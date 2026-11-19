Bernstein-Analyst Douglas Harned hat laut dpa-AFX Analyser (19.11.2026) die Einstufung Outperform mit 268 Dollar Kursziel bestätigt. Er hält den Ausbau terrestrischer KI-Rechenkapazität für keineswegs abwegig: Bei 50 Dollar je Watt amortisiere sich die Investition in unter zwölf Monaten. Zuvor hatte Bernstein das Ziel am 26.10.2026 von 248 auf 268 Dollar angehoben (Investing.com).

Die Aktie reagiert verhalten. Vorbörslich notierte SPCX am 19.11. um 14:47 Uhr (MEZ) bei 144,96 Dollar (+2,31 Prozent, Handelsplatz BTT, Quelle: finanzen.net). In Euro lag der Kurs um 14:37 Uhr in Stuttgart bei 131,90 Euro (+0,79 Prozent), um 15:08 Uhr auf Tradegate bei 131,64 Euro (+0,80 Prozent, Quelle: finanznachrichten.de). Der reguläre Nasdaq-Handel beginnt um 15:30 Uhr MEZ (9:30 Uhr New York).

Dazu kommt der Starship-Flug vom 13./14. November: Erstmals wurde die Oberstufe nach einem Orbit-Flug gefangen, der Booster ging beim Fangversuch verloren. 4investors (16.11.2026) schrieb, der Teilerfolg spalte die Analysten.