (17.11.2026), laut finanzen.net 284,71 Dollar, wobei dieser Wert durch einen Ausreißer verzerrt ist.
Was kostet die SpaceX Aktie aktuell? Der letzte Nasdaq-Schluss war 143,50 Dollar (18.11.2026); vorbörslich standen 144,96 Dollar (14:47 Uhr MEZ).
Gibt es eine SpaceX Aktie 2027 Prognose? Konsensschätzungen für 2027 konnten wir nicht belegen. Unternehmensseitig liegt ein Ausblick für Q1 2027 mit 33 bis 37 Milliarden Dollar Umsatz vor; Bernstein rechnet laut Investing.com mit 424 Milliarden Dollar Umsatz 2028.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung Outperform mit Kursziel 268 US-Dollar stammt von Bernstein Research (19.11.2026) und wird hier unverändert weitergegeben; aktiencheck.de hat sie nicht geprüft. Offenlegungen und Interessenkonflikte des Hauses: Bernstein Required Regulatory Disclosures; ergänzend zu den übrigen genannten Häusern: UBS Research Disclosures, Deutsche Bank Research Disclosures, DZ Bank Pflichtangaben und dpa-AFX Offenlegungspflicht. Die Weitergabe ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kaufen, Kursziel 268,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Analyst Douglas S. Harned) via dpa-AFX Analyser vom 19.11.2026, 10:41 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 15:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 15:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Analyst Douglas S. Harned) via dpa-AFX Analyser.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.